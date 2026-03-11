Elindult a magyar küldöttség, Kijev máris nekiugrott: „csak turisták jönnek megnézni a Barátság-vezetéket" – Zelenszkij ennyire retteg a szakértőktől?
Éles diplomáciai üzenetet küldött Kijev Budapestnek: az ukrán külügy szerint a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar delegáció, amely kiderítette volna, hogy miért nem indul újra hazánkba az orosz olajszállítás, csak „turistaként” lépett be az országba.
Ahogyan azt a Világgazdaság korábban megírta, szerdán magyar szakértők indultak el Kijevbe, hogy ellenőrizzék a Barátság-vezeték állapotát, valamint az ukrán kormánnyal tárgyaljanak az olajszállítmányok újraindításáról.
Az ukrán külügyminisztérium szokatlanul éles hangvételű közleményben reagált arra, hogy a delegáció akár napokon belül is leránthatja a leplet az energiablokádról, amellyel Kijev több mint egy hónapja próbálja zsarolni Magyarországot.
Tudomásunk van arról, hogy ma reggel magyar állampolgárok egy csoportja belépett Ukrajna területére a schengeni országok polgáraira vonatkozó általános szabályok alapján. De csak turistaként léptek be Ukrajnába
– közölte az ukrán külügy.
A minisztérium emellett azt állította, hogy a csoportnak nincs hivatalos státusza, és nincsenek előre egyeztetett hivatalos találkozói Ukrajnában, ezért szerintük azt „helytelen delegációnak nevezni”.
Ukrajna az utolsó pillanatig eltitkolná a Barátság kőolajvezeték állapotát
A magyar kormány kommunikációja, valamint az Ukrajna szerint nem létező delegáció összetétele azonban ennek az ellentétét mutatja.
A miniszterelnök szóvivője, Kovács Zoltán már korábban közölte: a küldöttség célja a vezeték állapotának felmérése és az olajszállítás mielőbbi helyreállításának elősegítése. A delegáció vezetője pedig nem más, mint Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.
A nyilvános tervek alapján a csapat ukrán energetikai tisztviselőkkel, Kijevben dolgozó nagykövetekkel és az Európai Bizottság képviselőjével is egyeztetni fog.
A kormány szerint a tárgyalások célja az, hogy a magyar érdekeket „határozottan képviseljék a tárgyalóasztalnál”.
Bár a magyar–ukrán viszony nem a legrózsásabb, Kijev „diplomáciája” példátlan szintekre süllyedt a közelmúltban. Mielőtt viccet csináltak a magyar delegációból, az ukrán kormány több kulcsembere és maga Volodimir Zelenszkij elnök is halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt és családját, valamint a magyar lakosságot.
Ez a viselkedés azonban érthető, hogy ha figyelembe vesszük, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárására válaszolva a kormány leállította az Ukrajnába tartó dízelszállítmányokat, valamint megvétózta az Európai Unió 90 milliárd eurós hadikölcsönét is, múlt héten pedig a magyar hatóságok több millió dollárnyi kenőpénzt és aranyat foglaltak le hazánkban, amelyet ukrán banki alkalmazottak próbáltak átcsempészni Magyarországon keresztül.
Ilyen csapások után nem meglepő, hogy paprikás a hangulat az ukrán elnöki palotában.
Zelenszkij ettől tartott: elindultak a magyar szakértők Kijevbe – így már nehéz lesz a Barátság-vezetékről titkolózni
A Kijevbe utazó küldöttség szerint az olajvezeték működése az ország üzemanyag-ellátásának egyik kulcsa. A magyar kormány tárgyalással próbálja elérni a Barátság kőolajvezeték újraindítását.