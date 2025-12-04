A hazai távközlési szektor egyik meghatározó átrendeződése zajlik a napokban: a 4iG Távközlési Holding Zrt. értékesíti a teljes országos műsorszóró infrastruktúrát tulajdonló és üzemeltető 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100 százalékos üzletrészét a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt.-nek. A tranzakcióval a földfelszíni rádiós és televíziós műsorszórás biztosítása teljes egészében állami tulajdonba kerül, ami új szakaszt nyit a kritikus hírközlési rendszerek konszolidációjában és üzemeltetésében.

Magyarország számára kritikus adótorony-hálózatot adott el a 4iG – nem véletlen, hogy kinek / Fotó: Vémi Zoltán

A megállapodás jelentősége túlmutat az üzleti tranzakción: az államhoz kerülő infrastruktúra összesen 137 telephelyből áll, köztük 90 saját tulajdonú adótoronnyal, melyek a mindennapi műsorszórás mellett kulcsszerepet töltenek be a lakossági riasztási és veszélyhelyzeti kommunikációs feladatokban. A hálózat üzemeltetésével együtt az Országos Légiriasztási Rendszer működtetése is a Pro-M-hez kerül, amely egy esetleges vészhelyzetben minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a lakosságot az M1 és a Kossuth rádió adásain keresztül.

A tranzakció összhangban áll a 410/2024. (XII. 20.) kormányrendelet célkitűzéseivel, amely előírja, hogy

az állami feladatokhoz kapcsolódó távközlési és műsorszóró-infrastruktúrák egy kézben, összehangolt módon biztosítsák a közszolgálati műsorok továbbítását,

valamint a veszélyhelyzeti kommunikáció magas rendelkezésre állását. A döntéshozók szándéka, hogy a közszolgálati tartalmak sugárzása és a lakosság gyors, hiteles tájékoztatása egyetlen integrált rendszerben, a párhuzamos kapacitások csökkentésével és a rendszerbiztonság növelésével valósuljon meg.

A 4iG csoport számára az értékesítés egy újabb lépés annak érdekében, hogy racionalizálja és fókuszáltabbá tegye portfólióját, és megváljon azoktól a hírközlési infrastruktúráktól, amelyek kevésbé illeszkednek a vállalat fő üzleti tevékenységéhez. A most átadott társaság működése ugyanakkor a jövőben is változatlan marad: továbbra is biztosítja majd az országos analóg rádiós (AM és FM), valamint a digitális földfelszíni televíziós műsorszórást (DVB-T, DVB-T2). Partnerei között megtalálhatók a közszolgálati és kereskedelmi csatornák, illetve a regionális és helyi médiaszolgáltatók is.