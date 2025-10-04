Elemző a fix 3 százalékos vállalkozói hitelről: az egész kkv-szektor profitálhat belőle, jelentős kamatcsökkentést hoz a kormány döntése

„Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már korábban belengette, hogy tervezik a Széchenyi Kártya Program keretében a 3 százalékos hitelkamat kiterjesztését a többi hitelcélra is – a Széchenyi Kártya Program beruházási hitelei idén február óra érhetőek el 3 százalékos kamat mellett –, így ebből a szempontból nem jelent meglepetést a mai bejelentés” – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

Orbán Viktor és Nagy Elek egy korábbi képen, a mostani bejelentés komoly segítség a kkv-knak / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

„A vállalkozások számára mindenképpen kedvező a hír, eddig a folyószámla-, a likviditási vagy a forgóeszközhitelek 4,5 százalékos kamat mellett voltak elérhetők, vagyis jelentős kamatcsökkentés jön októbertől kezdődően. A 150 millió forintos felső korlát miatt a támogatás nagyobb mértékben a mikro- és kisvállalkozásokat segítheti, de kisebb hitelcélok esetében a középvállalkozások is profitálhatnak az intézkedésből” – fejtette ki kérdésünkre a szakértő.

A folyószámla-, illetve a forgóeszközhitelek elsősorban a vállalatok működését segítik elő, átmeneti forráshiány kezelésére szolgálnak, ezzel elősegítve a tevékenységet.

A 3 százalékra mérséklődő kamat így közvetlenül alacsonyabb költséget eredményez a vállalatoknál, amit más céloknál, például beruházásoknál vagy bérfejlesztéseknél hasznosíthatnak. A kormányzati számítások szerint a kamatcsökkentés jövőre 60 milliárd forint terhet jelent a költségvetésnek, vagyis pontosan ennyi pluszforrást hagy a hazai kkv-szektornál – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel.

A vállalati hitelezés támogatása kiemelten is fontos a gazdasági teljesítmény szempontjából, főleg a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben. A viszonylag magas piaci kamatok visszafogják a vállalatok hitelfelvételi kedvét, a Széchenyi Kárta Program beruházási hiteleinél is látható volt, hogy a februári kamatcsökkentés a keresletet is erősítette, miközben a kilátások, a gyenge külső kereslet is inkább a beruházások elhalasztására ösztönzik a döntéshozókat. Ilyen környezetben minden intézkedés, amely csökkenti a vállalati terheket, nagymértékben hozzájárulhat a vállalkozások kiszámíthatóbb és stabiliabb működéséhez, ami pedig a gazdaság egészére pozitív hatást gyakorolhat – hangsúlyozta a vezető elemző.