Átalakul Magyarország egyik legnagyobb barkácsáruháza az Otthon Start program miatt

Több újítást, közöttük személyes tanácsadást vezet be idén ősztől az országos hálózattal rendelkező Praktiker barkácslánc. A szeptemberben elindult Otthon Start program miatt különösen az otthonfelújítás előtt állók, építkezők számára jelenthet ez könnyebbséget. A változások a budaörsi és a Bécsi úti áruházban kezdődnek, és a tervek szerint a jövőben egyre több egységben találkozhatnak velük a vásárlók – közölte a magyar vállalat pénteken.
A Praktiker részletezte, hogy megújulnak a vásárlóterek, és
az összetettebb kérésekkel (például felújítással, építkezéssel) érkező vásárlókat személyes tanácsadók, úgynevezett márkanagykövetek segítik projektjeik megvalósításában.
Részletes szakértői támogatást kapnak tőlük azok, akik például konyha- vagy fürdőszoba-felújításba kezdtek, esetleg építkeznek. Flórián László, a Praktiker ügyvezető igazgatója elmondta: „Vásárlóink egyre gyakrabban nem egy-egy terméket, hanem komplett megoldásokat keresnek. A márkanagyköveti programmal és az áruházi fejlesztésekkel a Praktiker azt támogatja, hogy a projektek a tervezéstől a kivitelezésig gördülékenyebben legyenek megvalósíthatók. A személyes tanácsadók szükség esetén videóhívással minden áruházból elérhetők.”
A márkanagykövetek a vásárlókkal együtt tekintik meg a szükséges termékeket, és ha kell, bevonják a szakeladókat, valamint a logisztikai kollégákat is a termékkiválasztásba, az áru-összekészítésbe.
Ha például valaki konyhát újít fel, tanácsot adnak a tervezéshez, végigkísérik a vásárlót a szükséges osztályokon, és segítenek összeállítani a listát a burkolattól a világításig. A márkanagykövetek egyfajta tudásközpontként is működnek a Praktikerben: digitális eszközeikkel akár más áruházakban tartózkodó szakértőket is elérhetnek – így segítenek a megfelelő, személyre szabott megoldás megtalálásában.
A Praktiker az elmúlt években új egységeket nyitott Székesfehérváron, Debrecenben és Veszprémben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.