Máris reagált a magyar kormány a Török Áramlat megtámadására: Szijjártó Péter kiborult Ukrajnára – "Főbenjáró bűn, amit művelnek"
Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték oroszországi infrastruktúráját – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint ez a lépés súlyos támadás Magyarország szuverenitása ellen, mert a vezeték jelenleg a magyar gázellátás egyik kulcsfontosságú útvonala.
Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját Oroszország területén
– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán, egy balatonlellei lakossági fórumon. A politikus a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint azt mondta: az információt az orosz energiaügyi miniszterhelyettestől kapta.
A miniszter szerint a lépés súlyos következményekkel járhat Magyarország energiaellátására nézve. Úgy fogalmazott: a Török Áramlat jelenleg a magyar gázellátás egyik legfontosabb garanciája, ezért minden olyan támadás, amely a vezeték működését veszélyezteti, közvetlenül érinti Magyarországot is.
„A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját. Ha a vezeték nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet biztonságosan ellátni földgázzal” – fogalmazott a tárcavezető.
A Török Áramlaton keresztül Magyarországra támadtak
A miniszter beszédében arról is beszélt, hogy szerinte Ukrajna már korábban is lépéseket tett a magyar energiaellátás ellen. Példaként említette, hogy az ukrán fél a Barátság kőolajvezetéket is blokkolja a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.
Szijjártó szerint ez különösen súlyos helyzetet teremt egy olyan időszakban, amikor a globális energiapolitikai környezet rendkívül bizonytalan. Mint mondta, a tengeri kőolajszállítás jelenleg „minden idők egyik legnagyobb bizonytalanságával” néz szembe, miközben Magyarország számára a szárazföldi vezetékes szállítás kulcsfontosságú.
A külügyminiszter kijelentette, hogy az olajszállítás blokkolása és a gázvezeték elleni támadás együtt „nagyon durva és súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben”.
