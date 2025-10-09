Ferrari: nem lesz semmi a korábbi tervből, brutálisan zuhannak a részvények

Alaposan meglepte a Ferrari csütörtök reggel az újságírókat és egyéb meghívottakat, akik az olasz sportkocsigyártó első teljesen elektromos modellje, az Elettrica bemutatójára érkeztek Maranellóba.

Készül a Ferrari Elettrica Maranellóban / Fotó: Francesca Volpi

Van, aki örül a Ferrari bejelentésének

Meglehetősen ünneprontóan ugyanis éppen ezt az alkalmat ragadta meg a vállalat menedzsmentje, hogy közölje, nem lesz semmi a korábbi, még 2022-ben bejelentett tervéből, mely szerint 2030-ra modellpalettájának 40-40 százaléka tisztán elektromos, illetve hibrid autókból áll majd, s csupán 20 százalékot tesznek majd ki a benzines sportkocsik.

Ehelyett mindössze körülbelül 20 százalék lesz teljesen elektromos, illetve 40-40 százalékos arányban benzines és hibrid autókból áll majd a kínálata. Jelenleg különben 50-50 százalékos arányban értékesítik benzines és hibrid autóikat.

Egyébként pedig a következő öt év alatt átlagosan négy új modellt dobnak piacra évente, amelyek mindegyikét egyedi pozicionálással, a különböző ügyfélprofilokhoz igazítva alakítanak ki – tették hozzá.

Az elemzők az elmúlt hetekben már sejthettek valamit a pálfordulásból, hiszen egyre pozitívabban álltak a Ferrarihoz, és egyesek már rebesgették is, hogy visszavághatja elektrifikációs ambícióit az ikonikus sportkocsigyártó.

A befektetők ugyanis valószínűleg örömmel fogadják ezt a lépést, mivel a Ferrari belső égésű motorral felszerelt modelljeinek magasabb a jövedelmezőségük, mint az alternatív meghajtásúaké

– írták például nemrég a Deutsche Bank elemzői.

A Bloomberg szerint a Ferrari is kezdi érezni

a luxuscikkek iránti kereslet visszaesését,

az amerikai vámemelések hatását

és a kínai értékesítés lassulását.

Az Elettrica mérföldkő a Ferrari történetében

Az Elettrica ezzel együtt mégis mérföldkőnek számít a Ferrari történetében, és a cég vezetői megerősítették, hogy modelljeik egyedülállóan sportos kivitelét kompromisszumok nélkül viszik át az elektromos korszakba, biztosítva, hogy a vevők differenciált kínálatból válogathassanak.

Nem hanyagolják el ugyanakkor a benzines és hibrid autóikat sem, jelentős befektetésekkel fejlesztik mindhárom hajtásmódba tartozó modelljeiket.

Továbbra is kínáljuk és fejlesztjük V6, V8 és V12 belső égésű motorjainkat, összhangban az új globális szabályozásokkal, összpontosítva a fajlagos teljesítmény növelésére és az alternatív üzemanyagokkal való kompatibilitás biztosítására

– áll a közleményben.