Fenyőfadrágulás jön, mutatjuk, hogy mekkora

A karácsonyi szezon közeledtével a lakosság és a kereskedők figyelme a fenyőpiacra irányul. Bár a gazdasági környezet és az aszályos nyár aggodalomra adhatott okot, a piaci szereplők megnyugtató hírekkel szolgálnak a kínálat minőségét illetően. Az árak tekintetében azonban változásra kell készülni: a termesztés és a logisztika drágulása elkerülhetetlenül megjelenik a fogyasztói árakban is. Az Origo.hu szakértő segítségével járt utána, hogy milyen költségekkel számolhatnak a magyar családok, és mi a valós helyzet a kínálati oldalon.

Várhatóan idén is emelkedni fog a fenyőfák ára / Fotó: Bujdos Tibor



Nem kell félni a hiánytól: a magyar fenyő idén is gyönyörű

Sokan tartottak attól, hogy az idei száraz, forró nyár nyomot hagy a fenyőállományon, esetleg hiány alakul ki a piacon. Beckl Zsolt azonban mindenkit megnyugtatott: a legfontosabb termőterületeken a klíma továbbra is ideális a fenyőtermeléshez.



A fenyők nagy részét Somogy, Zala, és Vas megye környékén termelik, ezeken a helyeken igazából még mindig nagyon jó nekik a klíma, tehát azzal nincsen gond

– hangsúlyozta a szakember.

Bár néhány szárazabb régiókban szükség volt öntözésre, a gondos termelők odafigyelésének köszönhetően a fák minősége minden jel szerint az előző évekhez hasonlóan kifogástalan lesz. A modern technológia is besegít: a formára metszés és a szakszerű gondozás révén a magyar fenyők felveszik a versenyt a nyugati importtal. (És ahogy majd később látni fogjuk, sok esetben meg is előzik őket.) A szakértő szerint esztétikai problémáktól sem kell tartani, a fák egészségesek és formásak.

Az áremelés mértéke és okai

A fogyasztókat talán most is, mint a legtöbbször, leginkább az árak érdeklik. A termelési költségek növekedése elkerülhetetlenül begyűrűzik a fogyasztói árakba is. Beckl Zsolt szerint az őstermelők részéről egy mérsékelt, mintegy 10 százalékos emelés várható.

Én azt látom, hogy körülbelül 10 százalékos emelkedés várható tavalyhoz képest. Arra, hogy mennyit dobnak rá a kereskedők, ha tőlük vásárol az ember, nincsen rálátásom

– tette hozzá őszintén a termelő.

Egy másik, a magyar fenyőpiacot jól ismerő forrásunk az alábbi, méterenkénti számokat várja idén:

luc: 4000 Ft

ezüstfenyő: 5000-6000 Ft

nordmann: 6000-8000 Ft

Az áremelkedés tehát jelen lesz, de a mértéke nagyban függ attól, hogy kitől vásárolunk.

A fajták tekintetében továbbra is a nordmann fenyő a piac királya, de érdekes trendként megfigyelhető a feketefenyő iránti kereslet növekedése is, ami egyfajta nosztalgikus visszatérést jelent a korábbi évtizedek divatjához.

