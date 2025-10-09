Deviza
Lakhatási támogatásról döntött a kormány, ezzel egy égető problémán szeretne enyhíteni

A budapesti rendőrök lakhatását segítő támogatási programot indít a kormány jövőre. A belügyminiszter javaslatára elfogadott intézkedés célja, hogy enyhítse a fővárosi rendőrök magas megélhetési költségeiből fakadó toborzási nehézségeket. A fővárosi rendőröknek járó lakhatási támogatáson túl fegyverpénz is jár a hivatásosoknak.
Németh Anita
2025.10.09, 12:18
Frissítve: 2025.10.09, 14:20

A belügyi dolgozók lakhatási támogatását segítő programot fogadott el a kormány a szerdai ülésén. Ezt azoknak a rendőröknek nyújtják, akik Budapesten teljesítenek szolgálatot. Az állam tízmilliárd forintot szán erre a célra jövőre – derült ki Gulyás Gergely kormányinfón tett tájékoztatásából.

lakhatási támogatás ORBÁN Viktor; SZIJJÁRTÓ Péter; SZALAY-BOBROVNICZKY Kristóf; BIRÓ Marcell; ROGÁN Antal; PINTÉR Sándor
Lakhatási támogatásról döntött a kormány, ami ezzel egy égető problémán szeretne enyhíteni / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A kormány a belügyminiszter javaslatára fogadta el a lakhatás-támogatási programot, és úgy számol, hogy érdemi segítséget fog jelenteni a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőröknek. A program részleteit Pintér Sándor belügyminiszter ismerteti majd.

A tárcavezető azzal indokolta az intézkedést, hogy a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök lakhatási költségei magasabbak, mint az ország más pontjain, ami miatt pedig nehezebb feltölteni az állományt. Azt remélik, hogy a lakhatási támogatás segít orvosolni ezt a problémát.

A hivatásos dolgozókat korábban is részesítették pluszjuttatásban. Alig két hete, hogy a kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, ismét osztanak fegyverpénzt. Sőt, a korábban csak hivatásos és szerződéses állományban dolgozó honvédeknek járó fegyverpénz kedvezményezetti körét kiterjesztették. A fegyverpénz most már a rendőrtisztjelölteknek és határvadászoknak is jár. Az összeget februárban fogják kifizetni.

A kormány – elismerve a rendvédelmi és honvédelmi szerveknél dolgozók alacsony bérét – még 2019-ben döntött úgy, hogy külön juttatással „az ország gazdasági teljesítőképességének arányában elismeri a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiket”. Eredetileg 2020-tól háromévente ismétlődő, hathavi illetménynek megfelelő javadalmazásról volt szó, amelyet jogszabályban rögzítettek volna. Az úgynevezett fegyverpénzt végül két év csúszással, eddig egyetlen alkalommal, 2022 februárjában kapta meg a rendvédelmi hivatásos állomány.



 

