Deviza
EUR/HUF387,75 +0,47% USD/HUF335,23 +0,84% GBP/HUF449,64 +0,81% CHF/HUF429,74 +0,64% PLN/HUF91,2 +0,81% RON/HUF76,18 +0,46% CZK/HUF15,9 +0,47% EUR/HUF387,75 +0,47% USD/HUF335,23 +0,84% GBP/HUF449,64 +0,81% CHF/HUF429,74 +0,64% PLN/HUF91,2 +0,81% RON/HUF76,18 +0,46% CZK/HUF15,9 +0,47%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28% BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szijjártó Péter
energiaválság
ukrán dróntámadás
Török Áramlat
Barátság kőolajvezeték

Máris reagált a magyar kormány a Török Áramlat megtámadására: Szijjártó Péter kiborult Ukrajnára – "Főbenjáró bűn, amit művelnek"

Szijjártó Péter szerint Ukrajna már nemcsak az olajszállítást szabotálja, hanem a gázvezetékeket is. A külügyminiszter leszögezte, hogy a Török Áramlat elleni támadás közvetlen hatással lehet Magyarország energiabiztonságára.
VG/MTI
2026.03.11, 19:56
Frissítve: 2026.03.11, 20:42

Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték oroszországi infrastruktúráját – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint ez a lépés súlyos támadás Magyarország szuverenitása ellen, mert a vezeték jelenleg a magyar gázellátás egyik kulcsfontosságú útvonala.

török áramlat
A külügyminiszter szerint a Török Áramlat elleni támadás közvetlen hatással lehet Magyarország energiabiztonságára / Fotó: Lisic / shutterstock

Ukrajna megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját Oroszország területén 

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán, egy balatonlellei lakossági fórumon. A politikus a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint azt mondta: az információt az orosz energiaügyi miniszterhelyettestől kapta.

A miniszter szerint a lépés súlyos következményekkel járhat Magyarország energiaellátására nézve. Úgy fogalmazott: a Török Áramlat jelenleg a magyar gázellátás egyik legfontosabb garanciája, ezért minden olyan támadás, amely a vezeték működését veszélyezteti, közvetlenül érinti Magyarországot is.

„A Török Áramlat gázvezeték jelenti ma Magyarország gázellátásának garanciáját. Ha a vezeték nem működik, akkor Magyarországot egészen egyszerűen földrajzilag és fizikailag nem lehet biztonságosan ellátni földgázzal” – fogalmazott a tárcavezető.

A Török Áramlaton keresztül Magyarországra támadtak

A miniszter beszédében arról is beszélt, hogy szerinte Ukrajna már korábban is lépéseket tett a magyar energiaellátás ellen. Példaként említette, hogy az ukrán fél a Barátság kőolajvezetéket is blokkolja a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.

Szijjártó szerint ez különösen súlyos helyzetet teremt egy olyan időszakban, amikor a globális energiapolitikai környezet rendkívül bizonytalan. Mint mondta, a tengeri kőolajszállítás jelenleg „minden idők egyik legnagyobb bizonytalanságával” néz szembe, miközben Magyarország számára a szárazföldi vezetékes szállítás kulcsfontosságú.

A külügyminiszter kijelentette, hogy az olajszállítás blokkolása és a gázvezeték elleni támadás együtt „nagyon durva és súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben”.

Rendkívüli: megtámadták a Török Áramlat rendszerét, ez a vezeték hozza az orosz gázt Magyarországra – azonnal megszólalt a Gazprom

Az oroszok előre szóltak, hogy erre kell készülni. Most minden jel szerint direkt támadás érte a Török Áramlat infrastruktúráját. Az orosz gáz ezen a kritikus csatornán jut el Magyarországig.

 

Energiaválság

Energiaválság
1213 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu