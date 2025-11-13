Deviza
Szijjártó Péter
Gyöngyös
Orbán-Trump-csúcs
Csömör
Orbán Viktor
amerikai befektető
Procter and Gamble

Máris fialt az Orbán–Trump-csúcs: történelmi beruházás érkezik hazánkba – több százmillió dollárt fektet be az amerikai óriás

A fejlesztéshez az állam mintegy 18 milliárd forint támogatást nyújt, ami 200 új munkahelyet teremt, és tovább erősíti a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatokat. Orbán Viktor közleménye szerint a Procter & Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Magyarországon, Gyöngyösön és Csömörön.
VG
2025.11.13., 18:37

Magyarországra érkezik a Procter & Gamble újabb jelentős beruházása: a vállalat összesen 72 milliárd forint értékben fejleszt Gyöngyösön és Csömörön. Orbán Viktor a közösségi oldalán a bejelentéssel párhuzamosan kijelentette: „A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van!”

P&G's China sales pick up despite lukewarm global performance Procter & Gamble
Orbán Viktor közleménye szerint a Procter & Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Magyarországon, Gyöngyösön és Csömörön / Fotó: Imaginechina via AFP

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a beruházás négy projektből áll, amelyek középpontjában a termelés bővítése, kutatás-fejlesztés és a munkavállalók képzése áll. 

Az állam mintegy 18 milliárd forint támogatással járul hozzá a fejlesztésekhez, amelyek 200 új munkahelyet teremtenek a meglévő kétezer mellé.

A gyöngyösi üzem az elektromos fogkefék gyártását bővíti, míg a csömöri gyár a női higiéniai termékek előállításában növeli kapacitását. Emellett egy kutatás-fejlesztési és egy képzési projekt is része a programnak, amely a vállalat termelési kapacitását megduplázza, és tovább erősíti magyarországi jelenlétét.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a világ 180 országában jelen lévő Procter & Gamble magyarországi üzemei a legkorszerűbbek közé tartoznak, és több mint ötven országba szállítanak termékeket.

Soha ennyi beruházást a Procter & Gamble nem hozott egy év alatt Magyarországra. Idén rekordévet várunk az amerikai beruházások terén, összesen 190 milliárd forint értékben

– tette hozzá a miniszter.

 

A tárcavezető kiemelte, hogy a Donald Trump elnökségével kezdődő új korszak újabb amerikai beruházásokat hozhat az országba. Magyarországon közel 1500 amerikai tulajdonosi hátterű vállalat működik, több mint százezer embernek adva munkát. Az elmúlt tizenegy évben a kormány 145 amerikai vállalat beruházását támogatta, összesen 860 milliárd forint értékben, ezzel 20 ezer új munkahelyet teremtve.

A Procter & Gamble tovább gyorsítja Heves fejlődését

Heves vármegyében az elmúlt tíz évben a munkanélküliség mintegy harmadára csökkent, az ipari termelés pedig több mint a kétszeresére nőtt: tíz évvel ezelőtt 970 milliárd forint volt az éves ipari termelés értéke, most pedig 2500 milliárd forint. A kormány az elmúlt évtizedben 107 nagyberuházást támogatott 122 milliárd forint értékben, így nyolcezer új munkahely jött létre a térségben.

Ez az új beruházás egyértelműen jelzi, hogy Magyarország továbbra is kiemelt célpont az amerikai vállalatok számára, miközben a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok soha nem látott szintre emelkednek.

Orbán Viktor, tabuk nélkül: történelmi interjút adott a kormányfő – ez történt valójában Washingtonban, az MNB-ben és a Tisza Párt szerverein

Orbán Viktor kedden az ATV Mérleg című műsorában ad interjút Rónai Egonnak, és megígérte, hogy mindenről beszélni fognak, ami a magyar delegáció múlt heti látogatásával kapcsolatos az Egyesült Államokban, „tabuk nélkül”

 

