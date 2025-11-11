Deviza
Átszervez a magyarországi gázkereskedő, hatalmas üzlethez nyúlnak hozzá

Csoporton belüli átszervezés segíti a CHP csoportnál az üzleti optimalizálást és a vezetés észszerűsítését: „áthelyezik” a Veolia Gas Trade-et. A gázkereskedő társaság egyelőre csak a tőzsdén kereskedhet, de anyavállalatát, a Gönyűi Erőművet tavaly megvásárló Veolia elképzelései ennél sokkal látványosabbak.
B. H. L.
2025.11.11., 09:37
Fotó: MTI

Többségi, 51 százalékos tulajdonrészhez jut a CHP Hungária Befektetési Holding Zrt. a Veolia Gas Trade Zrt.-ben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes jóváhagyása szerint. A befolyásszerzés közvetett, és éppen ez a tranzakció lényege. Nem piaci felvásárlásról, hanem a CHP csoporton belüli átrendeződésről van szó. A döntést az üzleti feltételek optimalizálásával és az észszerű társaságirányítással magyarázta a változást kérelmező CHP Hungária.

veolia
A Gönyűi Erőmű gázellátása is feladata lehet a Veolia Gas Trade-nek / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Egyik zsebből a másikba

A Veolia Gas Trade 51 százaléka kiindulásként egy másik CHP-társaságé, a CHP Energia Befektetési és Vagyonkezelési Zrt.-é. Ez a VPP Project Kft. és a Veolia Energia Magyarország Zrt. kezében van. E két utóbbi cég tulajdonosai döntöttek úgy, hogy a CHP Energiában lévő részvényeiket ázsiós tőkeemeléssel egy másik közös vállalatukba, a CHP Hungária Befektetési Holding Zrt.-be apportálják. Irányításukat mostantól e társaságon keresztül, a jelenlegi részvényesi struktúra és többletjogosultságok leképezésével gyakorolják. A tőkeemelés után a CHP Energia Zrt. 100 százalékos tulajdonosa az ügylet kérelmezője, vagyis a CHP Hungária Befektetési Holding Zrt. lesz.

Cégnévdömping, de valamennyire látszik a vége

Az átalakulásban említett tulajdonosi struktúra tetején tehát a VPP Project és a Veolia Energia Magyarország áll. Cégbejegyzések sorát kell átnézni ahhoz, hogy megtudjuk, kié ez a két társaság, végső soron pedig a most más társaság alá szervezett Veolia Gas Trade.

A VPP Projectnek három tulajdonosa van,  

  • a Magyar Energiatermelő Holding Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.,  
  • a VPP Invest Kft.
  • és a Familia Commissarium Kft.

A sorban az első, a Magyar Energiatermelő a Portum Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-é, amely Szutrély Gergely Ferencé. A második társaság, a VPP Invest a Dominium Imperium Zrt.-é, e cég az Influentia Kft.-é, az Influentia pedig a Progressus Magántőkealapé. A magántőkealap sajtóinformációk szerint Habony Árpád Fidesz-közeli üzletemberhez köthető. Végül a harmadik tulajdonos, a Familia Commissarium egy magánszemélyé, Halkó Gabriella Erzsébeté.

A Veolia Energia Magyarország pedig a franciaországi Veolia Energia International SA tulajdona.

Összességében tehát sok áttételen keresztül egy francia energiatársasághoz, egy magyar magántőkealaphoz és két hazai magánszemélyhez vezetnek a Veolia Gas Trade végső tulajdonosainak hazai, nyilvános adatai.

Múlt évi pénzügyi beszámolója alapján az értékét inkább a benne rejlő lehetőségek és nem eddigi eredményessége adják. A társaságnak ugyanis 2023-ban egyáltalán nem volt árbevétele, és tavaly is csak 742 millió forint. Emiatt 2023-at 445 milliós, a múlt évet 166 milliós mínusszal zárta.

Veolia: a lehetőségek valóban nyílnak

A tervek szerint azonban a Veolia Gas Trade és anyavállalata, a Veolia Energia Magyarország Zrt. szerzi majd be a földgázt a Veolia magyarországi leányvállalatainak a társaság honlapja szerint. A vállalat egyelőre korlátozott földgázkereskedelmi engedéllyel rendelkezik Magyarországon, 

de jelen lesz a hazai CEEGEX és az osztrák CEGH gáztőzsdén, amelyről importálhat a hazai gázpiaci szűkössége esetén.

„Középtávú stratégia, hogy a Veolia szerezze be és forgalmazza központosított módon Kelet-Közép-Európa fogyasztói által igényelt gázmennyiséget” – olvasható még a honlapon.

Sokat tud a Gönyűi Erőmű

Gázra pedig van és lesz is bőven szükség a hazai Veoliánál. A társaság tavaly vásárolta meg a 2011-ben átadott, 433 megawatt beépített villamosenergia-teljesítményű Gönyűi Erőművet. A létesítmény 2017-ben és 2021-ben hatékonyság- és kapacitásnövelő felújításon esett át. Hatásfoka kiemelkedő, ez Magyarország legmodernebb gázüzemű erőműve. Magyarország villamosenergia-termelésének közel 8 százalékát adja, ezáltal mintegy 600 ezer fogyasztót láthat el árammal. Az erőmű kulcseleme az ország kritikus infrastruktúrájának, mivel képes a teljes hazai villamosenergia-hálózat kiesése esetén hálózat-visszaindulási, úgynevezett black start szolgáltatásra.

 

