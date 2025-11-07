Deviza
Megvárták, amíg nincs Magyarországon Orbán Viktor: egyből durván megemelték az üzemanyag árát – szombattól fájhat a tankolás

Szombattól ismét drágul az üzemanyag Magyarországon, a benzin és a gázolaj is. A Nemzetgazdasági Minisztérium hangsúlyozta, célja, hogy a magyar emberek tartósan kedvezőbb áron juthassanak üzemanyaghoz, mint a szomszédos országok lakossága. A tárca szükség esetén kész beavatkozni a családok és a gazdaság védelme érdekében.
Németh Anita
2025.11.07, 10:44
Frissítve: 2025.11.07, 11:48

A hétvégén szombaton jelentősebb áremelkedésre számíthatunk a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik holnaptól – közölte a Holtankoljak pénteken.

Benzinkút 2 üzemanyagáremelés
Emelkednek az üzemanyagárak, de a kormány azzal foglalkozik, hogy októberben olcsóbban tankoltunk, mint a szomszédok / Fotó: Takács József

A 95-ös benzin ára 578 Ft/liter, a gázolaj pedig 584 Ft/liter még pénteken. Ezek az árak emelkedhetnek szombattól, amennyiben a kutakon is érvényesítik a nagykereskedelmi áremelést.

A Nemzetgazdaság Minisztérium pénteki közleményében azt emeli ki, hogy „a kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok októberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők”.

A minisztérium a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva leírta, hogy 2025 októberében a 95-ös benzin havi átlagára 574 forint volt Magyarországon, ami 4 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 578 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára 581 forintot tett ki, ez 5 forinttal kevesebb a szomszédos országok 586 forintos átlagánál – 

így a szomszédos országok lakosságához képest a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak.

A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon. A célkitűzése változatlanul az, hogy a magyar emberek tartósan kedvezőbb áron juthassanak üzemanyaghoz, mint a szomszédos országok lakossága. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat és az árak alakulását, szükség esetén pedig kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelme érdekében – zárta sorait a minisztérium.

