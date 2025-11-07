Deviza
Most jelentették be: nagy árcsökkentés jön a Lidl boltjaiban Magyarországon: van, ami 26 százalékkal lesz olcsóbb

Az áruházlánc 20 termék árát csökkenti, átlagosan 12 százalékkal. Bár a Lidl az árcsökkentést a beszerzési árak csökkenésével indokolja, az árrésstop december elsejétől a sajtokat is érinti.
K. B. G.
2025.11.07, 11:14
Frissítve: 2025.11.07, 11:28

Összesen húsz különböző sajt árát csökkenti a Lidl Magyarország átlagosan 12 százalékkal – derül ki az áruházlánc pénteki közleményéből, mely többek között a beszerzési árak csökkenésével indokolta az árcsökkentést.

Bytom,,Poland,-,December,31,,2020:,Cheese,Promo,Prices,In
Olcsóbb lesz többféle sajt is a Lidl polcain / Fotó: Tupungato / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az árrésstop a sajtokat is érinti 

Ugyanakkor december elsejétől lép életbe az árrésstop kiterjesztése, mely egyebek mellett a félkemény sajt, a sajtkrém és a kenhető sajt esetében is maximum 10 százalékos árrést engedélyez az áruházak számára. Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu, a modern szakszervezet elnöke napokban kiadott közleménye szerint a kereskedők gyakran 30-40-50 százalékos árrést is alkalmaztak.

A Lidl közleménye szerint az érintett termékek több mint fele 10-26 százalékkal lesz olcsóbb. Így például a 200 grammos Milbona szeletelt edámi sajt 719 forint helyett 559 forintért, a 200 grammos Milbona szeletelt gouda sajt 20 százalékkal olcsóbban 599 forintért vásárolható meg, de a 150 grammos Milbona Maasdamer sajt-specialitásokért is 22 százalékkal kevesebbet, mindösszesen 699 forintot kell fizetni.

Az áruházlánc arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban több termékkörben is tartós árcsökkentést hajtott végre. Idén több alapvető élelmiszer, például a tej, a paradicsom, a vaj és a narancslé ára csökkent tartósan, de az ünnepi időszakra készülve a saját márkás, 100 grammos Fin Carré csokoládé árát is mérséklik 20 százalékkal.

