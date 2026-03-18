Az IMF máris lecsap, vizsgálók érkeztek Kijevbe, és megtudták, mi a baj: elpocsékolják a pénzt

Az ukrán nem csak az Európai Unió szabályaira és érdekeire fütyül – pedig csatlakozni akar a blokkhoz –, hanem többi fő finanszírozója és pénzügyileg életben tartója szabályaira is. Közülük a Nemzetközi Valutalap (IMF) szerdán bizottságot küldött Kijevbe, többek közt hogy megvizsgálják, miért nem teljesíti Kijev a határidő közeledtével a már megítélt 8 milliárd dolláros segély feltételeit.

Az IMF vizsgálói ide, a kijevi metróállomásra aligha jutnak el, ahová a helyiek érkezésük napján légiriadó miatt húzódtak – Ukrajna háborúzik, és úgy tesz, mintha ez pénz nélkül is lehetséges volna Fotó: AFP

Erre a pénzre nagy szüksége van a csőd szélén álló országnak. Eddig is csak az Európai Unió és a Világbank tartotta a felszínen, és ha idén elapadnak a források, az biztos csődöt és a már négy éve folyó háború által amúgy is meggyötört ukrán háztartásoknak újabb fájdalmakat jelent.

Ennek ellenére Volodimir Zelenszkij ujrán elnök úgy viselkedik, mintha korlátlan pénzforrások állnának rendelkezésére.

Elzárta a Közép-Európába orosz olajat szállító Barátság kőolajvezetéket, ezáltal azt kockáztatva, hogy a csütörtöki EU-csúcson Szlovákia és Magyarország – amelynek ezzel április 12-ei választásába is beavatkozott – megvétózza az Ukrajna megmentésére szánt 90 milliárdos EU-hitel felvételét.

Nem teljesíti az EU Ukrán eszközéből lehívható 300 millió eurós támogatás,

a Világbank 3,35 milliárd dolláros utalásának,

és az IMF -hitel június elején esedékes részletének feltételeit sem, miközben az EU-t épp az újabb energiaválság és recesszió szélére sodorja az iráni konfliktus.

A nagy falatért, a 90 milliárdért, Zelenszkij elnöknek – aki az iráni összecsapások óta az európai fővárosokat turnézza körbe pénzért, energiáért és támogatásért, és most épp Madridban van – csak az olajat kéne újraindítania a Barátságon. Ha még ezt sem teszi, talán már nem is csodálkozunk, hogy a "kisebb tételek" sem izgatják, amelyek forintban 4500 milliárdot is meghaladják.

Érdekli-ez az IMF-et, ez majd kiderül, a Kyiv Post jelentése szerint mindenesetre nagy a tét. Az EU-hitel kérdésében már csütörtökön sor kerül a kenyértörésre, az uniós csúcson.

Az Alap képviselői a lapot arról tájékoztatták, hogy a rendszeres konzultáció egy állomásáról, és nem a hitelprogram végrehajtásást ellenőrző tárgyalásokról. Aligha gondolható mégsem, hogy közben nem teszik fel a kérdést, mikor teljesülnek a megítélt pénz feltételei, ha egyszer oly közel a határidő. A lap is ezzel folytatja.