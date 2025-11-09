Deviza
Új üzletlánc nyit Magyarországon: brutális árverseny kezdődhet

Már közel két éve keringenek a hírek arról, hogy a legismertebb orosz diszkontlánc belépne a magyar piacra. A napokban azonban egy újabb, biztató fejlemény érkezett a Mere boltok magyarországi terjeszkedése kapcsán.Végre kiderült, hol nyithat a szuper olcsó diszkontlánc első üzlete, ahova már a dolgozókat toborozzák.
VG
2025.11.09, 11:36

A Mere boltjai raktárakhoz hasonlítanak, így kevésbé kényelmesek, de cserében akár harmadával is olcsóbbak lehetnek, miután az árrést a szokásos 45–60 százalékos kiskereskedelmi szinthez képest 15 százalékon tartják. Ezzel pedig brutális árversenyt indíthatnak el.

Ha a Mere megnyílik, az brutális árversenyt indíthat. Fotó: Shutterstock
Megvan, hol nyithatja első üzletét a Mere

Noha hivatalos tájékoztatás még nincs, de minden jel arra utal, hogy a Mere végre megtalálta a helyszínt az első budapesti boltjának. A Mindmegette.hu ugyanis észrevette, hogy a Mere logójára színvilágában nagyon is hasonlító emblémával rendelkező új diszkontáruház tűnt fel a Google Térképen. A Basket Plusz a XVIII. kerületi Besence utcában, egy raktár- és iparterületen jelent meg. A Basket Pluszt bejegyeztető gazdálkodó szervezet pedig az a TS Retail Kft., akiket az első pillanattól kezdve összefüggésbe hoztak a Mere hazai terjeszkedésével.

Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás nyilvános adatbázisa szerint a Basket Pluszt 2025.10.27-én vette jegyzékbe a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatala a 18. kerületi Besence utca 1-es szám alatt. Sőt a Basket Plusz Diszkont Áruház előtt, még júliusban Mere néven is nyilvántartásba vettek egy másik üzletet, ugyanezen a címen és helyrajzi számon. A Mere néven bejegyzett üzlet által forgalmazni kívánt termékek sora nagyon széles, a listában található élelmiszer, alkoholtermék, állateledel, bútor, díszmű és még energetikai termék is, míg a Basket Plusz terméklistája jóval szerényebb, náluk élelmiszert nem, csak tűzveszélyes anyagokat, festéket, lakkokat, tüzelő- és fűtőanyagokat, háztartási vegyiárut lehet vásárolni.

A TS Retail Kft. által bejegyeztetett Mere és Basket Plusz címén található raktárépület pedig a légifelvételek alapján megfelelhet a Mere által támasztott elvárásoknak, tekintve, hogy a Mere üzletek inkább emlékeztetnek egy raktárra, ahol az áruk raklapon, a szállítókartonokban vannak prezentálva, nem pedig egyesével helyezik fel azokat a polcokra a dolgozók. A létesítménynek ráadásul jókora parkolója is van, így a vásárlók is meg tudnának állni az üzlet közelében.

Már a dolgozókat toborozzák

A Mindmegette.hu arról is beszámolt, hogy a Basket Pluszhoz tartozó telefonszámok álláshirdető csoportokban is felbukkantak a Facebookon. A bejegyzésekben heti 40 órás munkaidőre keresnek árufeltöltésre férfi dolgozókat, méghozzá egy, a 18. kerületben most nyíló diszkontüzletbe. Habár ennél több információt nem közöltek a hirdetésben, de ez is egybecseng a fentiekkel.

