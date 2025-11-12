Az éjjel kőbe vésték, fontos részletek jöttek ki a rezsicsökkentésről – kiderült a kormány lépése, már egy dátum is megjelent

Nem változtat a rezsicsökkentés szabályain a kormány, azaz a mostani áron kapják a családok az energiát jövőre – áll a friss Magyar Közlönyben.

Immár hivatalos: marad a rezsicsökkentés / Fotó: Csomor Ádám

Az energiaügyi miniszter rendelete szerint

a rezsicsökkentés Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a magyar családok számára.

A módosítás a rezsivédelmi szolgáltatás meghosszabbítását jelenti változatlan feltételekkel a 2026-os évre. A rezsicsökkentés így jövőre is a 2022 augusztusa óta megszokott, bevált formában segíti majd a hazai fogyasztókat. Ennek érdekében Lantos Csaba energiaügyi miniszter több rendelet módosítását írja elő. Emellett hangsúlyozza, hogy a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló eddigi rendelet hatályát veszti, és helyébe egy újabb lép.

Orbán Viktor: nem nehéz ezt belátni…

„Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak. Mégis van, aki csomót keres a kákán” – írta tegnap közösségi oldalán a miniszterelnök.

A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában.

„Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk. Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz. Mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!”

Szijjártó Péter: érdemes megjegyezni, kik szurkoltak az alacsony rezsi ellen

Öntsünk tiszta vizet a pohárba: ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlájuk

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.