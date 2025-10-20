Deviza
EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334 0% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.83 +0.15% RON/HUF76.58 +0.05% CZK/HUF16.03 +0.04% EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334 0% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.83 +0.15% RON/HUF76.58 +0.05% CZK/HUF16.03 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,567.35 +0.58% MTELEKOM1,780 -0.34% MOL2,762 +0.65% OTP30,620 +0.95% RICHTER10,350 -0.1% OPUS552 -1.27% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS154 -2.6% WABERERS5,020 -1.2% BUMIX9,894.52 +0.41% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,222.59 +0.83% BUX103,567.35 +0.58% MTELEKOM1,780 -0.34% MOL2,762 +0.65% OTP30,620 +0.95% RICHTER10,350 -0.1% OPUS552 -1.27% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS154 -2.6% WABERERS5,020 -1.2% BUMIX9,894.52 +0.41% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,222.59 +0.83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasút
Hegyi Zsolt
MÁV

Rossz hírt közölt a MÁV-vezér: nagyobb a baj, mint gondolták, súlyos a helyzet Magyarország egyik legfontosabb vasútvonalán – erre készüljenek az utasok

Korlátozásokkal újraindult a közlekedés a győri vasútállomáson, de a vasárnap esti tűzesetben megrongálódott​ biztosítóberendezés javítása elhúzódik. A győri vonalakon – vagyis a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron/Szombathely, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalakon – hétfőtől a helyreállításig hosszabb menetidőre, módosuló közlekedési rendre kell számítani.
VG
2025.10.20, 07:45
Frissítve: 2025.10.20, 09:00

A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tegnap éjjel tűntek. A győri állomáson keletkezett elektromos tűzben mintegy 30 méteres hosszon 36 darab biztosítóberendezési és 6 távközlő optikai kábel égett el. A tűzkárok elhárítása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

Rossz hírt közölt a MÁV-vezér: nagyobb a baj, mint gondolták, súlyos a helyzet a győri vonalakon
Fotó: AFP

Hegyi szerint a vonatok Sopron felől már elérik Győrt, és a hegyeshalmi fővonal távolsági vonatai már végig közlekednek, de pótlóbuszozásra, menetrendi módosításokra, akár járatkimaradásokra is szükség lesz. A helyzet folyamatosan változik, ezért a cégvezér arra kér mindenkit, hogy tájékozódjon a Mávinform felületein, különösen a Budapest és Győr, Győr és Budapest között utazók.

Hegyi  a bejegyzésében azt is leszögezte:, hogy a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta. A MÁV ezzel kapcsolatban közölte: korlátozásokkal újraindult a közlekedés a győri vasútállomáson, de a vasárnap esti tűzesetben megrongálódott​ biztosítóberendezés javítása elhúzódik.

A győri vonalakon – vagyis a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron/Szombathely, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalakon – hétfőtől a helyreállításig hosszabb menetidőre, módosuló közlekedési rendre kell számítani. A Railjetek és EuroCityk teljes útvonalon közlekednek, de megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban, Abdán és Öttevényben is.

Győrszentiván–Győr–Öttevény között pótlóbuszok szállítják az utasokat az S10-es és G10-es vonatok, valamint a Hegyeshalom és Budapest közti személyvonatok helyett, melyek a főváros felől csak Győrszentivánig közlekednek, és onnan is indulnak vissza. 

Az EuRegiók, valamint a Hegyeshalom/Rajka és Győr/Budapest közti személyvonatok helyett, melyek Hegyeshalom felől csak Öttevényig közlekednek és onnan is indulnak vissza. A vasúti jegyek érvényesek Nagyszentjános és Győr között a 7007-es, 7009-es és 8666-os buszokon, valamint Győr belvárosa és Győrszentiván között a 23-as, 30-as, 31-es és 31A helyijáraton. 

A fennakadás végéig a győri fővonalon közlekedő valamennyi Railjet, EuroCity és InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető. Itt követhetők a forgalmi módosulások.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu