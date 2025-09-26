Németország megadta magát Kínának: a Xiaomi átveszi az uralmat Münchenben – itt lesz az elektromos szuperautója bázisa

A Xiaomi új központjában elsősorban a teljesítményorientált járművekre, az elektromos járműtechnológia kutatására és fejlesztésére, valamint új járműtervezési megoldásokra fókuszálnak – adta ki közleményben a Xiaomi.

A Xiaomi a következő nagy dobására készül Münchenben a K+F központ felépítése után / Fotó: Tada Images

Ember, kocsi és otthon ökoszisztéma Európában

A Xiaomi újabb lépést tett a Human x Car x Home intelligens ökoszisztéma stratégiájának megvalósításában, amelynek egyik fő eleme a globális innovációs hálózat kiépítése. A világszínvonalú fejlesztésekkel a Xiaomi az intelligens vezetés és a menetdinamika területén számít jelentős áttörésekre. A kutatás-fejlesztési hálózat bővítésével pedig olyan teljesítményorientált modelleken dolgozhatnak, amelyek a menetképesség mellett a biztonsági és minőségi elvárásoknak is mindenben megfelelnek.

A Xiaomi korábban már létrehozott egy kutatási és fejlesztési központot Münchenben, amelyben körülbelül 50 alkalmazott dolgozik. A nemzetközi csapat különböző európai országokból és Kínából származó szakemberekből áll. Jelenleg további álláshelyeket hirdetnek meg, különösen autóipari és szoftvermérnökök számára.

A müncheni csapat a járművek európai szabványokhoz és előírásokhoz való hozzáigazításán dolgozik. A jármű-típusjóváhagyási szakemberek feladata a Németországban és az EU-ban szükséges engedélyek előkészítése. Iparági körök szerint a Xiaomi már tárgyalásokat folytat a német hatóságokkal.

Kínában a Xiaomi SU7 elektromos járműve jelentős eladási számokat ér el. A modell jelenleg meghaladja a Tesla Model 3-at a forgalomba helyezési statisztikákban. 2025 első félévében a vállalat 158 000 járművet szállított ki Kínában, ezzel több elektromos autót adott el, mint a BMW, a Mercedes és a Volkswagen együttesen.

Xiaomi-hatalom Európában

A müncheni központban német mérnökök, tervezők és kutatók dolgoznak együtt a Xiaomi EV globális csapatával. A vállalat elkötelezett a tehetséggondozás iránt és nyitott, inspiráló környezetet teremt ahhoz, hogy az autó teljesítményével, önvezető funkcióival, elektromos járműplatformokkal és a jövő felhasználói élményével kapcsolatban áttörést érjen el.

A központ emellett elősegíti az együttműködést kutatóintézetekkel, miközben az intelligens mobilitási megoldások és az ökoszisztéma integrációjának felgyorsítása érdekében fontos partnerségeket alakít ki a különböző iparágak között.

A központ megnyitása mindezek mellett jelentős lépést jelent a kínai cégnek afelé, hogy globális vezetővé váljon az intelligens mobilitás terén. A Xiaomi SU7, a Xiaomi SU7 Ultra és a Xiaomi YU7 sikeres kínai piaci bevezetése után a vállalat már a 2027-es európai bevezetésre készül.