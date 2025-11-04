Nagy Márton: kapkodnak a magyar vállalatok a 3 százalékos hitel után – ismertette az első hetek tapasztalatait a miniszter

Négy hét, 5000 hiteligénylés, 280 milliárd forint! – ismertette a fix 3 százalékos kkv-hitelcsomag eddigi számait Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy továbbra is óriási érdeklődést vált ki a konstrukció. „A magyar vállalkozások hisznek a jövőben, és mi ott állunk mögöttük! Beruházás, növekedés, bizalom – ez a magyar út” – zárta keddi Facebook-posztját a miniszter.

Egy hónapja igényelhetik a hazai kkv-k a fix 3 százalékos hitel / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ráadásul tovább bővült a kedvezményes hitelben részesülők köre. Szintén Nagy Márton jelentette be november 3-án, hétfőn, hogy a kormány egyedülállóan alacsony, 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül. „Ezzel az intézkedéssel tovább erősítjük a gazdaság motorját jelentő turizmust!” – írja hétfőn közzétett bejegyzésében az NGM vezetője.

Ez a magyar turizmusban nyújtható hitelkonstrukció a legújabb azok közül, amelyekről a kormány döntött az elmúlt hónapokban. Alacsony kamatozású hitelt vehetnek fel a családalapítás és az életkezdés előtt álló fiatalok. A CSOK Plusz, a munkáshitel és a kkv-knak járó kamattámogatott hitel után a turisztikai szolgáltatók is élhetnek kedvezményes konstrukcióval.

Október elején jelentette be Orbán Viktor a 3 százalékos, fix kamatozású kkv-hitelt

Magyarország miniszterelnöke és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közös sajtótájékoztatót tartott október 3-án, szombaton. Orbán Viktor óriási bejelentést tett: 3 százalékos, fix kamatozású hitelt nyújtanak a vállalkozások számára is.

A bejelentés lényege az alábbiak.

Komoly támogatást kapnak a vállalkozások, 3 százalékos, fix kamatozású hitelt biztosítanak számukra.

A hitel felső értéke 150 millió forint.

A hitel október 6-ától érhető el.

A Széchenyi Kártya Programon keresztül lehet hozzájutni.

Az is kiderült a tájékoztatón, hogy 2026-ban a magyar költségvetés 320 milliárd forintot ad a kamarán át a vállalkozásoknak, ezen belül 60 milliárd forint a most bejelentett rész.

Szabados Richárd, Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára a bejelentés utáni héten arról számolt be, hogy már az első két nap is azt mutatja, a vállalkozások „ki vannak éhezve” a kedvező forrásra – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára.