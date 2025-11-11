Deviza
EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43% EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF333.44 +0.43% GBP/HUF437.45 +0.04% CHF/HUF414.94 +0.66% PLN/HUF91.02 +0.49% RON/HUF75.79 +0.45% CZK/HUF15.86 +0.43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,164.37 -0.62% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,002 +1.07% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,900 +1.77% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,445.74 +0% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.79 -0.03% BUX107,164.37 -0.62% MTELEKOM1,772 -0.68% MOL3,002 +1.07% OTP32,040 -2.43% RICHTER9,900 +1.77% OPUS528 +0.38% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,700 +2.46% BUMIX10,445.74 +0% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,337.79 -0.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gazdaság
Nagy Márton
Nemzetgazdasági Minisztérium

Magyarország kilábal az inflációból? Októberben 0,4 százalékkal olcsóbban vehettünk hideg élelmiszereket

Októberben a hideg élelmiszerek ára az előző hónaphoz képest 0,4 százalékkal csökkent, 2026. február 28-ig meghosszabbították és december 1-jétől további 14 termékre kiterjesztették az árréscsökkentést. A magyar kormány felhívta a figyelmet, hogy 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a SZÉP-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszerek vásárlására is.
VG
2025.11.11, 09:43
Frissítve: 2025.11.11, 10:17

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 októberében az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, szeptemberhez viszonyítva azonban átlagosan nem változtak az árak — idézte a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében a KSH legújabb Magyarországra vonatkozó adait. Egy jelentős árucsoportnak ugyanakkor érzékelhetően csökkentek az árai.

vásárlás, élelmiszer, vásárló, bolt,magyar
A magyarországi boltokban enyhe inflációcsökkenést tapasztalhattak a vásárlók / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Kiterjesztett árcsökkentés a magyar boltokban az infláció miatt

Az élelmiszer-infláció mértéke éves alapon 3,9 százalékot tett ki, míg szeptemberhez képest az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött. Ezen belül vizsgálva, a hideg élelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon mindössze 1,7 százalékkal emelkedtek, az előző hónaphoz képest pedig 0,4 százalékkal csökkentek az árak.

A magyar kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja és december 1-jétől további 14 termékre, így például a sertésmájkrémre, a sajtkrémre, az almára, a körtére és a szilvára is kiterjeszti az árréscsökkentést. 

Az intézkedés tartós és érdemi árcsökkentést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27,6 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

Infláció: még mindig az árrésstopok

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők előzetesen 4,4 százalékos fogyasztói árindexet, havi alapon stagnálást vártak. 

Ugyanakkor továbbra is az árrésstopok befolyásolják az infláció alakulását, a hatósági intézkedések, köztük az élelmiszerekre, a drogériákra kivetett árrésstop, illetve a bankok és telekommunikációs szolgáltatók önkéntes árkorlátozása összegészében mintegy másfél százalékponttal mérséklik az inflációt. 

Mindezt egy olyan gazdasági környezetben, amikor nincsen keresleti nyomás. A gazdasági növekedés idén 0,5 százalékkal emelkedhet átlagosan a kormány és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter várakozásai szerint. A tárcavezető a gazdasági stagnálást a külső kereslet hiányára és a német gazdaság gyengélkedésére vezeti vissza.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu