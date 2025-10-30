GDP-adatok: kőkemény ítéletet mondtak az elemzők és megnevezték a kitörési pontot – végre beérik a kormány csodafegyvere?
Csütörtökön kijöttek a friss GDP-adatok , stagnálás közeli állapotban maradva sikerült elkerülni a negyedéves bázisú visszaesést. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy reagált, hogy a GDP alakulására továbbra is rendkívül negatívan hat a kedvezőtlen külső környezet, a háború elhúzódása, az EU vámmegállapodása, valamint az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye.
A minisztériumnál emlékeztettek, tavaly ősszel jött ki a Draghi-jelentés és került elfogadásra a Budapesti nyilatkozat, azóta azonban – hangsúlyozták – semmi sem történt, így az EU gazdasága most rosszabb állapotban van, mint egy évvel ezelőtt. Amíg nem ér véget a háború és Brüsszel folytatja elhibázott gazdaságpolitikáját, addig a növekedés üteme fékezett marad, a 3 százalék fölötti gazdasági növekedéshez békére van szükség – húzták alá.
GDP-adatok: ez lehet a kiút az NGM szerint
Hangsúlyozták, a magyar gazdaság húzóerejét jelenleg az erősödő belső fogyasztás jelenti, folyamatosan bővül a kiskereskedelmi forgalom, miközben újabb és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A gazdaság teljesítményét növeli a magas foglalkoztatottság, és a reálbérek 2 éve tartó emelkedése is.
Komoly eredmény, hogy a kedvezőtlen külső körülmények ellenére képes a magyar gazdaság „kitermelni” az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és a vállalkozásokat támogató programok finanszírozását, mint például: a fix 3 százalékos Otthon Start Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszerutalványa vagy a Demján Sándor Program. A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése és a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg.
Mint írták, a hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány mindent megtesz, hogy tovább fokozza a beruházási aktivitást. Ezért a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatják a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését. 2025. október 6-ától pedig bevezették a fix 3 százalékos hitelt, amely a Széchenyi Kártya Program összes konstrukciójára kiterjed. Ráadásul megduplázzák a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítjuk a 150 új gyár programot – tették hozzá Nagy Márton minisztériumánál.
Felhívták a figyelmet, hogy a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL , a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro. A gazdasági növekedés gyorsulásához és az Európai konjunktúrához békére van szükség, ezért Magyarország 3 éve nyíltan és határozottan kiáll a béke mellett.
Nem sokat nyom a latban, de a BMW-gyár nagyot szólhat
A negyedik negyedéves adat sem tudja már nagymértékben már befolyásolni az idei éves bővülés ütemét, jelentősebb, 0,8 százalékos negyedéves bővülés mellett is csupán 0,4 százalékot tenne ki – közölte már a gazdasági adatokra reagálva a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Molnár Dániel hozzátette: még ezzel együtt is fontos lenne az utolsó három hónap kedvezőbb teljesítménye, mivel az az áthúzódó hatások miatt jelentősen befolyásolja majd a jövő év egészének növekedését is.
Ami a negyedik negyedévet segítheti, az egyrészről az Otthon Start Program révén élénkülő ingatlanpiac, amelynek hatása a lakásépítéseken keresztül az építőiparba, illetve a gazdaság más szegmenseibe is begyűrűzhet, másrészről a BMW gyár termőre fordulása, harmadrész pedig a háromgyermekes édesanyák szja-mentességének hatása nyomán tovább erősödő fogyasztási dinamika.
A kilátásokat és a jövő évi növekedést viszont még így is a külső kereslet határozza majd meg. A külpiacaink, elsősorban a német gazdaság gyengélkedése, továbbra is visszafogja az exportdinamikát, miközben a vállalatok beruházási hajlandóságát is rontja. Az orosz-ukrán háború lezárása és annak nyomán az energiaárak mérséklődése, kiegészülve a német fiskális lazítás hatásával, jövőre kedvezőbb külső makrokörnyezetet eredményezhet, amely, kiegészülve a családtámogatások folytatódó bővülésével és a reálbérek emelkedésével, akár 3 százalék közeli növekedést is hozhat – mutatott rá a vezető elemző.
Nincs érdemi előrelépés
Az idei növekedési várakozásokat ismét csökkenteni kell, vélhetően már a 0,5 százalékos növekedés sem érhető el, azaz a magyar gazdaság ismét egy olyan évet zár majd, amikor nem tudott érdemben előrelépni – összegzett a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor szerint a mai kedvezőtlen adat az áthúzódó hatás miatt a jövő évre is kihatással lesz, a jövő évi növekedés is kisebb lehet a várt 2,8 százaléknál – erről pontosabb előrejelzés majd a részletes adatok alapján lesz adható.
A gazdasági növekedés beindulásához több tényezőre lenne szükség lenne: a legfontosabb a külső kereslet beindulása lenne, de szükség van a hazánknak járó uniós pénzekhez való hozzáférésre, illetve arra is, hogy a gazdaságot érintő támogatások hatékonyabban, kevésbé 1-2 ágazatra koncentrálva kerüljenek elköltésre, hiszen az 1-2 ágazat beindulása késik, ez pedig nyomot hagy a gazdasági teljesítményen is.
A gyenge GDP-adatok a korábbinál is nagyobb fiskális fegyelmet igényelnének, hiszen a kisebb GDP nyomot hagy a költségvetésen is, még ha a fogyasztás és a bérek növekedése miatt nem is ekkorát. A stagnáló gazdaság és a laza fiskális politika együttese ugyanis kockázatot jelentene a hitelminősítések szempontjából is.
Lefelé mutató kockázatok
A Gránittal egyetemben az ING Bank sem optimista. A harmadik negyedéves adat fényében az ING Bank ismét lefelé módosítja a 2025. évi növekedési előrejelzését. Legnagyobb valószínűséggel valahol 0,5 százalék körül, inkább valamivel az alatt teljesíthet az idei év egészében a magyar gazdaság, közölte a pénzintézet elemzője. Virovácz Péter rámutatott:
A mai adatokat is figyelembe vevő pontbecslésünk 0,5 százalékos GDP-növekedést jelez előre, amely azonban egy a kormányzati intézkedések hatására erősen pozitív negyedik negyedévvel számol, így a kockázatok inkább lefelé mutatnak.
Az év hátralévő részében a fogyasztás lehet a húzóerő, elsősorban az új költségvetési impulzusok hatására. A legnagyobb kérdés ugyanakkor – mutatott rá az elemző –, hogy az ebből származó többletjövedelem mekkora része találja meg az utat a tényleges fogyasztáshoz és mekkora rész gyarapítja a megtakarításokat. A beruházások esetében nem számítunk komolyabb fordulatra, így az év egészében ez a tétel biztosan erős negatív hozzájáruló lesz, miközben a nettó export esetében a fogyasztás erős importigénye és a külső kereslet általános gyengesége nem kecsegtet komolyabb pozitív változással már az év végéig.
MBH: 3 százalékos lehet a növekedési ütem
A harmadik negyedévben tapasztalt növekedés továbbra is a belső keresletre, azon belül is a fogyasztásra épült, miközben a gazdaság termelési szerkezete továbbra is sérülékeny maradt – áll az MBH Bank kommentárjában. Rámutattak: a kilátások szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy az ipari konjunktúra és a beruházások mikor tudnak újra erőre kapni, különösen a 2026- os év elején, amikor a külső környezet esetleges javulása enyhítheti a jelenlegi növekedési korlátokat. Miközben a bérdinamika valamelyest lassult, várhatóan a fogyasztás lesz továbbra is a legfontosabb motorja a gazdasági növekedésnek, amit a fogyasztási hitelek dinamikus bővülése is támogat. A beruházásoknál lassú stabilizálódásra 2026- tól számítanak. Az ipari termelés is stabilizálódhat 2026-ban, majd jövőre óvatosan növekedésnek is indulhat, ahogy a külföldi működőtőke beruházások lassú ütemben termőre fordulnak.
A kilátások javulása miatt azt gondolják, hogy 2026-ban már megközelítheti a 3 százalékot a GDP éves növekedési üteme, jelenlegi előrejelzésünk szerint 2,9 százalékos gazdasági növekedés várható jövőre.
Beindult a debreceni BMW-gyár - erről beszélnek az elemzők
Gyárat épít a BMW Debrecenben – ezt 2018-ban jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hét évvel később 2025. szeptemberben megkezdte a termelését a gyár, amelyben a német konszern a Neue Klasse nevű új, teljesen elektromos meghajtású autóit fogja gyártani. Az ezer sebből vérző német autóipar új termékét Németországban is óriási várakozás előzi meg, a BMW vezetésének minden reménye az új modellben van.
A gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes, a beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot. A német autógyártónak kiemelten fontos a fenntarthatóság, ezért a gyár működéséhez szükséges energiát részben saját napelempark biztosítja. Az 50 hektáros naperőművet az E.ON Hungária csoporttal közösen építik, és várhatóan 2025 novemberére készül el.
Ezzel a beruházással a BMW Magyarország legnagyobb fotovoltaikus rendszerét hozza létre.
A BMW debreceni gyárának átadása nemcsak a vállalatnak jelent mérföldkövet, hanem az egész magyar gazdaság számára is, hiszen a gyár működése szoros kapcsolatban áll a helyi és regionális gazdasággal. A ZF Chassis Modules Hungary Kft. debreceni gyára augusztusban kezdte meg a sorozatgyártást, és óránként 35 futóművet készít, amelyek közvetlenül a BMW összeszerelő üzemébe kerülnek.
Máris gondban van a debreceni BMW-gyár: nem tudják teljesíteni a megrendeléseket – sorba kell állni az iX3-ért
Az új elektromos iX3 modell elképesztő érdeklődést váltott ki, és már az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból. A debreceni BMW-gyár kapacitása nem lesz elég a 2026-os igények kielégítésére, úgyhogy gyorsan növelni kell majd a termelést. Bővebben>>>