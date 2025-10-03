Deviza
Amint hazaérkezett Koppenhágából, azonnal megszólalt Orbán Viktor a kórházak és az iskolák újragondolásáról

A Tisza Párt megint elszabadult, az ellenzéki megszorítások után most iskola- és kórházbezárásokról beszél Tarr Zoltán alelnök – erről a kétnapos koppenhágai csúcs után posztolt Orbán Viktor. A kormányfő bejegyzésében megismételte azt is, hogy a baloldallal ellentétben a kormány azért harcol, hogy hazánk kimaradjon a háborúból, és hogy garantált legyen a családok biztonsága.
Németh Tamás
2025.10.03.
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Csütörtökön véget ért a kétnapos koppenhágai csúcs, de a miniszterelnök távollétében is bőven estek ki ellenzéki csontvázak a szekrényből. Orbán Viktor ezzel kapcsolatosan pénteken a Facebookon azt írta, „a Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából.”

Orbán Viktor: Ezzel nálam a Tisza Párt kiírta magát, amelyet nem lehet komolyan venni, ez egy sunyi, sunnyogó párt
Orbán Viktor: Ezzel nálam a Tisza Párt kiírta magát, amelyet nem lehet komolyan venni, ez egy sunyi, sunnyogó párt / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A kormányfő a közösségi oldalán rámutatott: „Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák »újragondolását« helyezi kilátásba. Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában.”

Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak. 

„Mi azért nem tévesztjük el a célt. Ők Brüsszelnek, mi a magyar embereknek akarunk megfelelni. És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első!” – húzta alá bejegyzésében Orbán Viktor, utalva a napokban robbant politikai atombombára. Reggeli rádióinterjúban a közmédiában ehhez hozzátette még: ezzel nála a Tisza Párt kiírta magát, amelyet nem lehet komolyan venni, ez egy sunyi, sunnyogó párt.

 

Iskola- és kórházbezárások – erről írt Orbán Viktor 

Nemrég újabb felvétel került elő Tarr Zoltánról, a Tűzfalcsoport által közölt videón a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy hatalomra jutásuk esetén a párt iskolákat és kórházakat zárna be, de a gazdákat sem kímélnék. A felvétel 2025. február 1-jén, Sárospatakon készült, és a YouTube-on is jelenleg elérhető. Tarr szerint nagyon nehéz az oktatás helyzete, megoldásként arról beszél, hogy vissza kellene térni a 2010 előtti önkormányzati fenntartáshoz. 

„Meddig jó az, hogy ha van egy általános iskola első kettő-három-négy osztály egy településen, aztán a fölsőbb osztályok ugye más településen, vagy az sem, merthogy fontos, hogy a… szóval ezeket végig kell gondolni, biztos, hogy ennek van erős pénzügyi vonzata, de az is biztos, hogy az egészségügyre és az oktatásra is igaz, ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani,

tehát nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat abban a típusú ellátásban, tehát hogy annyi ágy kell nem tudom neurológián, vagy annyi ágy kell a nem tudom, a fül-orr-gégészeten, nem biztos, hogy olyan általános iskola kell, tehát ezeket mind mind át kell gondolni

mondja a felvételen. Az ominózus rész 1:10:12–1:11:30 között található.

Tarr szavai mögött egy jól ismert, sokak által már korábban átélt forgatókönyv rajzolódik ki: amikor „racionalizálásról” és „struktúraátalakításról” beszél a politika, abból rendszerint bezárások, leépítések és megszorítások következnek.

Tarr: nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk

Nem ez az első eset, hogy Tarr arról beszél, hogy a Tisza Párt megszorításokra készül. Az elhíresült etyeki beszédben az alelnök azt mondta:

Nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk.

Később az is kiderült, hogy mire gondolt a politikus. Az Index szellőztette meg azt a dokumentumot, amely a párt gazdasági kabinetjének készült, és amelyen a Tisza adójavaslatai szerepelnek. Eszerint egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne. A dokumentum szerint

  • évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. 
  • Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek, 
  • míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is, emelésre számíthatnának. Bár a párt tagadta a dokumentum létezését, a Tisza holdudvarában dolgozó szakértők, köztük Petsching Mária Zita vagy Bod Péter Ákos, régóta adóemelésről és az egykulcsos adórendszer megszüntetéséről beszélnek.

