Kellemes meglepetés: mintha odaszögezték volna az inflációt, és van aminek csökkent is az ára

Kellemes meglepetést okozott az infláció októberben: a Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalékkal emelkedtek, míg szeptemberhez viszonyítva stagnáltak. Július óta ez volt a negyedik egymást követő hónap, hogy a pénzromlás üteme nem mozdul.

Kellemes meglepetés: mintha odaszögezték volna az inflációt / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Infláció: még mindig az árrésstopok

A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők előzetesen 4,4 százalékos fogyasztói árindexet, havi alapon stagnálást vártak.

Ugyanakkor továbbra is az árrésstopok befolyásolják az infláció alakulását, a hatósági intézkedések, köztük az élelmiszerekre, a drogériákra kivetett árrésstop, illetve a bankok és telekommunikációs szolgáltatók önkéntes árkorlátozása összegészében mintegy másfél százalékponttal mérséklik az inflációt.

Mindezt egy olyan gazdasági környezetben, amikor nincsen keresleti nyomás. A gazdasági növekedés idén átlagosan 0,5 százalékkal emelkedhet átlagosan a kormány és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter várakozásai szerint. A tárcavezető a gazdasági stagnálást a külső kereslet hiányára és a német gazdaság gyengélkedésére vezeti vissza.

Ami az egyes termékcsoportokat illeti, a KSH szerint októberben az élelmiszerek ára átlagosan mérséklődött, a szeptemberi 4,7 százalék után ezúttal 3,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7 százalékkal), ezen belül a tojásé 20,2, a csokoládé, kakaóé 16,1, a kávéé 14,8, az édesipari lisztesárué 12,8 százalékkal.

A háztartási energiáért 10,7 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül

a vezetékes gáz 23,7,

az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk és a szolgáltatások ára is emelkedett októberhez képest, míg az előbbi szeptemberben 7,1 százalékkal, ezúttal 7,5 százalékkal emelkedett, az utóbbiak 6,7 százalékkal drágultak a szeptemberi 5,9 százalék után.

A forint elmúlt hónapokban látott erősödése is közrejátszhatott abban, hogy a tartós fogyasztási cikkek drágulása mérséklődött, a szeptemberi 2,5 százalékot követően most 2,4 százalékkal emelkedtek.

Bár az elemzők havi alapon 0,2 százalékos növekedést vártak átlagosan, a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4 százalékkal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 2,1 százalékkal árcsökkenése következtében. A KSH kiemeli, hogy havi alapon a szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 2,3 százalékkal.