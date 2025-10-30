Szijjártó: fantasztikus hír az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás, jót tesz a magyar gazdaságnak is

A magyar gazdaság szempontjából fantasztikus hír, hogy Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök előző napi találkozóján sikeresen megállapodás született egyes kereskedelmi kérdésekben - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Vámháború: Magyarország üdvözli a kínai-amerikai megállapodást / Fotó: Soós Lajos

A tárcavezető arról számolt be bejegyzésében, hogy Magyarország érdeke a világgazdaság szabályokra, józan észre és kölcsönös tiszteletre alapuló működése, ugyanis hazánk egy blokkokra osztott világgazdasági rendszerrel egyértelműen rosszul járna.

Az Egyesült Államok és Kína hazánk két legfontosabb beruházási és kereskedelmi partnere az Európai Unión kívül, így ha ez a két ország gazdasági-kereskedelmi együttműködésről állapodik meg, akkor az nekünk jó hír

- húzta alá.

"A két országból érkező beruházások és a velük folytatott kereskedelem fontos erőforrása a magyar gazdaság fejlődésének" - tette hozzá.

Egyelőre homályos a megállapodás

Ugyan Donald Trump amerikai elnök pozitívnak értékelte a kínai elnökkel való találkozóját, sok konkrétum nem derült a megállapodásról. Amit tudni, lehet, az az, hogy a paktum most egy évre szól. Donald Trump amerikai elnök szerint sikerült kereskedelmi megállapodást kötniük, amelyet hamarosan aláírhatnak – bár további részleteket nem árult el.

Ez egy egyéves megállapodás, és egy év múlva meghosszabbítjuk

– tette hozzá.

Azt is mondta, hogy Hszivel „szinte mindenben” megegyeztek, beleértve a szójabab-kereskedelmet és a fentanilhoz kapcsolódó vámokat is.

„Sok olyan elemről tárgyaltunk már, amelyekről önök állandóan beszélnek” – mondta Trump. Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy a kínai elnökkel „számos nagyon fontos pontban” egyetértettek a dél-koreai találkozójukon. Trump az Air Force One fedélzetén, Dél-Korea felé tartva újságíróknak nyilatkozva utalt arra, hogy csökkentheti a Kínára kivetett vámokat. Várom, hogy csökkentsem azokat, mert hiszem, hogy segíteni fognak nekünk a fentanilhelyzetben – mondta Trump, majd hozzátette: a kapcsolat Kínával nagyon jó.