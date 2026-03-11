Budapest–Belgrád vasútvonal: bejelentették a döntést a határellenőrzésről, meglepő, mennyivel nő a menetidő – itt szállnak fel a rendőrök a vonatokra
Miután elindult a Budapest–Belgrád vasútvonalon a teherszállítás február 27-én, mindenki a személyszállítás megindulására vár a két főváros között. Ha már személyszállítás, a jegyárak mellett legalább annyira foglalkoztatja az utazókat, hogy Szerbia és Magyarország milyen együttműködést kötött a határellenőrzésre vonatkozóan, még pontosabban: mennyit kell várni a határon.
Aleksandra Sofronijevic szerb építési, közlekedési és infrastruktúrával megbízott miniszter a napokban arról beszélt, hogy nemcsak a menetidő lesz expressz, de várhatóan a vám- és az útlevél-ellenőrzés is gyorsított eljárásban zajlik majd, miközben a jegy Belgrád és Budapest között egy irányba huszonöt euró lesz. Mint közölte, a szerb és a magyar főváros között nyolc pár vonat indul, vagyis tizenhat járatot vezetnek be a vasút menetrendjébe, mégpedig ötöt a szerbiai Soko (Sólyom) és hármat a magyar Taurus vonattal.
Kritikus, hogy mennyit kell várni a határon, erre is választ adott a miniszter. Sofronijevic az RTS (Szerbiai Rádió és Televízió) reggeli műsorában kiemelte, hogy a Magyarország és Szerbia között közlekedő vonatok közül kettő direkt járat lesz, amely csupán Kelebiánál áll majd meg,
ahol a határellenőrzés huszonegy perc lesz.
Utalva arra, hogy a határellenőrzés szabályainak és a beléptetési protokollnak a betartatása uniós tagállam révén Magyarország feladata, emlékeztetett: Szerbia a gyorsvasúton eleget tett a legmagasabb biztonsági elvárásnak, az útlevél- és a vámellenőrzés is gyorsított eljárásban zajlik majd. „A Belgrád és Budapest közötti járatok közül kettő direkt járat lesz, ezek esetében a határellenőrzést a magyar oldalon Kelebián, a szerb oldalon pedig a Beograd Centar (Belgrád-Központi főpályaudvar) végzik el – mondta.
Jó, de mi van, ha Magyarországról utazunk?
Ha a Budapest–Belgrád-vasútvonalon közlekedő vonatok utasaként utazunk Szerbiába, akkor a határátlépés a vonaton történik, nem kell elhagynunk a szerelvényt. Azonban nem mindegy, milyen úti okmány van nálunk. A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint az alábbi iratokkal léphetünk be Szerbia területére:
- magánútlevél,
- ideiglenes útlevél,
- személyi igazolvány,
- ideiglenes személyi igazolvány,
- régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány.
Ugyanakkor vezetői engedélyek (jogosítvány), anyakönyvi kivonatok és lejárt okmányok nem teszik lehetővé a belépést. Az okmányunknak a Szerbiában tartózkodásunk teljes ideje alatt érvényesnek kell lennie.
Vízum beszerzése nem szükséges, ha szerbiai tartózkodásunk időtartama nem éri el a 90 napot.
Már elindult a teherforgalom, de még a TÜV vizsgálódik
Mint ismert, Belgrád és Budapest között a teherszállítás a gyorsvasúton február 27-én indult el , akkor Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere elmondta: az informatikai, digitális és a vonatbiztonsághoz szükséges fejlesztések véglegesítése szükséges ahhoz, hogy a személyszállító gyorsvonatok is végigroboghassanak a Belgrád–Budapest vonalon. Hozzátette, hogy ezeknek az eszközöknek és technológiáknak a beépítése folyamatos, és a két vasúttársaság azt vállalta, hogy legkésőbb március 27-én megindítják a két ország közötti személyforgalmat.
Szijjártó Péter arra gondolt, hogy ahhoz, hogy a személyvonatok is közlekedhessenek az elmúlt évtized egyik legkomolyabb vasúti beruházásában, ráadásul óránként 160 kilométeres sebességgel, szükség van a vonatbefolyásoló rendszer, az ETCS üzembe helyezésére is (a rendszerről és annak működéséről itt írtunk bővebben – a szerk.)
A munka jól halad, a rendszer kiépült, de a laboratóriumi tesztek után még sok éles próbára van szükség ahhoz, hogy a vasúti szakemberek maradéktalanul biztonságosnak ítéljék a személyvonatok gyorsvasúti forgalmát is – teszi hozzá már Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója friss Facebook-posztjában. Mint írta, az ETCS szoftverét szerdától éles üzemben is tesztelik a pálya fejlesztéséért felelős vállalkozó szakemberei. – Eredményeiket majd a TÜV-felülvizsgálatokat végző, független mérnökiroda is ellenőrizni fogja, amelyet Lázár János miniszter úr az újvidéki tragédia után bízott meg, hogy a BuBe magyarországi szakaszán minden többszörösen biztosítva legyen, közölte a MÁV-vezér.
A TÜV-vizsgálat egyébként nem feltétele a vonatforgalom elindításának, hanem a tulajdonos által önként vállalt, és így a vasúttársaságra nézve is kötelező többletbiztosítás. Ezt a vizsgálatot a szigorú, német műszaki szabványok alapján dolgozó, független mérnökiroda végzi.