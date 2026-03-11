Deviza
ukrán aranykonvoj
NAV
TEK
Zelenszkij

Ellenzéki szakértő az aranykonvojról: az egész ukrán pénzszállítás egy szürkezóna, nem lehet hinni a hivatalos narratívájuknak

Egyáltalán nem hihető, hogy ilyen mennyiségű pénz és arany Ukrajnába szállítása egy normál akció volt – állítja Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő. Az ATV-nek adott nyilatkozatában arra is utalt, hogy a pénzt nagy eséllyel nem arra használták volna fel, mint amiről a hivatalos narratíva szól.
VG
2026.03.11, 19:30

Nem így néz ki egy normál pénzszállítási akció – utalt az ukrán aranykonvoj botrányára Tarjányi Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. 

Tisztázva: a lekapcsolt ukrán aranykonvoj piszkos pénzzel volt kitömve
Tisztázva: a lekapcsolt ukrán aranykonvoj piszkos pénzzel volt kitömve / Fotó: Tarjányi Péter – író és biztonságpolitikai szakértő / Facebook

A biztonságpolitikai szakértő megerősítette azt, amit korábban a 24.hu-nak is elmondott: „Nem hihető az, hogy ilyen mennyiségű pénz, ilyen mennyiségű arany mozog szárazföldi útvonalon. És ha a műveletet valóban egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok felügyelte, nem hinném, hogy ez egy rendben lévő, normális pénzszállítási akció lett volna.” Tarjányi arra is kitért, hogy szerinte mi történhetett valójában: „Az történt, hogy nem mindegy, hogy ez a pénz mire van felhasználva.” Úgy véli ez egy „szürkezónába eső” pénz volt, és a lefoglalása nagyon fáj Ukrajnának.

Az aranykonvoj ügyében pénzmosás gyanújával nyomoznak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg − számol be az ügyről a Magyar Nemzet.

Feketelistára tették a TEK főigazgatóját

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, és a többi utas is katonai múlttal rendelkező személy volt. A hét, tanúként kihallgatott ukrán állampolgárt kiutasították Magyarországról, és Záhonynál átadták őket az ukrán hatóságoknak. Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette − mutat rá a sokkoló tényre a Magyar Nemzet újságírója.

Szélesebb jogköröket kap a NAV a nyomozás lebonyolításához

Diana Pancsenko ukrán származású újságíró súlyos vádakat fogalmazott meg az aranykonvoj ügyét illetően. Véleménye szerint a hatalmas mennyiségű készpénzt, valamint befektetési aranyat szállító konvoj Brüsszelből érkezhetett, és Volodimir Zelenszkijnek szánták azzal a céllal, hogy a pénzt a magyarországi választások befolyásolására fordíthassa. Az esetet követően törvényt fogadott el az Országgyűlés. 

A rendelkezés értelmében a hatóságoknak hatvan napjuk lesz feltárni a vagyon eredetét, valamint kedvezményezettjét és a szállítás körülményeit. 

A vizsgálatnak ki kell derítenie: honnan származott a pénz és az arany, mi volt a szállítmány végső célállomása, milyen jogcímen vitték át Magyarország területén, kik voltak pontosan a szállítók, és hogy fennállhatott-e kapcsolatuk bűnözői vagy terrorista szervezetekkel. 

 

