Fenyőfadrágulás jön, mutatjuk, hogy mekkora
A karácsonyi szezon közeledtével a lakosság és a kereskedők figyelme a fenyőpiacra irányul. Bár a gazdasági környezet és az aszályos nyár aggodalomra adhatott okot, a piaci szereplők megnyugtató hírekkel szolgálnak a kínálat minőségét illetően. Az árak tekintetében azonban változásra kell készülni: a termesztés és a logisztika drágulása elkerülhetetlenül megjelenik a fogyasztói árakban is. Az Origo.hu szakértő segítségével járt utána, hogy milyen költségekkel számolhatnak a magyar családok, és mi a valós helyzet a kínálati oldalon.
Nem kell félni a hiánytól: a magyar fenyő idén is gyönyörű
Sokan tartottak attól, hogy az idei száraz, forró nyár nyomot hagy a fenyőállományon, esetleg hiány alakul ki a piacon. Beckl Zsolt azonban mindenkit megnyugtatott: a legfontosabb termőterületeken a klíma továbbra is ideális a fenyőtermeléshez.
A fenyők nagy részét Somogy, Zala, és Vas megye környékén termelik, ezeken a helyeken igazából még mindig nagyon jó nekik a klíma, tehát azzal nincsen gond
– hangsúlyozta a szakember.
Bár néhány szárazabb régiókban szükség volt öntözésre, a gondos termelők odafigyelésének köszönhetően a fák minősége minden jel szerint az előző évekhez hasonlóan kifogástalan lesz. A modern technológia is besegít: a formára metszés és a szakszerű gondozás révén a magyar fenyők felveszik a versenyt a nyugati importtal. (És ahogy majd később látni fogjuk, sok esetben meg is előzik őket.) A szakértő szerint esztétikai problémáktól sem kell tartani, a fák egészségesek és formásak.
Az áremelés mértéke és okai
A fogyasztókat talán most is, mint a legtöbbször, leginkább az árak érdeklik. A termelési költségek növekedése elkerülhetetlenül begyűrűzik a fogyasztói árakba is. Beckl Zsolt szerint az őstermelők részéről egy mérsékelt, mintegy 10 százalékos emelés várható.
Én azt látom, hogy körülbelül 10 százalékos emelkedés várható tavalyhoz képest. Arra, hogy mennyit dobnak rá a kereskedők, ha tőlük vásárol az ember, nincsen rálátásom
– tette hozzá őszintén a termelő.
Egy másik, a magyar fenyőpiacot jól ismerő forrásunk az alábbi, méterenkénti számokat várja idén:
- luc: 4000 Ft
- ezüstfenyő: 5000-6000 Ft
- nordmann: 6000-8000 Ft
Az áremelkedés tehát jelen lesz, de a mértéke nagyban függ attól, hogy kitől vásárolunk.
A fajták tekintetében továbbra is a nordmann fenyő a piac királya, de érdekes trendként megfigyelhető a feketefenyő iránti kereslet növekedése is, ami egyfajta nosztalgikus visszatérést jelent a korábbi évtizedek divatjához.
A frissesség titka
A külföldi, főként dán import fenyőkkel szemben a hazai őstermelői fák óriási előnye a frissesség. Míg az import árut sokszor már november elején kivágják, addig a magyar termelők jóval később, közvetlenül az ünnepek előtt kezdik a kitermelést.
Én például valamikor december első hetében fogom vágni az enyémeket, hozzám a visszajelzések alapján azért jönnek, mert ezek a fák még január végéig is zöldek
– mondta Beckl Zsolt.
Szóval általánosítva elmondható, hogy a frissen vágott magyar fenyők akár január végéig is megőrizhetik üde zöld színüket, míg a korán kivágott import fák hamarabb hullatni kezdhetik tűleveleiket a fűtött lakásban.
Mikor vegyük meg a fát?
Sokan már december elején, még Mikulás előtt szeretnék letudni a vásárlást, de Beckl Zsolt szerint érdemes türelmesnek lenni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az igazi szezon december 10. után indul. A lakásokban gyakran helyhiány miatt is csak az utolsó pillanatban kerül be a fa, így a vásárlás időzítése is ehhez igazodik.
Sokan hajlamosak órákat tölteni a válogatással, centiméterről centiméterre keresve a „katalógusba illő”, hibátlan formát, ám a szakember szerint ezt teljesen felesleges túlgondolni. Beckl Zsolt tapasztalatai azt mutatják, hogy a vásárlók gyakran „túlizgulják” a döntést, pedig az otthon melegében, feldíszítve már nem a geometriai pontosság számít.
Nekem nagyjából az a lényeg, hogy fenyő legyen. Én annyira nem vagyok háklis, hogy formás legyen
– fogalmazott a szakember.
A lényeg az egészséges, üde, zöld levélzet, a kisebb formai eltéréseket pedig a díszek és a fények jótékonyan elfedik majd. Ha lehet, ne a tökéletes karácsonyfa után loholjunk, töltsük inkább a méricskéléssel elpazarolt perceket a családunkkal.
Az egy évvel ezelőtti helyzetről, itt számoltunk be.