Járványszezon okosan: így spórolhatsz egy vagyont a dráguló gyógyszereken

Egy négytagú családnak havonta közel 22 ezer forintjába is kerülhet a megelőzésre és az enyhébb betegségek kezelésére szolgáló vitaminok és gyógyszerek beszerzése. A hidegebb hónapokkal számolva ez évente mintegy 130 ezer forintot jelenthet. A kiadásokat ugyanakkor jelentősen csökkentheti az egészségpénztári számlán keresztüli vásárlás, hiszen az éves befizetések után 20 százalék adó-visszatérítés kérhető, ami akkor is több tízezer forintot jelenthet, ha egyébként nem költünk sokat gyógyszerekre – írja közleményében a Bank360.

A hűvösebb őszi időjárás a vírusok terjedésének is teret adott, sokan dőlnek ágynak ezekben a hetekben. Még ha csak egy enyhébb megfázásról van is szó, a pénztárcánkat megterheli az ilyenkor szükséges gyógyszerek beszerzése, hiszen az infláció ezeknek a termékeknek az árát sem kíméli. Az egészségünk fenntartásához szükséges kiadásokon azonban szerencsére jócskán lehet spórolni, így egy betegség nem kell, hogy egyben anyagi rémálommá is váljon – írja közleményében a Bank360.

Hiába az árstop, emelkedik a gyógyszerek ára is

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint

a gyógyszerek, gyógyáruk 4,4 százalékkal voltak drágábbak szeptemberben a tavalyi évhez képest.

A drágulás mértéke annak ellenére haladta meg a fogyasztói árak átlagos növekedését (4,3 százalék), hogy július 1-je óta

34 vény nélküli nagy forgalmú szabadáras,

valamint 10 vényköteles, nem támogatott gyógyszer esetében önkéntes árkorlátozást vezettek be a gyógyszerszektor szereplői.

A KSH adatai csak általánosságban adnak képet a gyógyszerárak emelkedéséről, ám konkrét értékeket nem tartalmaznak. A Bank360 szakértői ezért összeállítottak egy saját kosarat egy négytagú család számára. A kosárba olyan termékeket tettek, amelyekkel a két kisgyerekes család vény nélkül kapható készítményekkel szeretné megőrizni az egészségét, illetve kikúrálni magát az enyhébb lefolyású őszi-téli betegségekből. A Bank360 által összeállított „gyógyszerkosár” az alábbi terméktípusokból áll:

Megelőzés

D3-vitamin: 1000 NE (100 db) – 2 doboz (felnőtteknek 2-szer 1000 NE/nap, gyerekeknek 1-szer 1000 NE/nap → összesen 180 tabletta/hó). Dobozonkénti ár: ~2400 forint → 2-szer = ~4800 forint.