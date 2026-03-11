Folytatódik a német autósok pokoljárása, már Ausztriát másolná a szövetségi kormány

Európa legnagyobb gazdaságában, Németországban brutális üzemanyag-drágulásnak lehetünk tanúi, az autósok és a fuvarosok egyaránt megsínylik azt, hogy a kontinens eredendően energiahiányos régió, és az iráni háború hatásai úgy érték el országait hogy közben nem áll rendelkezésre a korábban elérhető olcsó energia. A helyzet pedig napról napra kiélezettebb lesz Németországban is. Ugyanis a benzinkutak gyakran naponta többször is emelik az üzemanyag árát, miközben az úgynevezett klímadízel is drágul, noha az nem kőolajipari termék – írja az Origo.

Napon belül akár többször is emelik az üzemanyagok árait a németországi töltőállomásokon (illusztráció) / Fotó: AFP

A szövetségi kormány előtt az üzemanyagok árazási gyakorlata

A lap szerint már a német szövetségi kormány elé került a napon belüli többszöri üzemanyagár-módosítás kérdése. Stefanie Hubig (SPD) szövetségi igazságügyi miniszter lényegében kategorikusan be is tiltaná ezt, az osztrák szabályozáshoz hasonlóan. A Bundestagban az SPD támogatja a minisztert, a CDU óvatos nyitottságot mutat a döntés irányába, de egyértelmű állásfoglalást még nem adott.

A benzinkutaknál egyre drágább a tankolás. Az Irán körül kialakult háborús helyzet kezdete óta Németországban meredeken emelkedik a benzin és a dízel ára – gyakran akár naponta többször is. Az autósok egy része már rendszeresen átjár Ausztriába, illetve Csehországba tankolni.

A németek szeme előtt emellett egyre inkább az osztrák példa lebeg, vagyis az, hogy ezt másképp is lehet szabályozni.

Ausztriában rendelet írja elő, hogy az üzemanyagárakat naponta csak egyszer, délben, 12 órakor lehet megemelni, miközben az ár csökkentése bármikor lehetséges napon belül. Stefanie Hubig szövetségi igazságügyi miniszter szerint hasonló szabályozás Németországban is elképzelhető lenne.

„Több millió ingázó érzi meg a magas árakat a saját pénztárcáján” – mondta a miniszter a Spiegelnek. A miniszter teljesen érthetőnek tartja, hogy sokan politikai beavatkozást várnak a helyzet enyhítése érdekében. „A szociális piacgazdaság azt is jelenti, hogy a politika felelőssége, hogy az élet megfizethető maradjon” – fogalmazott Hubig.

Újra bevezette a kormány a védett üzemanyagárat Magyarországon, így a hazai autósok jóval olcsóbban tankolhatnak, mint Nyugat-Európában. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett üzemanyagárat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a magyar autósokra nehezedő árnyomást – írjuk a Világgazdaság oldalán.

Kilőtt a klímadízel ára is, pedig nem kőolajból készül

Ha az ellenőrizetlen árazási gyakorlat az eleve meredeken emelkedő üzemanyagárak mellett nem lenne elég probléma Németországban, akkor van egy újabb: úgy tűnik ugyanis, hogy az olajcégek olyan üzemanyagok árának emelésével károsíthatják meg az autósokat, amelyek nem is tartalmaznak kőolajat. Ez azért érdemel figyelmet, mert az árak emelésénél az olajcégek hivatkozási alapja jelenleg mindig az iráni helyzet, és az egyre aggasztóbbá váló helyzet a Hormuzi-szorosban.

A nagy német autóklub, az ADAC – nem mellesleg Európa legnagyobb autóipari szövetsége – ugyanis úgy látja, hogy az olajcégek a növényi alapú HVO üzemanyag árát is erősen megemelték, noha az nem tartalmaz kőolajat.

A HVO

használt sütőolajból,

növényi olajokból,

szerves hulladékból, állati zsírokból készülő dízelüzemanyag,

amely a hagyományos dízelhez képest akár 90 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással ég. Összetétele okán viszont akár a hagyományos dízellel keverve is használható. Ezek miatt a tulajdonságai miatt gyakran „klímadízelnek” is nevezik.