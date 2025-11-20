Indul a toborzás a vidéki város nagy kínai gyárában: ide menekülhetnek a magyar dolgozók, akiket kirúgnak a németek

Kiderült a szerdai testületi ülésen, hányan dolgoznak a Benepack Zrt. makói gyárában, és közülük hányan magyarok. A kínai feldolgozóüzemben jelenleg 49 magyar és 33 kínai munkavállaló dolgozik – írja a Délmagyar Farkas Éva Erzsébet polgármester szerdai képviselő-testületi ülésen elmondott beszédére hivatkozva.

A kínai Benepack a Continental helyi üzemével is felvette a kapcsolatot új munkavállalók felvételére / Fotó: Facebook

A polgármester azt is elmondta, közülük kettő megváltozott munkaképességű.

A helyi ipari parkban működő gyár egyelőre egy műszakos munkarendben termel, a következő év első negyedében indul a több műszakos munkarend.

A makói ipari parkban idén januárra 30 milliárdos beruházással felépült kínai gyárban a próbaüzem időszaka sikeresen lezárult, meglett minden szükséges hatósági engedély, a termelés elindult. A 120 hektáros makói ipari parkban a Benepack az első kínai befektető.

A társaság mindenekelőtt azért választotta a beruházás helyszínéül Makót, mert innen szeretné ellátni termékeivel a Romániában és Szerbiában működő sör- és üdítőital-gyártó partnereit. Az üzem alapkövét még 2023 szeptemberében tették le, a kormány pedig 6 milliárd forinttal járult hozzá az ipari park infrastrukturális fejlesztéséhez. A 25 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok évente akár egymilliárd kétrészes alumíniumdoboz előállítására lesz képes.

Jövő év elején lehet új felvétel a kínai feldolgozóüzemben

Az ülésen az is elhangzott, hogy a dolgozói létszám bővítése 2026 első negyedévében várható – az új állásokat meg fogják hirdetni. A társaság tájékoztatása szerint a mostani 33-nál több kínai dolgozó nem lesz a gyárban, sőt, számuk idővel csökkenni fog, amint a magyarok beletanulnak a munkába.

A Benepack a Continental helyi üzemével is felvette a kapcsolatot annak érdekében, hogy onnan is átvehessenek embereket, amint lesz mód a létszám bővítésére.

Czirbus Gábor alpolgármester mindezt azzal egészítette ki, hogy a kínai feldolgozóüzemben már csak azért sem várható a külföldi munkavállalók arányának növekedése, mert a céget köti a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) kötött szerződés, amely pontosan előírja, mennyi makói és térségbeli embert kell alkalmazniuk. A megállapodás betartását időről időre ellenőrzik is, és ha a kínai fél nem tartaná be, elveszítené az elnyert állami támogatást.