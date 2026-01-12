OTP-rali húzta új csúcsra a pesti tőzsdét, a forint mélypontra esett a hét elején

Kedvező hangulatban zajlott a hétfői kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,8 százalékos emelkedést követően 117 385 ponton fejezte be a napot. Ezzel nemcsak a nyugat-európai börzéket teljesítette felül, hanem új rekordot is döntött a vezető magyar részvénykosár értéke.

Az OTP vezérletével döntött új csúcsot a BUX index / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti parkett részvéypiaci forgalma ugyanakkor jóval átlag alatti, csekély 8,8 milliárd forint volt. A blue chip részvények közül az OTP húzta leginkább az indexet. Az első számú hazai bankpapír 1,8 százalékkal, 37 250 frintra drágult. A BUX-hoz hasonlóan az OTP is új csúcsra ért ezzel.

A Magyar Telekom papírjai 0,1 százalékkal kapaszkodtak feljebb, 1864 forintig. A Richter és a Mol viszont a vesztes oldalon végzett. Az olajtársaság részvényei 0,1 százalékkal, 3196 forintra ereszkedtek, a gyógyszerrészvény pedig 0,8 százalékkal, 10 200 forintra esett vissza.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint számára gyengén indult a hét, amit az euró erősödése mellett a hazai, vártnál rosszabb ipari termelési adat is befolyásolt. A hazai fizetőeszköz éves mélyponra esett az euróval szemben, a Fedre mért ameikai kormányzati nyomás miatt veszzsőfutásba kezdő dollárhoz képest viszont megőrizte előnyét a nap végére is.