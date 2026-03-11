Budapest–Belgrád vasútvonal: bejelentették a döntést a határellenőrzésről, meglepő, mennyivel nő a menetidő – itt szállnak fel a rendőrök a vonatokra

Miután elindult a Budapest–Belgrád vasútvonalon a teherszállítás február 27-én, mindenki a személyszállítás megindulására vár a két főváros között. Ha már személyszállítás, a jegyárak mellett legalább annyira foglalkoztatja az utazókat, hogy Szerbia és Magyarország milyen együttműködést kötött a határellenőrzésre vonatkozóan, még pontosabban: mennyit kell várni a határon.

Gyorsított eljárásban zajlik a személyforgalom megindulásával a vám- és az útlevél-ellenőrzés is a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Aleksandra Sofronijevic szerb építési, közlekedési és infrastruktúrával megbízott miniszter a napokban arról beszélt, hogy nemcsak a menetidő lesz expressz, de várhatóan a vám- és az útlevél-ellenőrzés is gyorsított eljárásban zajlik majd, miközben a jegy Belgrád és Budapest között egy irányba huszonöt euró lesz. Mint közölte, a szerb és a magyar főváros között nyolc pár vonat indul, vagyis tizenhat járatot vezetnek be a vasút menetrendjébe, mégpedig ötöt a szerbiai Soko (Sólyom) és hármat a magyar Taurus vonattal.

Kritikus, hogy mennyit kell várni a határon, erre is választ adott a miniszter. Sofronijevic az RTS (Szerbiai Rádió és Televízió) reggeli műsorában kiemelte, hogy a Magyarország és Szerbia között közlekedő vonatok közül kettő direkt járat lesz, amely csupán Kelebiánál áll majd meg,

ahol a határellenőrzés huszonegy perc lesz.

Utalva arra, hogy a határellenőrzés szabályainak és a beléptetési protokollnak a betartatása uniós tagállam révén Magyarország feladata, emlékeztetett: Szerbia a gyorsvasúton eleget tett a legmagasabb biztonsági elvárásnak, az útlevél- és a vámellenőrzés is gyorsított eljárásban zajlik majd. „A Belgrád és Budapest közötti járatok közül kettő direkt járat lesz, ezek esetében a határellenőrzést a magyar oldalon Kelebián, a szerb oldalon pedig a Beograd Centar (Belgrád-Központi főpályaudvar) végzik el – mondta.

Jó, de mi van, ha Magyarországról utazunk?

Ha a Budapest–Belgrád-vasútvonalon közlekedő vonatok utasaként utazunk Szerbiába, akkor a határátlépés a vonaton történik, nem kell elhagynunk a szerelvényt. Azonban nem mindegy, milyen úti okmány van nálunk. A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint az alábbi iratokkal léphetünk be Szerbia területére:

magánútlevél,

ideiglenes útlevél,

személyi igazolvány,

ideiglenes személyi igazolvány,

régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány.

Ugyanakkor vezetői engedélyek (jogosítvány), anyakönyvi kivonatok és lejárt okmányok nem teszik lehetővé a belépést. Az okmányunknak a Szerbiában tartózkodásunk teljes ideje alatt érvényesnek kell lennie.