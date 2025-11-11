Deviza
Harckészültségbe helyezik magukat karácsony előtt a szállítók, ez kemény menet lesz

Míg a családok meghitten készülnek az ünnepre, a logisztikában igazi erőpróba a negyedik negyedév.
Andor Attila
2025.11.11, 17:02

A karácsonyi szezon közeledtével a rendelések lavinaszerűen záporoznak, a raktárak és szállítmányozási hálózatok maximális terhelés alá kerülnek, miközben a vásárlók azonnali kiszolgálást várnak. Ez a dömping nem csupán a webshopok számára jelent kihívást, hanem az egész ellátási lánc rugalmasságát próbára teszi. Szepesi Gábor, a Trans-Sped régióvezetője és Mihály Attila, a Trans-Sped légi-tengeri-vasúti osztályának logisztikai szakértője szerint az előre tervezés az egyik kulcs. Ebben a historikus adatok és a meglévő kapacitások alapos ismerete segít. Emellett már az ügyfélportfólió összeállításánál figyelembe kell venni az ügyfelek szezonalitását, el kell kerülni a „túlvállalásokat”.

logisztika
Logisztika: igazi kihívást jelent az év vége / Fotó: Kallus György

Ha nem tetszik az ajándék

A visszárukezelés is egy külön kihívás.

A fogyasztói oldalon jelentkező impulzív vásárlások hatásai – például amikor a ruha túl kicsi, a cipő színe nem tetszik, vagy a telefon nem az a márka, amit a vásárló szeretett volna – januárban a csereigények számának növekedésében jelentkeznek.

A visszáruk kezeléséből adódó többletmunka így elnyújtja a szezonális csúcsot: a csúcsidőszak után néhány nappal a feldolgozási szint még magas marad, de a rendelések már nem érkeznek olyan gyors ütemben, ami lehetővé teszi a raktárlogisztikai folyamatok zökkenőmentes összehangolását és a kapacitások optimális kihasználását.

A szezon előtti harckészültség

A robotizált rendszerek, a raktári emelőgépek és targoncák esetében a Trans-Spednél szezon előtt elvégzik az éves nagykarbantartást, így a csúcsidőszakban nem kell kényszerleállásoktól tartani.
Emellett a két műszakos esti support is a folyamatos működést szolgálja.

Nem mellékes a munkaerő szabadságolásának tudatos ütemezése sem:  a Trans-spednél az év végére legfeljebb az éves keret negyede juthat, így az év végi hajrában megfelelő létszám áll rendelkezésre. Persze – szükség szerint – még diákok és alkalmi munkavállalók bérlésére is van lehetőség. 

Sarkalatos pont: az ügyfélszolgálat

A csúcsidőszakban kulcsfontosságú az ügyfélszolgálati folyamatok hatékony szétosztása és a gyors reakcióidő biztosítása. A központi vevőszolgálat elsődleges feladata az ügyféligények rögzítése, priorizálása és a megkeresések koordinálása.

A legnagyobb nyomást a közúti szállítmányozás viseli, hiszen a karácsony előtti kettő-négy hét és a két ünnep közötti időszak egyszerre gerjeszti a megnövekedett fogyasztói vásárlási kedvet, valamint a nagy termelőüzemek készletfelhalmozását és újévi nyersanyag-betárolását is. 

Az egyik legnagyobb kihívás a sofőrhiány: a legtöbben a családjuk mellett szeretnék tölteni a karácsonyt, nem pedig egy teherautó fülkéjében. 
Emiatt egyes fuvarozócégek az ünnepek alatt teljesen leállnak, a maradék kapacitást pedig a fiatalabb, vállalkozó szellemű sofőrökre alapozva kínálják, gyakran jóval a piaci ár fölött – akár három-négyszeres díjakért.

A karácsonyi ajándék nem várhat, ugyanakkor sokan az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást. Ennek pedig az az eredménye, hogy 

a futárok gyakran még szenteste is gyerekjátékokat és ajándékokat tartalmazó csomagokat kézbesítenek, 

biztosítva a logisztikai folyamatok gördülékenységét és az emberi kapcsolatban rejlő értéket.

Nemzetközi vizeken – korán jön a karácsony

A jemeni húszik sorozatos támadásai miatt ma egy Távol-Keletről érkező hajó sokszor akár 50 napot is a vízen tölt, a megszokott 30-35 helyett, mire Európába ér. 

A megbízói oldalon gyakori, hogy a nagy termelő- és kereskedőcégek már jó előre felkészülnek az év végi „hajrára”, és a karácsonyi termékek szállítását nyár végén vagy ősz elején elindítják. 

Bár a korán érkező áruk magasabb tárolási költséget okozhatnak, ez még mindig kedvezőbb, mint ha a termékek késve érnének célba.

Az ünnepi időszakban a légi szállításban is megnövekszik a szállítandó áruk mennyisége. A csúcsszezon itt leginkább a túlfoglalt kapacitások, a megemelkedő szállítási díjak és a hosszabb tranzitidők formájában jelentkezik. Ugyanakkor a légi kiszolgálások a megszokott éjjel-nappali szolgálatoknak köszönhetően még a csúcsszezonban is folyamatosan működnek, így az különösebb kihívást nem jelent számukra. 

