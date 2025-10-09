Deviza
BYD Hungary
Szeged
Kína

Halálhírét keltették, most kiderül az igazság a szegedi BYD-gyárról – a tervekről és egy nagy bökkenőről is lerántjuk a leplet

Kitart az eredeti határidő mellett a Szegeden építkező BYD, amely továbbra is azt tervezi, hogy 2025 végén elindítja a gyártást az üzemben – tudatta a Világgazdasággal a kínai vállalat PR-menedzsere. Annak ellenére tervezi az idei startot, hogy várhatóan nem minden üzemegység fog időben elkészülni a szegedi BYD-gyár területén, a présüzem és a fényezőcsarnok csak egy későbbi fázisban fog bekapcsolódni a termelésbe.
Járdi Roland
2025.10.09., 14:01

„Továbbra is az a tervünk, hogy az év végén elinduljon a gyártás, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgáljuk Európát” – ezt mondta a Világgazdaságnak Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere. A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban időről időre felmerülnek kételyek, legutóbb a héten. A Szegeder cikkében több képet is közölt a beruházás állásáról, a cikk írója a képsorozat alapján arra a következtetésre jutott, hogy nehéz elképzelni, hogy a szegedi üzemben már az év végén meginduljon az első autók összeszerelése.

Szegedi BYD-gyár
Szegedi BYD-gyár: továbbra is hisz az idei startban a kínai cég, bár van egy bökkenő / Fotó: Karnok Csaba

Szegedi BYD-gyár: a présüzem és a fényezőcsarnok később készülhet el

Erhardt Péter ugyanakkor hangsúlyozta, a BYD a vertikális integrációban hisz, és a versenyképességének egyik alappillérre, hogy igyekeznek minél több komponenst maguknak gyártani, de ez nem jelenti azt, hogy mindent a nulláról kezdenek. A KD-üzemegységek alkatrész-logisztikai raktárak lesznek, ahol azoknak az alkomponenseknek az összeszerelése zajlik majd, amelyek aztán a végösszeszerelőben beépülnek az autóba.

Ami a présüzemet és a fényezőcsarnokot illeti, egy későbbi fázisban csatlakoznak, de azok is el fognak készülni

– mondta határozottan, hozzátéve, hogy a présüzem nagyon speciális üzemegység, sokkal bonyolultabb és komplexebb, mint az összeszerelő csarnok megépítése, tehát időigényesebb is.

Ezek alapján a leghamarabb az összeszerelő csarnok készülhet el, ahol már azelőtt megindulhat a gyártás, hogy a fényezőcsarnok és a présüzem kész lenne.

Bár azt nem lehet tudni, hogy a 300 hektáron elterülő teljes komplexum pontosan mikorra készül el, erre a BYD menedzsere sem tudott válaszolni, az viszont ismert, hogy elsőként a Dolphin Surf modell gördülhet le a gyártószalagokról. A gyártási kapacitás pedig kezdetben évi 150 ezer autó lehet, amit idővel 300 ezerre bővítenek.

Már júliusban is halálhírét keltették a szegedi BYD-gyárnak

Nem először merül fel, hogy csúszik a szegedi gyár átadása. Júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártás, és a kapacitását csak a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, míg a gyár a tervezettnél több autót készítene el törökországi üzemében.

Ez mind-mind valótlan állítás, ilyenről szó sincsen

– erősítette meg ezúttal is Erhardt Péter. Annál is inkább így lehet, mert a törökországi gyár területén a nyár közepén még egy kapavágás sem történt. Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos akkor a Facebook-bejegyzésében több képpel szemléltette, hogy miért képtelenségek ezek az állítások. Míg a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok, addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik. Ráadásul ellentmond a magyarországi termelés visszafogásának az is, hogy a BYD időközben bejelentette: a vállalat európai központja Magyarországon lesz

A BYD PR-menedzsere ezzel együtt kiemelte, hogy a török és a magyar gyár képes lesz majd a teljes európai piacot ellátni, akkumulátorgyártás azonban nem lesz Szegeden. Mint mondta, akkumulátortároló fog épülni, ez pedig a tervrajzokból is pontosan kiderül.

Stella Li Münchenben beszélt a BYD terveiről

A szeptemberi müncheni autószalonon is téma volt a Szegedi BYD-gyár. Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke ott jelentette be, hogy a Dolphin Surf kisautó gyártása még az év vége előtt elkezdődik Szegeden. Mindez pedig azért is lényeges a kínai cégnek, mert a BYD így elkerüli a kínai villanyautókra kivetett vámokat, mivel jelenleg a korábbi 10 százalék helyett 27 százalékos vám sújtja a kínai gyártásból érkező BYD modelleket. 

2025 végére Stella Lee elmondása alapján a BYD 32 európai ország piacán lesz elérhető, köztük 

  • Magyarországon, 
  • Szerbiában, 
  • Portugáliában, 
  • Horvátországban, 
  • Görögországban és 
  • Hollandiában, ahol több mint ezer szalonban próbálhatják ki és vásárolhatják meg az érdeklődők a BYD járműveit.

Ezt 2026-ra meg szeretnék duplázni, hogy legalább kétezer kereskedésben találkozhassunk a kínai autókkal Európa-szerte.

Tarol Németországban is a kínai cég, de otthon vannak gondok

A BYD növekvő népszerűségét mutatja, hogy 2025 szeptemberében rekordot döntött Németországban

3255 autót adott el, ami 2225 százalékos növekedés tavalyhoz képest.

Pedig a kínai cég csak 2022 októberében lépett be a német piacra, de már most a legdinamikusabban növekvő autógyártó. A külföldi sikerek létfontosságúak a vállalat számára, hiszen a kínai piacon már látszanak a fáradás jelei. Szeptemberben a BYD csoport globális eladásai 5,9 százalékkal, 393 ezer autóra csökkentek, ezért a cég kénytelen volt éves értékesítési célját 5,5 millióról 4,6 millió járműre mérsékelni.

Eközben viszont a külföldi értékesítések 115,8 százalékkal, 71 256 autóra nőttek. A vállalat célja, hogy 2025-ben egymillió járművet adjon el Kínán kívül – és már most közel jár ehhez: az idei első kilenc hónapban 697 072 külföldi eladást regisztrált, ami 123 százalékos növekedés. A lendület fenntartásához a BYD logisztikailag is felkészült: a múlt héten befejezte nyolc darab, összesen évi egymillió autó szállítására képes hajóból álló flottájának kiépítését. Az utolsó, BYD Csinan névre keresztelt hajó a napokban állt szolgálatba.

Így került Magyarországra a BYD

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg. A beruházás költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon. 

5 perc
Nagy Márton

Nagy Márton tisztázta a gazdaság állapotát: szinte ezen múlik most minden

A nemzetgazdasági miniszter szerint a fogyasztást segíti a teljes foglalkoztatottság, az adócsökkentés, az otthonteremtési támogatás is. Nagy Márton emlékeztetett, hogy a fogyasztási szokások jelentősen átalakultak itthon.
10 perc
elektromos autók

Ferrari: nem lesz semmi a korábbi tervből, brutálisan zuhannak a részvények

Az Elettrica néhány műszaki adatát is közölték Maranellóban.
3 perc
BYD Hungary

Halálhírét keltették, most kiderül az igazság a szegedi BYD-gyárról – a tervekről és egy nagy bökkenőről is lerántjuk a leplet

„Továbbra is az a tervünk, hogy az év végén elinduljon a gyártás, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgáljuk Európát” – ezt mondta a Világgazdaságnak Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere.

