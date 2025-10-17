Helyére kerül egy új magyarországi híd következő eleme a hétvégén

Éjszakai forgalomkorlátozás mellett folytatódik ezen a hétvégén az új velencei híd építése – adta hírül az Origo.

A hétvégén a helyére emelik a velencei híd újabb elemét / Fotó: MKIF

Október 18-án 22 órától lezárják az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát a 44-es és a 46-os kilométer között, a lezárás várhatóan vasárnap 12.00 óráig tart

– hívja fel a figyelmet Facebook-oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF).

Ebben az időszakban a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik át, így az éjszakai munkavégzés ideje alatt a forgalom a Balaton felé egy sávon haladhat majd. A főváros irányába két sávot biztosítanak az autósok számára. A terelésben a megengedett legnagyobb sebesség 80 km/h.

Hozzáteszik: a korlátozás ideje alatt lezárják a Velencei pihenőhelyet és a csomópontot is.

Az új velencei híd megfelel az 21. századi igényeknek

A régi híd felújítása, az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lenne, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl, az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során, a kiszélesített pálya már nem férne el alatta.

Az új híd a régi mellett, attól körülbelül 20 méterre épül, szélesebb, biztonságosabb és sokkal kényelmesebb átkelést biztosít majd a gyalogosoknak és a bicikliseknek.

A projekt célja a közlekedés biztonságának növelése és a komfort javítása, így a Velencén átkelő közlekedők hamarosan egy modern, a 21. századi igényekhez igazodó hídon kelhetnek át. További részleteket itt olvashat a beruházásról.