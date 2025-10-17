Az Otthon Start máris 400 milliárd felett tart, és olcsóbbak lettek az albérletek – Oeconomus

Szeptember 1-jén indult el az Otthon Start program, amely rövid idő alatt érezhetően megmozgatta a hazai ingatlanpiacot, és élénk szakmai vitákat váltott ki. A program a kormány egyik kiemelt lakáspolitikai kezdeményezése, amelynek célja, hogy hosszú távon is növelje a lakásberuházások arányát és megfizethetőbbé tegye az otthonteremtést Magyarországon.

Hatalmas az érdeklődés az Otthon Start program iránt / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány eseményén Csepeti Ádám elmondta: a kormány tíz kulcsfontosságú célt azonosított, köztük a GDP-arányos lakásberuházási ráta növelését, az új építések ösztönzését, a felújítások és bővítések felgyorsítását, valamint az energetikai korszerűsítések előmozdítását. Kiemelte, hogy a program nemcsak a fiatalok önálló lakhatását, hanem a dolgozó és szociálisan rászoruló rétegek támogatását is szolgálja.

A célok között szerepel továbbá az állami alkalmazottak otthonteremtésének segítése, a munkáltatók bevonása a lakhatási programokba, és a hazai beszállítók arányának növelése is.

A helyettes államtitkár szerint a saját lakás továbbra is kiemelten fontos érték Magyarországon. Európai összehasonlításban is rendkívül magas, 91,6 százalék azok aránya, akik saját tulajdonú ingatlanban élnek. Régiós szinten Budapest még mindig a megfizethetőbb fővárosok közé tartozik: a használt társasházi lakások négyzetméterára csak Bukarestben alacsonyabb. Prágában például több mint kétszer annyiba kerül egy használt lakás, miközben a vásárláshoz szükséges átlagkereset is jóval magasabb.

Az albérletpiacot is megmozgatta az Otthon Start

A program bejelentése után több fővárosi kerületben a bérleti díjak csökkenése vagy a növekedés lassulása volt tapasztalható. Budapesten egy 50 négyzetméteres lakás havi átlagos bérleti díja jelenleg 246 900 forint, ami továbbra is alacsonyabb, mint számos nyugat-európai nagyvárosban.

Ilyenek a nyugat-európai árak:

Londonban egy belvárosi egyszobás lakás ára közel négyszerese,

Amszterdamban háromszorosa,

Párizsban pedig több mint kétszerese

a budapesti bérleti díjaknak.

A program indulása óta több mint 15 ezer igénylést nyújtottak be, a kölcsönök összege meghaladja a 400 milliárd forintot, az átlagos hitelösszeg 33 millió forint. A hitelfelvevők átlagéletkora 34 év, a kérelmek egyharmada Budapestről és a központi régióból, kétharmada pedig a konvergenciarégiókból érkezett. A felhasználási célok szerint az igénylők 90 százaléka használt lakást vásárol, 10 százalék pedig új építésű lakásra vagy építkezésre veszi igénybe a támogatást.