Kiakadt a kormány a benzinkutakra: durván belenyúl az üzemanyagárakba – Németországban mostantól csak egyszer drágíthatnak a kereskedők

A Közel-Keleten kirobbant háború és a Hormuzi-szoros körüli feszültség miatt elszálltak az energiaárak. Németország ezért stratégiai olajtartalékának egy részét a piacra dobja.
VG
2026.03.11, 19:30
Frissítve: 2026.03.11, 19:55

A nemzetközi energiaárak szárnyalása közepette Németország radikális lépéseket tesz: felszabadítja stratégiai olajtartalékának egy részét, és napi árkorlátot vezet be a benzinkutaknál.

német
Németország stratégiai tartalékából enged ki olajat, miközben az üzemanyagárak emelkedését korlátozzák / Fotó: AFP

A közel-keleti háború újabb sokkot küldött végig a globális olajpiacon. Az Irán körüli konfliktus miatt bizonytalanná vált a Hormuzi-szoros forgalma, amely a világ egyik legfontosabb energiaútvonala. A piacok idegesen reagáltak: szerdán a kőolaj ára a korai kereskedésben több mint 5 százalékkal emelkedett.

Németország újabb energiaválságtól retteg

A helyzetre reagálva Berlin úgy döntött, hogy felszabadítja stratégiai olajtartalékának egy részét. A lépést Katherina Reiche gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be Berlinben.

A miniszter elmondta: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) arra kérte tagállamait, hogy összesen 400 millió hordónyi tartalékot bocsássanak a piacra. Németország csatlakozik a kezdeményezéshez, és saját készleteiből is felszabadít olajat, hogy mérsékelje a világpiaci árak emelkedését.

A kormány az üzemanyagárak gyors drágulását is megpróbálja fékezni. 

A döntés értelmében a benzinkutak naponta legfeljebb egyszer emelhetik az árakat, csökkenteni azonban bármikor lehet.

Az IEA szabályai szerint a tagállamoknak olyan stratégiai olajtartalékot kell fenntartaniuk, amely legalább 90 napig fedezi a nettó importjukat. Németország történetében eddig három alkalommal nyúlt ezekhez a készletekhez: az 1990–1991-es öbölháború idején, a 2005-ös Katrina hurrikán után, valamint 2011-ben, amikor a líbiai háború miatt akadozott az olajexport.

Reiche hangsúlyozta, hogy Németország gázellátása jelenleg stabil, mivel Norvégiából és az Egyesült Államokból érkeznek szállítmányok. A globális olajpiac helyzete azonban feszült, és különösen a nagy ázsiai gazdaságokat érinti érzékenyen.

