Trump–Putyin-találkozó: az egyik legjobb magyar testőr szerint ez történhet a látogatáskor – egy nagy csavar is lehet a történetben
Donald Trump és Vlagyimir Putyin kétségkívül a világ legjobban védett személyei közé tartoznak – hívta fel a figyelmet Pomozi Sándor dandártábornok. Az Áder János korábbi köztársasági elnök védelméért felelős testőrség vezetőjét azután kereste meg lapunk, hogy kiderült: az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy előmozdítsa az orosz–ukrán háború lezárását célzó diplomáciai folyamatot.
A dandártábornok hangsúlyozta, hogy az ilyen eseményeknél a munka túlnyomó része nem a terepen zajlik, hanem az előkészítés során. Tapasztalata szerint a teljes folyamat mintegy 70-80 százaléka az előzetes tervezésről, a helyszíni felderítésről és a biztonsági szintek egyeztetéséről szól.
Ez az igazi feladat, hiszen ilyenkor mindkét fél megérkezik a vendéglátó országba, leülnek a helyi biztonsági szervekkel, átbeszélik a programot, az útvonalakat és az esetleges veszélyforrásokat.
Pomozi szerint a két vezető védettségi szintje eleve a legmagasabb, de a helyi kockázatokat is figyelembe kell venni. Ilyenek lehetnek például politikai demonstrációk, csoportos megmozdulások vagy akár egyedi fenyegetések. A szakértő úgy véli, éppen ezért a legnagyobb felkészültséget az előkészítés fázisa igényli, a tényleges biztosítás már ennek a logisztikai és információs munkának a végrehajtása.
A magyar hatóság biztosítja Trump és Putyin útvonalait
Arra a kérdésre, hogy a magyar szolgálatok milyen szerepet töltenek be egy ilyen szintű műveletben, Pomozi elmondta: a magyar fél jellemzően
- koordinációs
- és háttérbiztosítási
feladatokat lát el. „A személyvédők mellett ott vannak az összekötők is, akik a két nagy küldöttség között segítik a kommunikációt” – magyarázta. A magyar szervek feladatai közé tartozik
- a tűzszerészeti ellenőrzés az útvonalakon,
- a forgalomszervezés,
- valamint a közlekedés zavartalanságának biztosítása.
Pomozi Sándor kiemelte:
a TEK, a BRFK és a magyar rendőrség ezen a téren világszinten is az élvonalban van.
Ugyanakkor hozzátette, hogy az ilyen feladatoknál Magyarország „alárendelt, de nélkülözhetetlen” szerepben van. „Mi koordinálunk, összekötünk, segítünk, de a tényleges döntési jogkör a két vezető saját biztonsági szolgálatánál marad.”
A szakértő szerint ezek az alkalmak hatalmas tanulási lehetőséget jelentenek: „Nagyon jó taktikákat, biztosítási formákat, felszereléseket lehet ilyenkor látni, amiből sokat tanulhat a magyar állomány is.”
Erre figyeljen a lakosság
A lakosságnak a dandártábornok egyetlen tanácsot fogalmazott meg: mindenki legyen türelmesebb, és tartsa be a biztonsági szabályokat. Felhívta a figyelmet, hogy az ilyen konvojokat éles helyzetben
- mesterlövészek,
- koordinátorok
- és felderítők
figyelik.
Nem érdemes közel menni, integetni, fényképezni vagy a kordonon átszaladni, mert ilyenkor minden mozdulat értelmezhető fenyegetésként.
A közlekedési korlátozások miatt szerinte érdemes előre készülni, alternatív útvonalakat és pótlójáratokat tervezni.
A nagy csavar: lehet mégsem Budapesten lesz a találkozó?
A szakértő szerint az sem biztos, hogy a találkozót végül Budapesten tartják meg. „Elképzelhető, hogy egy vidéki helyszínt választanak, ahol könnyebb a biztosítás és kisebb a városi felfordulás” – mondta. Példaként említette
- Gödöllőt,
- Debrecent
- és a balatoni térséget,
ahol korábban is tartottak magas szintű kormányzati eseményeket.
Pomozi Sándor hozzátette: a döntéshozók mindig olyan helyszínt keresnek, amely egyszerre reprezentatív és biztonságosan elszigetelhető. „Nem véletlen, hogy a korábbi uniós elnökség idején is Gödöllő volt a fő helyszín” – idézte fel. Véleménye szerint a magyar hatóságok felkészültsége garancia arra, hogy akár Budapesten, akár vidéken, a rendezvény lebonyolítása professzionális körülmények között történjen meg.