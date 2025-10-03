Amint hazaérkezett Koppenhágából, azonnal megszólalt Orbán Viktor a kórházak és az iskolák újragondolásáról

Csütörtökön véget ért a kétnapos koppenhágai csúcs, de a miniszterelnök távollétében is bőven estek ki ellenzéki csontvázak a szekrényből. Orbán Viktor ezzel kapcsolatosan pénteken a Facebookon azt írta, „a Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából.”

Orbán Viktor: Ezzel nálam a Tisza Párt kiírta magát, amelyet nem lehet komolyan venni, ez egy sunyi, sunnyogó párt / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A kormányfő a közösségi oldalán rámutatott: „Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák »újragondolását« helyezi kilátásba. Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában.”

Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak.

„Mi azért nem tévesztjük el a célt. Ők Brüsszelnek, mi a magyar embereknek akarunk megfelelni. És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első!” – húzta alá bejegyzésében Orbán Viktor, utalva a napokban robbant politikai atombombára. Reggeli rádióinterjúban a közmédiában ehhez hozzátette még: ezzel nála a Tisza Párt kiírta magát, amelyet nem lehet komolyan venni, ez egy sunyi, sunnyogó párt.

Iskola- és kórházbezárások – erről írt Orbán Viktor

Nemrég újabb felvétel került elő Tarr Zoltánról, a Tűzfalcsoport által közölt videón a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy hatalomra jutásuk esetén a párt iskolákat és kórházakat zárna be, de a gazdákat sem kímélnék. A felvétel 2025. február 1-jén, Sárospatakon készült, és a YouTube-on is jelenleg elérhető. Tarr szerint nagyon nehéz az oktatás helyzete, megoldásként arról beszél, hogy vissza kellene térni a 2010 előtti önkormányzati fenntartáshoz.

„Meddig jó az, hogy ha van egy általános iskola első kettő-három-négy osztály egy településen, aztán a fölsőbb osztályok ugye más településen, vagy az sem, merthogy fontos, hogy a… szóval ezeket végig kell gondolni, biztos, hogy ennek van erős pénzügyi vonzata, de az is biztos, hogy az egészségügyre és az oktatásra is igaz, ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani,

tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban, tehát hogy annyi ágy kell nem tudom neurológián, vagy annyi ágy kell a nem tudom, a fül-orr-gégészeten, nem biztos, hogy olyan általános iskola kell, tehát ezeket mind mind át kell gondolni

– mondja a felvételen. Az ominózus rész 1:10:12–1:11:30 között található.