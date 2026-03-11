Elindult a magyar küldöttség, Kijev máris nekiugrott: „csak turisták jönnek megnézni a Barátság-vezetéket" – Zelenszkij ennyire retteg a szakértőktől?

Éles diplomáciai üzenetet küldött Kijev Budapestnek: az ukrán külügy szerint a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar delegáció, amely kiderítette volna, hogy miért nem indul újra hazánkba az orosz olajszállítás, csak „turistaként” lépett be az országba.

Miközben Magyarország a Barátság kőolajvezeték helyreállítását sürgeti, Ukrajna még a tárgyalni érkező küldöttség legitimitását is képes volt megkérdőjelezni / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Ahogyan azt a Világgazdaság korábban megírta, szerdán magyar szakértők indultak el Kijevbe, hogy ellenőrizzék a Barátság-vezeték állapotát, valamint az ukrán kormánnyal tárgyaljanak az olajszállítmányok újraindításáról.

Az ukrán külügyminisztérium szokatlanul éles hangvételű közleményben reagált arra, hogy a delegáció akár napokon belül is leránthatja a leplet az energiablokádról, amellyel Kijev több mint egy hónapja próbálja zsarolni Magyarországot.

Tudomásunk van arról, hogy ma reggel magyar állampolgárok egy csoportja belépett Ukrajna területére a schengeni országok polgáraira vonatkozó általános szabályok alapján. De csak turistaként léptek be Ukrajnába

– közölte az ukrán külügy.

A minisztérium emellett azt állította, hogy a csoportnak nincs hivatalos státusza, és nincsenek előre egyeztetett hivatalos találkozói Ukrajnában, ezért szerintük azt „helytelen delegációnak nevezni”.

Ukrajna az utolsó pillanatig eltitkolná a Barátság kőolajvezeték állapotát

A magyar kormány kommunikációja, valamint az Ukrajna szerint nem létező delegáció összetétele azonban ennek az ellentétét mutatja.

A miniszterelnök szóvivője, Kovács Zoltán már korábban közölte: a küldöttség célja a vezeték állapotának felmérése és az olajszállítás mielőbbi helyreállításának elősegítése. A delegáció vezetője pedig nem más, mint Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

A nyilvános tervek alapján a csapat ukrán energetikai tisztviselőkkel, Kijevben dolgozó nagykövetekkel és az Európai Bizottság képviselőjével is egyeztetni fog.

A kormány szerint a tárgyalások célja az, hogy a magyar érdekeket „határozottan képviseljék a tárgyalóasztalnál”.

Bár a magyar–ukrán viszony nem a legrózsásabb, Kijev „diplomáciája” példátlan szintekre süllyedt a közelmúltban. Mielőtt viccet csináltak a magyar delegációból, az ukrán kormány több kulcsembere és maga Volodimir Zelenszkij elnök is halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt és családját, valamint a magyar lakosságot.