vonat
Szerbia
Magyarország
menetidő
határellenőrzés
Budapest-Belgrád vasútvonal

Budapest–Belgrád vasútvonal: bejelentették a döntést a határellenőrzésről, meglepő, mennyivel nő a menetidő – itt szállnak fel a rendőrök a vonatokra

Gyorsított eljárásban zajlik majd a vám- és az útlevél-ellenőrzés is a Budapest–Belgrád vasútvonalon, az egész procedúra nagyjából húsz percet vesz igénybe – Aleksandra Sofronijevic szerb építési, közlekedési és infrastruktúrával megbízott miniszter tájékoztatása szerint. A már elhíresült ETCS, azaz az óránkénti 160 kilométeres sebességhez szükséges vonatbefolyásoló rendszer éles tesztje zajlik, a projekt a TÜV-vizsgálat lezárultával válik funkcióját tekintve teljessé: elindul a személyszállítás a Bubén.
2026.03.11., 19:19

Miután elindult a Budapest–Belgrád vasútvonalon a teherszállítás február 27-én, mindenki a személyszállítás megindulására vár a két főváros között. Ha már személyszállítás, a jegyárak mellett legalább annyira foglalkoztatja az utazókat, hogy Szerbia és Magyarország milyen együttműködést kötött a határellenőrzésre vonatkozóan, még pontosabban: mennyit kell várni a határon. 

Gyorsított eljárásban zajlik a személyforgalom megindulásával a vám- és az útlevél-ellenőrzés is a Budapest-Belgrád vasútvonalon
Gyorsított eljárásban zajlik a személyforgalom megindulásával a vám- és az útlevél-ellenőrzés is a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Aleksandra Sofronijevic szerb építési, közlekedési és infrastruktúrával megbízott miniszter a napokban arról beszélt, hogy nemcsak a menetidő lesz expressz, de várhatóan a vám- és az útlevél-ellenőrzés is gyorsított eljárásban zajlik majd, miközben a jegy Belgrád és Budapest között egy irányba huszonöt euró lesz. Mint közölte, a szerb és a magyar főváros között nyolc pár vonat indul, vagyis tizenhat járatot vezetnek be a vasút menetrendjébe, mégpedig ötöt a szerbiai Soko (Sólyom) és hármat a magyar Taurus vonattal.

Kritikus, hogy mennyit kell várni a határon, erre is választ adott a miniszter. Sofronijevic az RTS (Szerbiai Rádió és Televízió) reggeli műsorában kiemelte, hogy a Magyarország és Szerbia között közlekedő vonatok közül kettő direkt járat lesz, amely csupán Kelebiánál áll majd meg, 

ahol a határellenőrzés huszonegy perc lesz. 

Utalva arra, hogy a határellenőrzés szabályainak és a beléptetési protokollnak a betartatása uniós tagállam révén Magyarország feladata, emlékeztetett: Szerbia a gyorsvasúton eleget tett a legmagasabb biztonsági elvárásnak, az útlevél- és a vámellenőrzés is gyorsított eljárásban zajlik majd. „A Belgrád és Budapest közötti járatok közül kettő direkt járat lesz, ezek esetében a határellenőrzést a magyar oldalon Kelebián, a szerb oldalon pedig a Beograd Centar (Belgrád-Központi főpályaudvar) végzik el – mondta.

Jó, de mi van, ha Magyarországról utazunk?

Ha a Budapest–Belgrád-vasútvonalon közlekedő vonatok utasaként utazunk Szerbiába, akkor a határátlépés a vonaton történik, nem kell elhagynunk a szerelvényt. Azonban nem mindegy, milyen úti okmány van nálunk. A Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint az alábbi iratokkal  léphetünk be Szerbia területére:

  • magánútlevél,
  • ideiglenes útlevél,
  • személyi igazolvány,
  • ideiglenes személyi igazolvány,
  • régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány.

Ugyanakkor vezetői engedélyek (jogosítvány), anyakönyvi kivonatok és lejárt okmányok nem teszik lehetővé a belépést. Az okmányunknak a Szerbiában tartózkodásunk teljes ideje alatt érvényesnek kell lennie.

Vízum beszerzése nem szükséges, ha szerbiai tartózkodásunk időtartama nem éri el a 90 napot.

Már elindult a teherforgalom, de még a TÜV vizsgálódik

Mint ismert, Belgrád és Budapest között a teherszállítás a gyorsvasúton február 27-én indult el , akkor Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere elmondta: az informatikai, digitális és a vonatbiztonsághoz szükséges fejlesztések véglegesítése szükséges ahhoz, hogy a személyszállító gyorsvonatok is végigroboghassanak a Belgrád–Budapest vonalon. Hozzátette, hogy ezeknek az eszközöknek és technológiáknak a beépítése folyamatos, és a két vasúttársaság azt vállalta, hogy legkésőbb március 27-én megindítják a két ország közötti személyforgalmat.

Szijjártó Péter arra gondolt, hogy ahhoz, hogy a személyvonatok is közlekedhessenek az elmúlt évtized egyik legkomolyabb vasúti beruházásában, ráadásul óránként 160 kilométeres sebességgel, szükség van a vonatbefolyásoló rendszer, az ETCS üzembe helyezésére is (a rendszerről és annak működéséről itt írtunk bővebben – a szerk.)

A munka jól halad, a rendszer kiépült, de a laboratóriumi tesztek után még sok éles próbára van szükség ahhoz, hogy a vasúti szakemberek maradéktalanul biztonságosnak ítéljék a személyvonatok gyorsvasúti forgalmát is – teszi hozzá már Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója friss Facebook-posztjában. Mint írta, az ETCS szoftverét szerdától éles üzemben is tesztelik a pálya fejlesztéséért felelős vállalkozó szakemberei. – Eredményeiket majd a TÜV-felülvizsgálatokat végző, független mérnökiroda is ellenőrizni fogja, amelyet Lázár János miniszter úr az újvidéki tragédia után bízott meg, hogy a BuBe magyarországi szakaszán minden többszörösen biztosítva legyen, közölte a MÁV-vezér.  

A TÜV-vizsgálat egyébként nem feltétele a vonatforgalom elindításának, hanem a tulajdonos által önként vállalt, és így a vasúttársaságra nézve is kötelező többletbiztosítás. Ezt a vizsgálatot a szigorú, német műszaki szabványok alapján dolgozó, független mérnökiroda végzi. 

Országszerte

Országszerte
1175 cikk

 

6 perc
2 perc
Szerbia

Budapest–Belgrád vasútvonal: bejelentették a döntést a határellenőrzésről, meglepő, mennyivel nő a menetidő – itt szállnak fel a rendőrök a vonatokra

Gyorsított eljárásban zajlik a személyforgalom megindulásával a vám- és az útlevél-ellenőrzés is a Budapest–Belgrád vasútvonalon, az egész procedúra nagyjából húsz percet vesz majd igénybe.
