Izraeli kulisszatitok derült ki: Washington még nem kész lezárni az iráni háborút – a bizonytalanság új szintre lépett

Izrael úgy értékeli, hogy Trump nem áll közel a háború befejezésének elrendeléséhez.

Izrael és az Egyesült Államok belelendült a háborúzásba, Irán csak tűr, és időnként visszacsap / Fotó: NurPhoto via AFP

Izrael vezetése is bizonytalan

Zárt körű megbeszéléseken az izraeli tisztviselők elismerték, hogy nincs bizonyosság arra nézve, hogy az Irán elleni háború az ország vallási kormányának összeomlásához vezetne – közölte egy magas rangú izraeli tisztviselő a Reuters hírügynökséggel. Hozzátette, hogy a bombázások közepette nincsen semmi jel arra, hogy

Irán lakossága felkelést szorgalmazna.

Az amerikai elnök, Donald Trump megjegyzései ellenére, miszerint a háború hamarosan véget érhet, Izrael értékelése szerint Washington még nem áll közel a konfliktus befejezésének elrendeléséhez – közölte két izraeli tisztviselő. Amit viszont nem árultak el, az az, hogy mi alapján jutott az ország arra a következtetésre, hogy Irán uralkodó rendszerének összeomlása nem biztos.

Azokon a napokon, amikor Izrael megkezdte közös légi hadjáratát az Egyesült Államokkal, Benjámín Netanjáhú miniszterelnök kijelentette: „Közös fellépésünk megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a bátor iráni nép saját kezébe vegye sorsát.” Különösen Irán főbb etnikai és nyelvi kisebbségeiről, a kurdokról, a beludzsokról és az arabokról beszélt, alátámasztva azokat a jelentéseket, miszerint

az Egyesült Államok vagy Izrael támogathatja ezen csoportok felkeléseit.

Netanjáhú keddi nyilatkozatában megismételte, hogy bár Izrael célja az, hogy segítse az irániakat „levetni a zsarnokság igáját”, végső soron „ez rajtuk múlik” – ezzel nyilvánvalóan elismerve, hogy felkelés nem látszik valószínűnek.

Izrael és az Egyesült Államok még nem adott ki közös nyilvános nyilatkozatot, amelyben egyértelműen megfogalmazták volna a háború céljait, vagy meghatározták volna azokat a feltételeket, amelyek mellett dönthetnek a hadjárat befejezéséről.

Nincs időkorlát az Irán elleni háborúra

Katz izraeli védelmi miniszter szerint az Egyesült Államokkal közösen végrehajtott Irán elleni bombázási kampány annyira fog folytatódni, „amennyire szükséges”.

„Ez a művelet időkorlát nélkül, amennyire szükséges, addig folytatódik, amíg el nem érjük az összes célkitűzést, és el nem döntjük a kampány kimenetelét” – nyilatkozta, miközben folyamatos robbanások rázzák Teheránt, és a harcok kicsit sem csillapodnak közel két hete. Amerikai és izraeli erők közösen a háború 11. napjáig közel 10 ezer polgári célpontot bombáztak le az országban, és több mint 1300 civilt öltek meg.