Kiderült, mi lesz a jövő évre várt gazdasági növekedés motorja, de van egy óriási baj – Győrnyi ember tűnt el a munkaerőpiacról az elmúlt években

Ha optimisták nem is lehetünk, de fanyalogni sem érdemes – mondta Virovácz Péter, az ING vezető makrogazdasági elemzője a pénzintézet 2026-os előrejelzését bemutató sajtótájékoztatón. Kiemelte: a kiskereskedelmi adatok pozitív trend kezdetét jelezhetik.

A jövő évre várt gazdasági növekedés motorja a fogyasztás lesz / Fotó: Shutterstock

A harmadik negyedéves GDP-növekedés negatív meglepetésként ért, negyedéves összevetésben stagnált – jelezte a közgazdász. A gyenge konjunktúra és a pozitív változások hiánya miatt a 2025–2026-os kilátásokat 0,5 százalékra, illetve 2,3 százalékra rontották, ami 0,2–0,2 százalékpontos csökkenést jelent.

A kiskereskedelmi forgalom továbbra is a fénypont, míg az összes többi ágazat, például a mezőgazdaság, az ipar és az építőipar, különféle okok miatt szenved

– mutatott rá az elemző. A munkaerőpiac továbbra is szűkös, mivel a kereslet és a kínálat párhuzamosan csökken. A vállalatoknak nehéz döntésekkel kell szembenézniük jövőre, mivel

2026-ban

és 2027-ben

két számjegyű minimálbér-emelések várhatók. A külső egyensúly továbbra is jól néz ki, de ez inkább a belföldi kereslet hiányának köszönhető, ami korlátozza az import növekedését, míg az exportban hiányzik a külső kereslet.

A kiskereskedelem húzza a gazdaságot

„A júliusi gyenge teljesítményt követően a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban fellendült. Az értékesítés volumene 0,8 százalékkal nőtt havi összevetésben, meghaladva a piaci várakozásokat. Bár voltak ingadozások, a kiskereskedelmi forgalom 2023 vége óta folyamatosan növekszik. A fix bázisú index azonban az idei áprilisi csúcs alatt marad, és azóta egy sávon belül ingadozik, ami aggodalomra ad okot. Mindazonáltal arra a következtetésre juthatunk – mondta Virovácz Péter –, hogy a kiskereskedelmi forgalom továbbra is pozitív tényező a gazdaság számára.”

Néhány kormányzati intézkedés már most is hatással volt a háztartások pénzügyeire, és a hatásosabb intézkedések a következő hónapokban fellendítik majd az ágazat teljesítményét.

Érdemes megjegyezni, hogy a fogyasztói bizalom továbbra is viszonylag alacsony, bár némi javulást mutat, ami alátámasztja a pozitív kilátásokat – mondta az elemző.