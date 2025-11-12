A fiatalok meghódították az ingatlanpiacot: átírja a szabályokat az Otthon Start – rekordgyorsan kelnek el a lakások

Az Otthon Start Program alapjaiban formálta át a hazai ingatlanpiacot: októberben több mint 11 500 lakás cserélt gazdát, miközben a fiatal és alacsonyabb jövedelmű vevők aránya rekordot döntött. A hitelezés megugrott, az árak stabilizálódtak, a panellakások pedig továbbra is pillanatok alatt elkelnek.

Az Otthon Start program a fiatalok és a kis keresetűek számára is megnyitotta a lakásvásárlás lehetőségét / Fotó: Kallus György

A Duna House legfrissebb Barométere szerint az Otthon Start program októberre teljesen átrendezte a lakáspiaci viszonyokat:

a támogatásnak köszönhetően a vásárlás a fiatalabb és alacsonyabb jövedelmű rétegek számára is elérhetőbbé vált, miközben a piac egészére a stabilitás és egyensúly lett jellemző.

A Duna House becslése szerint 11 518 ingatlan-adásvétel történt októberben – ez ugyan 14,2 százalékos visszaesés szeptemberhez képest, de éves szinten 7,3 százalékos a növekedés. A szakértők szerint ez természetes szezonális korrekció a szeptemberi kiugró adatok után, a piac azonban továbbra is kifejezetten élénk.

A hitelezésben is látványos fordulat történt. A Credipass adatai szerint októberben 196 milliárd forint értékű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született, 85 százalékkal több, mint egy hónappal korábban, és 66 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. A lendület egyértelműen az Otthon Start hatása: a program nemcsak felpörgette, hanem szélesebb kör számára is megnyitotta a hitelfelvétel lehetőségét.

A vevői oldalon a 30-40 éves korosztály maradt a legaktívabb, de a 20-30 évesek aránya is meredeken nőtt. Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya 21-ről 41 százalékra, vidéken pedig 26-ról 43 százalékra ugrott. A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, ami bizonyítja, hogy a program valóban helyzetbe hozta az alacsonyabb keresetű lakásvásárlókat.