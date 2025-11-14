Deviza
Libanon
Szijjártó Péter
Európai Unió

Szijjártó Péter lefejezte a brüsszeli sárkányt – az ukrán katonák helyett Libanonnak juttatja el az Európai Békekeret összegét

Szijjártó Péter az Európai Békekeretet a libanoni hadsereg felfegyverzésére adományozná, nem az ukrán hadsereg támogatására. A tárcavezető miniszter ezzel egy csapással lefejezte a rá és egyben hazánkra támadó brüsszeli sárkányt, aki rajtunk keresztül akarta megvalósítani akaratát.
VG
2025.11.14, 15:31
Frissítve: 2025.11.14, 15:55

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett Bejrútból. Szijjártó Péter Libanonban tárgyal, ennek kapcsán Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: az ország stabilitása elengedhetetlen a Közel-Kelet békéjéhez. 

SZIJJÁRTÓ Péter LNG-szerződés, miniszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Libanonba irányítja az Európai Békekeretet, nem az ukrán háborúba / Fotó: Soós Lajos

A tárcavezető libanoni kollégájával közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy miközben az Európai Unió az úgynevezett Európai Békekeretből finanszírozza az ukrán hadsereg felfegyverzését, amit a magyar kormány nem támogat, az ebből hazánkra eső részt, 1,5 millió eurót, azaz 600 millió forintot a libanoni fegyveres erők támogatására irányítottak át — közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

Ennek kapcsán kifejtette: a libanoni hadsereg megerősítése az egyetlen módja annak, hogy elősegítsék az állam stabilitását, a Hezbollah leszerelési programjának előrehaladását, az Izraellel kötött tűzszünet fenntartását és meghosszabbítását, valamint az újabb háborúk megelőzését a térségben.

Miniszteri látogatás a Közel-Keleten

Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdeke a Közel-Kelet békéje, amihez Libanon stabilitása elengedhetetlen, „erről is egyeztettünk Youssef Raggi külügyminiszter-kollégámmal” – fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter egyúttal kiemelte: 

Ezért az Európai Békekeretből az ukrán hadsereg felfegyverzése helyett a ránk eső részt, 600 millió forintot a hivatalos libanoni állami hadsereg megerősítésére fordítjuk.

 

Ursula von der Leyen kihúzta a gyufát

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy a megállapodás kölcsönösen jó a feleknek, az Európai Bizottság elnöke viszont „egy botrányosan tragikus” megállapodást kötött korábban az amerikai elnökkel. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy 

teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.

Szijjártó elmondta, hogy a két vezető tiszteli, becsüli egymást, és barátságban vannak egymással. „Hogy mit profitál az Orbán–Trump-barátságból Magyarország? Azt, hogy továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek itt Magyarországon” – közölte.

