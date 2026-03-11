Deviza
Egyesült Államok
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros

Izraeli kulisszatitok derült ki: Washington még nem kész lezárni az iráni háborút – a bizonytalanság új szintre lépett

Izrael úgy értékeli, hogy Trump nem a közeljövőben fogja elrendelni az iráni háború befejezését. Izrael vezetése egyre bizonytalanabb abban, hogy az Irán elleni hadműveletek elérhetik-e a stratégiai célt, vagyis az iráni rendszer meggyengítését. Tisztviselők is elismerték: egyelőre nincs jele annak, hogy az iráni lakosság felkelne a vallási vezetés ellen, bár a közös amerikai–izraeli légicsapások tovább folytatódnak.
Csókási Annamária
2026.03.11, 19:01
Frissítve: 2026.03.11, 19:34

Izrael úgy értékeli, hogy Trump nem áll közel a háború befejezésének elrendeléséhez. 

izrael egyesült államok irán kubai zsoldos kubai katonaák
Izrael és az Egyesült Államok belelendült a háborúzásba, Irán csak tűr, és időnként visszacsap / Fotó: NurPhoto via AFP

Izrael vezetése is bizonytalan

Zárt körű megbeszéléseken az izraeli tisztviselők elismerték, hogy nincs bizonyosság arra nézve, hogy az Irán elleni háború az ország vallási kormányának összeomlásához vezetne – közölte egy magas rangú izraeli tisztviselő a Reuters hírügynökséggel. Hozzátette, hogy a bombázások közepette nincsen semmi jel arra, hogy 

Irán lakossága felkelést szorgalmazna. 

Az amerikai elnök, Donald Trump megjegyzései ellenére, miszerint a háború hamarosan véget érhet, Izrael értékelése szerint Washington még nem áll közel a konfliktus befejezésének elrendeléséhez – közölte két izraeli tisztviselő. Amit viszont nem árultak el, az az, hogy mi alapján jutott az ország arra a következtetésre, hogy Irán uralkodó rendszerének összeomlása nem biztos.

Azokon a napokon, amikor Izrael megkezdte közös légi hadjáratát az Egyesült Államokkal, Benjámín Netanjáhú miniszterelnök kijelentette: „Közös fellépésünk megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a bátor iráni nép saját kezébe vegye sorsát.” Különösen Irán főbb etnikai és nyelvi kisebbségeiről, a kurdokról, a beludzsokról és az arabokról beszélt, alátámasztva azokat a jelentéseket, miszerint 

az Egyesült Államok vagy Izrael támogathatja ezen csoportok felkeléseit.

Netanjáhú keddi nyilatkozatában megismételte, hogy bár Izrael célja az, hogy segítse az irániakat „levetni a zsarnokság igáját”, végső soron „ez rajtuk múlik” – ezzel nyilvánvalóan elismerve, hogy felkelés nem látszik valószínűnek.

Izrael és az Egyesült Államok még nem adott ki közös nyilvános nyilatkozatot, amelyben egyértelműen megfogalmazták volna a háború céljait, vagy meghatározták volna azokat a feltételeket, amelyek mellett dönthetnek a hadjárat befejezéséről.

Nincs időkorlát az Irán elleni háborúra

Katz izraeli védelmi miniszter szerint az Egyesült Államokkal közösen végrehajtott Irán elleni bombázási kampány annyira fog folytatódni, „amennyire szükséges”.

„Ez a művelet időkorlát nélkül, amennyire szükséges, addig folytatódik, amíg el nem érjük az összes célkitűzést, és el nem döntjük a kampány kimenetelét” – nyilatkozta, miközben folyamatos robbanások rázzák Teheránt, és a harcok kicsit sem csillapodnak közel két hete. Amerikai és izraeli erők közösen a háború 11. napjáig közel 10 ezer polgári célpontot bombáztak le az országban, és több mint 1300 civilt öltek meg.

Az iráni ellentámadások folytatódnak, míg több Öböl menti állam – köztük Kuvait, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – az elmúlt órákban rakéták és drónok elfogásáról számolt be.

