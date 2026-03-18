Az IMF máris lecsap, vizsgálók érkeztek Kijevbe, és megtudták, mi a baj: elpocsékolják a pénzt
Az ukrán nem csak az Európai Unió szabályaira és érdekeire fütyül – pedig csatlakozni akar a blokkhoz –, hanem többi fő finanszírozója és pénzügyileg életben tartója szabályaira is. Közülük a Nemzetközi Valutalap (IMF) szerdán bizottságot küldött Kijevbe, többek közt hogy megvizsgálják, miért nem teljesíti Kijev a határidő közeledtével a már megítélt 8 milliárd dolláros segély feltételeit.
Erre a pénzre nagy szüksége van a csőd szélén álló országnak. Eddig is csak az Európai Unió és a Világbank tartotta a felszínen, és ha idén elapadnak a források, az biztos csődöt és a már négy éve folyó háború által amúgy is meggyötört ukrán háztartásoknak újabb fájdalmakat jelent.
- Ennek ellenére Volodimir Zelenszkij ujrán elnök úgy viselkedik, mintha korlátlan pénzforrások állnának rendelkezésére.
- Elzárta a Közép-Európába orosz olajat szállító Barátság kőolajvezetéket, ezáltal azt kockáztatva, hogy a csütörtöki EU-csúcson Szlovákia és Magyarország – amelynek ezzel április 12-ei választásába is beavatkozott – megvétózza az Ukrajna megmentésére szánt 90 milliárdos EU-hitel felvételét.
- Nem teljesíti az EU Ukrán eszközéből lehívható 300 millió eurós támogatás,
- a Világbank 3,35 milliárd dolláros utalásának,
és az IMF -hitel június elején esedékes részletének feltételeit sem, miközben az EU-t épp az újabb energiaválság és recesszió szélére sodorja az iráni konfliktus.
A nagy falatért, a 90 milliárdért, Zelenszkij elnöknek – aki az iráni összecsapások óta az európai fővárosokat turnézza körbe pénzért, energiáért és támogatásért, és most épp Madridban van – csak az olajat kéne újraindítania a Barátságon. Ha még ezt sem teszi, talán már nem is csodálkozunk, hogy a "kisebb tételek" sem izgatják, amelyek forintban 4500 milliárdot is meghaladják.
Érdekli-ez az IMF-et, ez majd kiderül, a Kyiv Post jelentése szerint mindenesetre nagy a tét. Az EU-hitel kérdésében már csütörtökön sor kerül a kenyértörésre, az uniós csúcson.
Az adóemelés nem kell, a pénz igen, a képviselő szerint azonban csak elpocsékolnák
Az Alap képviselői a lapot arról tájékoztatták, hogy a rendszeres konzultáció egy állomásáról, és nem a hitelprogram végrehajtásást ellenőrző tárgyalásokról. Aligha gondolható mégsem, hogy közben nem teszik fel a kérdést, mikor teljesülnek a megítélt pénz feltételei, ha egyszer oly közel a határidő. A lap is ezzel folytatja.
A program hivatalos felülvizsgálatára június 1-jén kerül sor, de a folyósítási feltételeket jelentő törvénycsomagot március végéig kellene elfogadni. A csomag azonban még beterjesztés formájában sem hajlik feltűnni.
Volodimir Zelenszkij elnök nemrégiben elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy az ellenzéki képviselők nem támogatják a kulcsfontosságú törvényjavaslatokat, miközben hírek láttak napvilágot az elnöki hivatal és Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter közötti feszültségekről az IMF-programhoz kapcsolódó „népszerűtlen feltételek” miatt – írja a lap.
Ha az elnök nem tud parancsolni saját pénzügyminiszterének, az önmagában elgondolkodtató.
Még érdekesebb az ellenállás oka annak a törvényhozásnak a részéről, amelynek a mandátuma Zelenszkijéhez hasonlóan rég lejárt,
és csak azért dolgozhat, mert a háborúra hivatkozva választásokat nem tartanak.
A parlamenti képviselők azzal magyarázzák vonakodásukat a kormány törvényhozási kezdeményezéseinek támogatásától, hogy szerintük ellentmondás van a politikában.
Jaroszlav Zseleznyak képviselő korábban azt írta: egyik oka annak, hogy az ukrán parlament nem támogatja a kormány javaslatait, az, hogy az Ukrán Miniszteri Kabinet továbbra is támogatja az IMF azon felhívásait, amelyek az üzleti szféra és a háztartások adóterheinek emelésére irányulnak, miközben a pénzt szükségtelen kezdeményezésekre költik. Azaz elpocsékolják.
Megy a halogatás, ezekről a törvényekről van szó
Tényleg az ellenállásról van szó, vagy egyszerűen csak a Barátság-ügyben megismert kitervelt halogatásról van szó, nehéz eldönteni, és
azt is nehéz megjósolni, hajlandó lesz-e adott esetben az IMF is eltekinteni saját szabályaitól, amint Brüsszel is,
amely akár döntő határozottsággal képviselhetné fenyegetett tagállamai érdekeit, ehelyett Ukrajna szabályokat felrúgó gyorsított tagfelvételén és ezermilliárd eurós nagyságrendű pénzelésén dolgozik.
Az IMF-tárgyalások középpontjában feltehetően az az adócsomag áll, amelyet Kijev március végéig vállalt elfogadni – írja a Kyiv Post. A 8,1 milliárd dolláros, négyéves hitelprogram feltételei szerint az ukrán parlamentnek jogszabály-módosításokat kell elfogadnia a hazai bevételek növelése érdekében.
Azért nem teljesen igaz, hogy nem foglalkoztak az IMF-fel, csak épp elutasították
A hónap elején Ukrajna parlamentje, a Verhovna Rada elutasított egy törvényjavaslatot a digitális platformok megadóztatásáról.
A kormány ezt a jogszabályt három másik jelentős, az IMF által kért intézkedés „hordozójaként” kívánta használni:
- a 150 euró (178 dollár) alatti importcsomagokra vonatkozó áfamentesség megszüntetését,
- a 4 millió hrivnya (92 000 dollár) feletti árbevétellel rendelkező egyéni vállalkozók (FOP-ok) kötelező áfaregisztrációjának bevezetését 2027 januárjától,
- valamint az 5 százalékos katonai illeték (háborús adó) fenntartását még a hadiállapot megszűnése után is.
Miután a javaslat megbukott, az ukrán kormánynak egy átfogó pótló csomagot kellett volna kidolgoznia, amelyet nem hivatalosan „egy nagy, szép megállapodásnak” neveznek, és amely tartalmazza a fenti adóreformokat.
Annak ellenére azonban, hogy a határidő a hónap vége, ilyen kezdeményezést eddig nem jegyeztek be hivatalosan a parlamentben
– sommázza a lap. A 300 milliós EU-támogatás feltételei közt, amelyeket szintén nem teljesít Kijev, antikorrupciós intézkedés is van – erről a Kyiv Independent számolt be.