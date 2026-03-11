Deviza
makroadat
Egyesült Államok
infláció

Már az iráni háború kitörése előtt megdobta az inflációt az üzemanyagárak növekedése – ebből aligha lesz kamatcsökkentés

A fogyasztói árak növekedése még mindig túl van a Fed által meghatározott célon. Az iráni háború után elszabaduló energiaárak pedig arra utalnak, hogy egyhamar a tengerentúlon sem lesz kamatcsökkentés.
K. B. G.
2026.03.11, 19:16

Már a februári amerikai inflációt is megemelte az olaj és az üzemanyag drágulása, noha akkor még csak az iráni háború lehetősége miatt emelkedtek az árak. A fogyasztói árindex (CPI) havi alapon 0,3 százalékos emelkedést jelzett a januári 0,2 százalékos ütem után, míg éves szinten mind a két hónapban 2,4 százalékos volt a drágulás üteme. Az adatok összhangban vannak a Reuters által megkérdezett elemzők véleményével.

Az iráni háború előtt is túl magas volt az amerikai infláció / Fotó: AFP

A benzin már az iráni háború előtt elkezdett drágulni

Míg a benzin ára decemberben és januárban még csökkent, februárban már emelkedett, azonban az amerikai autósok számára csak most jön a feketeleves, hiszen márciusban az AAA adatai szerint már 18 százalékot drágult, elérve a 3,54 dollár per gallon szintet. Ugyanakkor 

a volatilis élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció februárban havi szinten 0,2 százalékra csökkent a januári 0,3 százalékról, és éves szinten mind a két hónapban 2,5 százalékon állt.

A 2 százalékos inflációs cél meghatározásakor a Fed főként nem a CPI, hanem a más módszertan alapján készülő PCE árindexet nézi, ám a kamatcsökkentés esélyét az iráni háború miatt elszabaduló energiaárak jelentősen szűkítik. Ráadásul egyes adatok, például az ISM felmérésében szereplő növekvő inputköltségek arra utalnak, hogy a drágulás üteme az energiaárakon túl is folytatódhat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
