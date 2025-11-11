Átszervez a magyarországi gázkereskedő, hatalmas üzlethez nyúlnak hozzá

Többségi, 51 százalékos tulajdonrészhez jut a CHP Hungária Befektetési Holding Zrt. a Veolia Gas Trade Zrt.-ben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes jóváhagyása szerint. A befolyásszerzés közvetett, és éppen ez a tranzakció lényege. Nem piaci felvásárlásról, hanem a CHP csoporton belüli átrendeződésről van szó. A döntést az üzleti feltételek optimalizálásával és az észszerű társaságirányítással magyarázta a változást kérelmező CHP Hungária.

A Gönyűi Erőmű gázellátása is feladata lehet a Veolia Gas Trade-nek / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Egyik zsebből a másikba

A Veolia Gas Trade 51 százaléka kiindulásként egy másik CHP-társaságé, a CHP Energia Befektetési és Vagyonkezelési Zrt.-é. Ez a VPP Project Kft. és a Veolia Energia Magyarország Zrt. kezében van. E két utóbbi cég tulajdonosai döntöttek úgy, hogy a CHP Energiában lévő részvényeiket ázsiós tőkeemeléssel egy másik közös vállalatukba, a CHP Hungária Befektetési Holding Zrt.-be apportálják. Irányításukat mostantól e társaságon keresztül, a jelenlegi részvényesi struktúra és többletjogosultságok leképezésével gyakorolják. A tőkeemelés után a CHP Energia Zrt. 100 százalékos tulajdonosa az ügylet kérelmezője, vagyis a CHP Hungária Befektetési Holding Zrt. lesz.

Cégnévdömping, de valamennyire látszik a vége

Az átalakulásban említett tulajdonosi struktúra tetején tehát a VPP Project és a Veolia Energia Magyarország áll. Cégbejegyzések sorát kell átnézni ahhoz, hogy megtudjuk, kié ez a két társaság, végső soron pedig a most más társaság alá szervezett Veolia Gas Trade.

A VPP Projectnek három tulajdonosa van,

a Magyar Energiatermelő Holding Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.,

a VPP Invest Kft.

és a Familia Commissarium Kft.

A sorban az első, a Magyar Energiatermelő a Portum Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-é, amely Szutrély Gergely Ferencé. A második társaság, a VPP Invest a Dominium Imperium Zrt.-é, e cég az Influentia Kft.-é, az Influentia pedig a Progressus Magántőkealapé. A magántőkealap sajtóinformációk szerint Habony Árpád Fidesz-közeli üzletemberhez köthető. Végül a harmadik tulajdonos, a Familia Commissarium egy magánszemélyé, Halkó Gabriella Erzsébeté.