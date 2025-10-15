Deviza
Dinamikus magyar városban épít logisztikai központot az Equilor ingatlan-alapkezelője

Adásvételi szerződés útján megszerezte a Sopron déli részén elhelyezkedő hathektáros fejlesztési telek tulajdonjogát az Equilor Alapkezelő Zrt. által menedzselt Central European Ingatlanalap. A területen még ebben a hónapban megkezdődik a zöldmezős beruházásként megvalósuló, modern és fenntartható raktárlogisztikai központ fejlesztése.
Zováthi Domokos
2025.10.15, 11:25
Frissítve: 2025.10.15, 12:58

Magas műszaki tartalmú, energiahatékony és legalább BREEAM Very Good fenntarthatósági minősítéssel rendelkező, megközelítőleg 23 ezer négyzetméter hasznos alapterületű logisztikai központ felépítését kezdi meg Sopronban az Equilor Alapkezelő által menedzselt Central European Ingatlanalap (CEI) – tudatta a Világgazdasággal az alapkezelő.

20220209 City of Sopron logisztikai központ
Logisztikai központot fejleszt Sopronban a Central European Ingatlanalap / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Sopron a Nyugat-Dunántúl egyik legdinamikusabban fejlődő városa, a fejlett infrastruktúra, valamint

  • Ausztria
  • és Szlovákia

közelsége előnyös lehetőséget kínál az ipari-logisztikai fejlesztések számára. A hathektáros terület a város déli részén és az M85-ös autópálya mellett helyezkedik el. Az ingatlan megvásárlásáról CEI a NIPÜF Sopron Kft.-vel kötött adásvételi szerződést. A területet értékesítő NIPÜF csoport – amely INPARK márkanéven országosan 20 városban és 15 vármegyében van jelen – elkötelezett a vidéki régiók ipari fejlődésének támogatása mellett, amely hosszú távon az egész magyar gazdaság növekedéséhez is hozzájárul.

Nagy rutinnal bíró cég valósítja meg a központot

A beruházás teljes körű projektmenedzsmentjét és lebonyolítását a logisztikai ingatlanok fejlesztésében nagy tapasztalattal bíró Waberer’s ingatlanfejlesztési üzletágának megbízásával valósítja meg az ingatlanalap. A fejlesztést gondos tervezés és előkészítő munka előzte meg, a projekt végleges építési engedéllyel rendelkezik és napokon belül megindul a helyszíni munkavégzés is.

Az ipari és logisztikai ingatlanok szegmense az elmúlt évek egyik legstabilabb és legvonzóbb befektetési célpontjává vált a magyar kereskedelmi ingatlanpiacon, a hozamokat tekintve is jól látható az ipari ingatlanok kedvező megítélése.

A munkahelyteremtő beruházás hozzájárul a térség gazdaságának dinamizálásához és a logisztikai kapacitásainak további fejlesztéséhez.

