Mi lesz a magyar filmiparral, ha kivonul Hollywood? – Trump hatalmas vámja felboríthatja az egyensúlyt

Donald Trump legutóbbi vámbejelentése a világ filmiparát érintené: az amerikai elnök 100 százalékos vám kivetését ígérte minden olyan filmre, amely nem az Egyesült Államokban készült. Bár az intézkedés részletei még homályosak, már önmagában a felvetés is aggodalmat kelt a nemzetközi produkciós központokban. Igaz ez Magyarországra is, hiszen a magyar filmipar az elmúlt két évtizedben Közép-Európa egyik legfontosabb tényezője lett.

Mi lesz a magyar filmiparral, ha kivonul Hollywood? – Trump hatalmas filmes vámja felboríthatja az egyensúlyt / Fotó: NorthSky Films

A magyar filmipar az elmúlt húsz évben stabilan felépítette nemzetközi hírnevét: a világ legnagyobb stúdiói rendszeresen forgatnak Budapesten és környékén, részben a kedvező árak, részben a 30 százalékos adókedvezmény miatt. A Korda Stúdió, az Origo Filmstúdió és számos külső helyszín egyaránt vonzza a produkciókat, így a Marvel-filmektől a Netflix-sorozatokig sok minden készült már Magyarországon. Ez a modell azonban nagymértékben épít az amerikai forgalmazásra: ha a filmek belépése az Egyesült Államok piacára drágulna, az elbizonytalaníthatná a stúdiókat a magyarországi munkák folytatásában.

Az alábbi ágazatokat érintené legjobban az új filmes vámok.

Koprodukciók : Azok a filmek és sorozatok, melyeket részben vagy egészben Magyarországon forgatnak, a vámhatály alá esnének, ha nem amerikai produkcióként kerülnek piacra. Ez a külföldi befektetők kedvét veheti el a magyarországi forgatástól.

: Azok a filmek és sorozatok, melyeket részben vagy egészben Magyarországon forgatnak, a vámhatály alá esnének, ha nem amerikai produkcióként kerülnek piacra. Ez a külföldi befektetők kedvét veheti el a magyarországi forgatástól. Hazai filmek : A magyar filmgyártás az utóbbi években egyre több nemzetközi díjat és fesztiválszereplést ért el. Bár a magyar alkotások eddig is nehezen jutottak el az amerikai mozikba, a 100 százalékos vám gyakorlatilag ellehetetlenítené a szélesebb körű amerikai bemutatókat.

: A magyar filmgyártás az utóbbi években egyre több nemzetközi díjat és fesztiválszereplést ért el. Bár a magyar alkotások eddig is nehezen jutottak el az amerikai mozikba, a 100 százalékos vám gyakorlatilag ellehetetlenítené a szélesebb körű amerikai bemutatókat. Munkahelyek: A filmipar több ezer magyar szakembernek ad munkát a világ egyik legkeresettebb produkciós központjaként. Ha a stúdiók inkább más forgatási helyszínt választanának, az közvetlenül érintené a hazai filmeseket, díszletépítőktől a kaszkadőrökig.

Mennyire reális a veszély?

Trump korábbi bejelentéseihez hasonlóan most sem világos, hogy a vámokat ténylegesen bevezetik-e, és ha igen, milyen jogi keretek között. A WTO-szabályok és az amerikai forgalmazási szerződések miatt nem lenne egyszerű ilyen intézkedést életbe léptetni. Ráadásul az amerikai filmipar éppen annyira profitál a külföldi forgatásokból – alacsonyabb költségek, változatos helyszínek –, mint a fogadó országok a befektetésekből. Ezért sok elemző inkább politikai retorikaként tekint a bejelentésre.