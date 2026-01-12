Deviza
EUR/HUF387,3 +0,43% USD/HUF331,79 0% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF92 +0,47% RON/HUF76,09 +0,32% CZK/HUF15,95 +0,4% EUR/HUF387,3 +0,43% USD/HUF331,79 0% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF92 +0,47% RON/HUF76,09 +0,32% CZK/HUF15,95 +0,4%
OTP-rali húzta új csúcsra a pesti tőzsdét, a forint mélypontra esett a hét elején

Felülteljesítette a nyugat-európai piacokat a pesti tőzsde, a BUX újabb csúcsra ért hétfőn. Rekordot döntött az OTP árfolyama is, a forint viszont éves mélypontra zuhant az euróval szemben.
K. T.
2026.01.12, 17:20
Frissítve: 2026.01.12, 17:48

Kedvező hangulatban zajlott a hétfői kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,8 százalékos emelkedést követően 117 385 ponton fejezte be a napot. Ezzel nemcsak a nyugat-európai börzéket teljesítette felül, hanem új rekordot is döntött a vezető magyar részvénykosár értéke. 

Az OTP vezérletével döntött új csúcsot a BUX index / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti parkett részvéypiaci forgalma ugyanakkor jóval átlag alatti, csekély 8,8 milliárd forint volt. A blue chip részvények közül az OTP húzta leginkább az indexet. Az első számú hazai bankpapír 1,8 százalékkal, 37 250 frintra drágult. A BUX-hoz hasonlóan az OTP is új csúcsra ért ezzel.

A Magyar Telekom papírjai 0,1 százalékkal kapaszkodtak feljebb, 1864 forintig. A Richter és a Mol viszont a vesztes oldalon végzett. Az olajtársaság részvényei 0,1 százalékkal, 3196 forintra ereszkedtek, a gyógyszerrészvény pedig 0,8 százalékkal, 10 200 forintra esett vissza.

A forint számára gyengén indult a hét, amit az euró erősödése mellett a hazai, vártnál rosszabb ipari termelési adat is befolyásolt. A hazai fizetőeszköz éves mélyponra esett az euróval szemben, a Fedre mért ameikai kormányzati nyomás miatt veszzsőfutásba kezdő dollárhoz képest viszont megőrizte előnyét a nap végére is.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
387,2967 +0,43%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az eurót 387,2 forinton jegyezték a pesti tőzsde zárásakor, ami 0,4 százalékkal magasabb az előző napinál, egyben éves mélypont.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,785 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárhoz képest viszont 0,05 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam a 331,5-es szinten állt a tőzsdezárás idején.

A forint régiós öszevetésben sem büszkélkedhet, a cseh korona ugyanis 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,4 százalékkal drágult a nap során.

