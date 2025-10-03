Megérkezett a régen várt bejelentés az üzemanyagról: általános árcsökkentés lép életbe Magyarországon

Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken. Habár mára nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal – olvasható Holtankoljak.hu-n.

Megérkezett a régen várt bejelentés az üzemanyagról / Fotó: Takács József / MTI



A pénteki napi átlagárak a következők:

95-ös benzin: 588 forint/liter,

gázolaj: 592 forint/liter.

Legutóbb szeptember 23-án volt mindkét üzemanyagnál árcsökkentés, akkor a 95-ös benzin 588 forint/liter, a gázolaj pedig 590 forint/liter volt.

A magyar autósok számára kedvezően alakultak az üzemanyagárak szeptemberben, a hazai töltőállomásokon ugyanis a szomszédos országok átlagánál olcsóbban lehetett tankolni. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint mind a benzin, mind a gázolaj esetében a magyar árak alacsonyabbak voltak a régiós középértéknél, ezzel pedig ismét teljesült a kormányzat az üzemanyagárakra vonatkozó elvárása.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a olaj ára hordónként 60 dollár alá is visszaeshet a következő negyedévekben a „durva túlkínálat” miatt.

Az olaj ára szerdán megállapodott kétnapos esés után, a befektetők mérlegelik, hogy milyen hatása lesz az OPEC+ kitermelésnövelésének és az amerikai kormányzati leállásnak a keresletre.

Az OPEC+ fokozatosan tovább bővíti korábban visszavágott termelését, így a vártnál gyorsabban térhetnek vissza a hordók a világpiacra.

Kiszivárgott információk szerint a szövetség a vasárnapi ülésen arról dönthet, hogy novemberben akár az októberi háromszorosával, napi félmillió hordóval növeli az olajtermelést, mivel Szaúd-Arábia vissza akarja szerezni piaci részesedését. Valószínűbb azonban a 274–411 ezer hordós napi emelés. A csoport nyolc tagja adja a világ olajtermelésének körülbelül felét.