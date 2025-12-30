Magyarország már megint eltért Európától, itthon csökken az adó az újévben, külföldön emelkedik – sok magyarnak ez fáj

Számos könnyítést hoz 2026 a lakosságnak és a kkv-knak egyaránt. Bővül ugyanis a támogatási, béremelési és adócsökkentési programok köre. Ennek eredményeként a háztartások több mint 2000 milliárd forinthoz jutnak 2026-ban, a vállalati adó és bürokráciacsökkentésnek köszönhetően pedig nagyjából 90 milliárd forintot hagy a vállalatoknál a kormányzat.

Sok helyen változnak az adózási szabályo k2026-ban / Fotó: Shutterstock

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a magyarországi helyzet igencsak kedvezőnek számít, hiszen Európában több országban is adóemeléshez nyúlnak, és legkevésbé sincs komoly tere az adócsökkentéseknek.

Fontos változások év elején Magyarországon

2025-ben a kormány aktív volt a gazdaságpolitikai intézkedések területén, és a 2026-os év is egészen lendületesen indul. Az év első napjai ugyanis az alábbi változásokat, adócsökkentéseket, adókedvezmény emeléseket és béremeléseket hozzák:

Januártól indul a családi adókedvezmények megduplázása, mellyel egy háromgyermekes család évi 2 400 000 forint mértékű támogatásban részesül.

Életbe lép a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége.

Megkezdődik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése: a minimálbér, 11 százalékkal, 322 800, a garantált bérminimum pedig, 7 százalékkal, 373 200 forintra emelkedik. Ezzel az emeléssel nagyjából átlagosan 5 százalékos reálbér növekedés várható 2026-ban.

Elindul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évi 80-90 milliárd forint megtakarítást jelent a kis-és középvállalkozásoknak.

Kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Folytatódik az általános nyugdíjemelés, amivel az átlagnyugdíj 250 000 forint fölé emelkedik.

Elindul a közszolgálati dolgozók nettó 1 millió forintos otthontámogatási programja.

Kiutalják a 6 havi fegyverpénzt a fegyveres és rendvédelmi dolgozók részére.

Folytatódik a tanárok béremelése, mellyel jövőre a pedagógusi átlagbér közel 940 000 forintra emelkedik.

Megkezdődik a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelése.

Folytatódik az igazságügyi alkalmazottak három lépcsős béremelése is. 2025 és 2027 között a bírák esetében ez 48 százalékos, fogalmazók esetében 89 százalékos, bírósági alkalmazott esetében pedig 100 százalékos bérnövekedést jelent.

Az Nemzetgazdasági Minisztérium várakozásai szerint Magyarországon 2025-ben a költségvetés éves hiánya nagyjából a GDP 5 százalékát teszi majd ki, míg az államadósság nagyjából a GDP 76 százalékra rúg. Azt hogy az adócsökkentéseknek van-e valós tere más országokkal való összevetésben is érdemes értelmezni, illetve az időzítés is lényeges szempont. Az utóbbi kapcsán megjegyzendő, hogy olyan időszakban történik a fiskális ösztönzés, amikor több európai ország is adóemeléseket vagy új adókat tervez. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése ezeket is összegyűjtötte.