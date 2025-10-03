Átalakul Magyarország egyik legnagyobb barkácsáruháza az Otthon Start program miatt

Több újítást, közöttük személyes tanácsadást vezet be idén ősztől az országos hálózattal rendelkező Praktiker barkácslánc. A szeptemberben elindult Otthon Start program miatt különösen az otthonfelújítás előtt állók, építkezők számára jelenthet ez könnyebbséget. A változások a budaörsi és a Bécsi úti áruházban kezdődnek, és a tervek szerint a jövőben egyre több egységben találkozhatnak velük a vásárlók – közölte a magyar vállalat pénteken.

Új szolgáltatásokkal és személyes tanácsadással bővíti kínálatát a Praktiker / Fotó: Praktiker

A Praktiker részletezte, hogy megújulnak a vásárlóterek, és

az összetettebb kérésekkel (például felújítással, építkezéssel) érkező vásárlókat személyes tanácsadók, úgynevezett márkanagykövetek segítik projektjeik megvalósításában.

Részletes szakértői támogatást kapnak tőlük azok, akik például konyha- vagy fürdőszoba-felújításba kezdtek, esetleg építkeznek. Flórián László, a Praktiker ügyvezető igazgatója elmondta: „Vásárlóink egyre gyakrabban nem egy-egy terméket, hanem komplett megoldásokat keresnek. A márkanagyköveti programmal és az áruházi fejlesztésekkel a Praktiker azt támogatja, hogy a projektek a tervezéstől a kivitelezésig gördülékenyebben legyenek megvalósíthatók. A személyes tanácsadók szükség esetén videóhívással minden áruházból elérhetők.”

A márkanagykövetek a vásárlókkal együtt tekintik meg a szükséges termékeket, és ha kell, bevonják a szakeladókat, valamint a logisztikai kollégákat is a termékkiválasztásba, az áru-összekészítésbe.

Ha például valaki konyhát újít fel, tanácsot adnak a tervezéshez, végigkísérik a vásárlót a szükséges osztályokon, és segítenek összeállítani a listát a burkolattól a világításig. A márkanagykövetek egyfajta tudásközpontként is működnek a Praktikerben: digitális eszközeikkel akár más áruházakban tartózkodó szakértőket is elérhetnek – így segítenek a megfelelő, személyre szabott megoldás megtalálásában.

A Praktiker az elmúlt években új egységeket nyitott Székesfehérváron, Debrecenben és Veszprémben.