Új autópályát jelentett be Lázár János, jönnek a 4 sávos autóutak is – pont a miniszter dobta kukába ezt korábban, Orbán Viktor most pontot tett az ügyre

A kormány újra ígéretet tett Zalaegerszeg bekötésére az országos autópálya-hálózatba – ezúttal két irányból is. Lázár János kedden bejelentette: bár korábban valóban lekerült a listáról a város gyorsforgalmi fejlesztése, a miniszterelnök és Balaicz Zoltán polgármester tárgyalása után most zöld utat kaptak a projektek. A 76-os út helyett új, reálisabb nyomvonalak jönnek.

Lázár János megerősítette: Zalaegerszeg autópályát kap, és nem is egy irányból / Fotó: Lázár János / Facebook

A kormány egyik régi vállalása, hogy minden megyei jogú várost autópályával kössön be az ország vérkeringésébe. Zalaegerszeg viszont eddig a kivételek közé tartozott – ráadásul nem véletlenül: korábban maga Lázár János húzta le a gyorsforgalmi fejlesztést a listáról. Most azonban fordulat jött.

A miniszter szerint a mai egyeztetés kulcsfontosságú volt, ahol a miniszterelnök és Balaicz Zoltán polgármester egyértelművé tette: a kormány továbbra is teljesíteni akarja a zalaegerszegieknek tett ígéretet.

Megígértük, hogy Zalaegerszegre autópálya vezet, és ezt meg is fogjuk oldani

– fogalmazott Lázár.

Zalaegerszeg két irányból is csatlakozik az autópálya-hálózathoz

A korábban tervezett 76-os út autópályává fejlesztése lekerült a napirendről, mert a Kis-Balaton térségében aránytalan környezetvédelmi károkat okozna. Helyette két új irányból érkezik gyorsforgalmi kapcsolat:

egy új autópálya-koncesszió a Szombathely–Körmend–Zalaegerszeg tengelyen;

valamint a Zalaegerszeg–Nagykanizsa útvonal négysávosításának folytatása.

Ez azt jelenti, hogy a város észak–déli irányban két oldalról is bekapcsolódik a hálózatba. Emellett a 76-os úton ott folytatódik a három- és négysávosítás, ahol technológiailag olcsón és gyorsan megvalósítható – így Szombathely, Nagykanizsa és a Balaton felől is rövidülhet az eljutási idő.

Lázár szerint Zalaegerszeg továbbra is számíthat a kormányra – és a kormány is a városra.

A zalaegerszegi autópálya-összekötés a legújabb a kormány által bejelentett közúti projektek közül: múlt héten az M100-as megvalósítását is bejelentették, amelynek célja, hogy Esztergomot végre bekössék az M1-es autópályába. A tervek szerint az első szakasz kb. 60 kilométer hosszú lesz, és 2026 tavaszán indulhatnak a kivitelezési munkák.