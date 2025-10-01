Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
null
nyugdíj
Orbán Viktor
kormányfő

Orbán Viktor aláírta: ennél jobb hírt nem is kaphattak volna a nyugdíjasok – videóban jelentette be, mennyi pénzt utalnak, és mikor

A kormányfő közölte, hogy akár már novemberben mindenki megkapja a nyugdíjának megfelelő összeget. Orbán Viktor elmondta, hogy átlagosan több mint 50 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok.
VG
2025.10.01., 10:05

A kormányfő a Facebookon közölte, hogy az utolsó simításokat végzi az idei november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten.

250108_vasarcsarnok_014_VZ, nyugdíjas, vásárlás, bevásárlás, infláció, bot, vásárcsarnok
Orbán Viktor aláírta: ennél jobb hírt nem is kaphattak volna a nyugdíjasok / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni” – emlékeztetett Orbán Viktor. 

Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük

– mondta.

A miniszterelnök hozzátette, hogy ez idén is így lesz, minden nyugdíjas megkapja az emelést. „Reményeim szerint már novemberben mindenki megkapja a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent” – mondta Orbán Viktor.

Megfogalmazása szerint „Európában mindenhol szívják a fogukat”, ha fizetni kell, mert „elküldték a pénzüket Ukrajnába”. 

„De mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen. Ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot, és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár” – fogalmazott.

Összesen 1,6 százalékos emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg. 

Ez azt jelenti, hogy átlagosan 51 155 forintot kapnak idén, ennek nagy részét (átlagosan 47 ezer forintot) novemberben kézbesítik egy összegben, a fennmaradó rész pedig decemberben érkezik. 

Összesen 122 milliárd forintot fordítanak a nyugdíjak kiegészítésére, de ezt a kiadást a költségvetésben már korábban betervezték, rendelkezésre áll hozzá a forrás.

Az 2025-ös év eleji nyugdíjemelés 3,2 százalék volt, ezt korrigálják most tehát 1,6 százalékkal. Ennek oka, hogy az év elején még a kormány 3,2 százalékos inflációval számolt a 2025-ös év egészére, mostanra azonban úgy látszik, magasabb lesz az éves infláció. 

A Központi Statisztikai Hivatal által szeptember elején közzétett utolsó friss adatok alapján a január–augusztus időszakban 4,7 százalék volt az általános infláció, viszont a nyugdíjas infláció magasabb, 48 százalék lett.

