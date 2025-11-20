Deviza
Indul a toborzás a vidéki város nagy kínai gyárában: ide menekülhetnek a magyar dolgozók, akiket kirúgnak a németek

A makói Benepack Zrt. jövő év elején több műszakos rendre vált, és ekkor új munkavállalókat vehet fel. A kínai feldolgozóüzem várhatóan magyarokkal bővíti a munkaerőlétszámát, mivel a külföldi dolgozók száma nem nőhet a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel kötött szerződése miatt. A Benepack a Continental helyi üzemével is felvette a kapcsolatot, hogy onnan is átvehessenek embereket.
2025.11.20, 06:10
Frissítve: 2025.11.20, 08:32

Kiderült a szerdai testületi ülésen, hányan dolgoznak a Benepack Zrt. makói gyárában, és közülük hányan magyarok. A kínai feldolgozóüzemben jelenleg 49 magyar és 33 kínai munkavállaló dolgozik – írja a Délmagyar Farkas Éva Erzsébet polgármester szerdai képviselő-testületi ülésen elmondott beszédére hivatkozva. 

makói benepack kínai gyár
A  kínai Benepack a Continental helyi üzemével is felvette a kapcsolatot új munkavállalók felvételére / Fotó: Facebook

A polgármester azt is elmondta, közülük kettő megváltozott munkaképességű.

A helyi ipari parkban működő gyár egyelőre egy műszakos munkarendben termel, a következő év első negyedében indul a több műszakos munkarend.

A makói ipari parkban idén januárra 30 milliárdos beruházással felépült kínai gyárban a próbaüzem időszaka sikeresen lezárult, meglett minden szükséges hatósági engedély, a termelés elindult. A 120 hektáros makói ipari parkban a Benepack az első kínai befektető. 

A társaság mindenekelőtt azért választotta a beruházás helyszínéül Makót, mert innen szeretné ellátni termékeivel a Romániában és Szerbiában működő sör- és üdítőital-gyártó partnereit. Az üzem alapkövét még 2023 szeptemberében tették le, a kormány pedig 6 milliárd forinttal járult hozzá az ipari park infrastrukturális fejlesztéséhez. A 25 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok évente akár egymilliárd kétrészes alumíniumdoboz előállítására lesz képes. 

Jövő év elején lehet új felvétel a kínai feldolgozóüzemben

Az ülésen az is elhangzott, hogy a dolgozói létszám bővítése 2026 első negyedévében várható – az új állásokat meg fogják hirdetni. A társaság tájékoztatása szerint a mostani 33-nál több kínai dolgozó nem lesz a gyárban, sőt, számuk idővel csökkenni fog, amint a magyarok beletanulnak a munkába. 

A Benepack a Continental helyi üzemével is felvette a kapcsolatot annak érdekében, hogy onnan is átvehessenek embereket, amint lesz mód a létszám bővítésére.

Czirbus Gábor alpolgármester mindezt azzal egészítette ki, hogy a kínai feldolgozóüzemben már csak azért sem várható a külföldi munkavállalók arányának növekedése, mert a céget köti a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) kötött szerződés, amely pontosan előírja, mennyi makói és térségbeli embert kell alkalmazniuk. A megállapodás betartását időről időre ellenőrzik is, és ha a kínai fél nem tartaná be, elveszítené az elnyert állami támogatást.

A Continental év végén elbocsátja az alkalmazottait

Bár az eddigi ütemnél lassabban, de az év végéig folytatódnak az elbocsátások a makói Continental gyárban – jelentette be Czirbus Gábor, Makó alpolgármestere egy hónapja a Facebook-oldalán, miután egyeztetett az autóipari beszállító képviselőivel. Arról is szó esett, hogy az üzemnek új tulajdonosa lehet, ám a gumigyártó azt nem árulta el, kivel tárgyal a gyár eladásáról.

A német vállalat nagyon sok munkavállalót bocsátott el, zömében közös megegyezéssel, és december 31-ig még további leépítések is várhatók, ám már az eddiginél kisebb ütemben.

A tulajdonosváltásról már folynak az egyeztetések, de a cégvezetés nem árult el további részleteket. Makói politikusok és az autóipari beszállító megállapodtak, hogy a városvezetés segít a munkavállalók kérdésének a megoldásában a Continentalnak, hiszen szeretne minél több elbocsátott dolgozónak segíteni az elhelyezkedésben.

