Magyarország már megint eltért Európától, itthon csökken az adó az újévben, külföldön emelkedik – sok magyarnak ez fáj
Számos könnyítést hoz 2026 a lakosságnak és a kkv-knak egyaránt. Bővül ugyanis a támogatási, béremelési és adócsökkentési programok köre. Ennek eredményeként a háztartások több mint 2000 milliárd forinthoz jutnak 2026-ban, a vállalati adó és bürokráciacsökkentésnek köszönhetően pedig nagyjából 90 milliárd forintot hagy a vállalatoknál a kormányzat.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a magyarországi helyzet igencsak kedvezőnek számít, hiszen Európában több országban is adóemeléshez nyúlnak, és legkevésbé sincs komoly tere az adócsökkentéseknek.
Fontos változások év elején Magyarországon
2025-ben a kormány aktív volt a gazdaságpolitikai intézkedések területén, és a 2026-os év is egészen lendületesen indul. Az év első napjai ugyanis az alábbi változásokat, adócsökkentéseket, adókedvezmény emeléseket és béremeléseket hozzák:
- Januártól indul a családi adókedvezmények megduplázása, mellyel egy háromgyermekes család évi 2 400 000 forint mértékű támogatásban részesül.
- Életbe lép a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége.
- Megkezdődik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése: a minimálbér, 11 százalékkal, 322 800, a garantált bérminimum pedig, 7 százalékkal, 373 200 forintra emelkedik. Ezzel az emeléssel nagyjából átlagosan 5 százalékos reálbér növekedés várható 2026-ban.
- Elindul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évi 80-90 milliárd forint megtakarítást jelent a kis-és középvállalkozásoknak.
- Kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.
- Folytatódik az általános nyugdíjemelés, amivel az átlagnyugdíj 250 000 forint fölé emelkedik.
- Elindul a közszolgálati dolgozók nettó 1 millió forintos otthontámogatási programja.
- Kiutalják a 6 havi fegyverpénzt a fegyveres és rendvédelmi dolgozók részére.
- Folytatódik a tanárok béremelése, mellyel jövőre a pedagógusi átlagbér közel 940 000 forintra emelkedik.
- Megkezdődik a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelése.
- Folytatódik az igazságügyi alkalmazottak három lépcsős béremelése is. 2025 és 2027 között a bírák esetében ez 48 százalékos, fogalmazók esetében 89 százalékos, bírósági alkalmazott esetében pedig 100 százalékos bérnövekedést jelent.
Az Nemzetgazdasági Minisztérium várakozásai szerint Magyarországon 2025-ben a költségvetés éves hiánya nagyjából a GDP 5 százalékát teszi majd ki, míg az államadósság nagyjából a GDP 76 százalékra rúg. Azt hogy az adócsökkentéseknek van-e valós tere más országokkal való összevetésben is érdemes értelmezni, illetve az időzítés is lényeges szempont. Az utóbbi kapcsán megjegyzendő, hogy olyan időszakban történik a fiskális ösztönzés, amikor több európai ország is adóemeléseket vagy új adókat tervez. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése ezeket is összegyűjtötte.
Adóemelések Európa több országában
- Olaszországban a 2026-os költségvetés olyan adóemeléseket tartalmaz, amelyek érintik a bankokat, a biztosítókat és a pénzügyi tranzakciókat. Ezek az intézkedések extra bevételeket kívánnak generálni és csökkenteni igyekeznek a költségvetési hiányt. Olaszországban az elkövetkező három éves időszakban nagyjából 11 milliárd euróval több adót kell fizetniük a bankoknak és a biztosítóknak. Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök és kabinetje egyelőre nem aggódik amiatt, hogy a kormány 2026-os költségvetésében bejelentett bankokat és biztosítótársaságokat érintő adóemelése káros hatással lenne a gazdaságra vagy konfliktust váltana ki a pénzügyi szektorral szemben. Olaszországban a költségvetési GDP-arányos hiánya nagyjából 3 százalék lesz 2025-ben, míg az államadósság a GDP 136 százaléka fölé emelkedett.
- Spanyolországban, azon belül is Barcelonában 2026 áprilisában lép hatályba a luxusszállodákban való tartózkodásra kivetett regionális idegenforgalmi adó emelése, amely jelentősen megnöveli az éjszakánkénti illetéket, ezáltal a szállodai szobák árát. A szolgáltatások igénybevételének ilyen jellegű adóztatása a helyi infrastruktúra támogatása érdekében történik majd. Az országban egyébként 2024-ben és 2025-ben már lezajlott egy nagyobb adóemelési hullám. Spanyolországban a költségvetés GDP-arányos hiánya 2,5 százalék körül mozog, míg az államadósság a GDP 104 százalékán áll.
- Hollandiában a 2025-ös költségvetési javaslat szerint 2026-tól 9 százalékról 21 százalékra tervezik emelni a szállodai tartózkodások, a sport, a kultúra, a könyvek és az újságok forgalmi adóját, amely jelentős változás a fogyasztási adók területén. Változik az szja-rendszere is: a második sáv adókulcsa kissé emelkedik, míg az első sáv adókulcsa kissé csökken. Mivel a jövedelemhatárok csak részben vannak indexálva az inflációhoz, sokan ténylegesen több adót fognak fizetni, mivel jövedelmük magasabb sávokba kerül. Hollandiában az államadósság a GDP nagyjából 43 százalékát teszi ki, míg a költségvetés hiánya a GDP 1,8 százalékát adja.
- Ausztriában Bécs 2026-ra tervezett díjemelései a kutyák után fizetendő adótól az óvodai étkezésig terjednek. A kormányzat költségvetési konszolidációról is döntött, ami magában foglalja a bankok és az energetikai vállalatok extra profitjára kivetett adó emelését. Ezeknek az ágazatoknak a következő négy évben összesen további 1 milliárd eurót kell hozzátenniük központi költségvetéshez. A bankok méretétől függően 0,033 százalékra és 0,041 százalékra emelte az adókulcsokat, valamint egy egyszeri különleges befizetést is előír 0,050 százalék és 0,061 százalék mértékben ezekre az évekre, azzal a céllal, hogy 500 millió euró többletbevételt szerezzen a hiány csökkentése érdekében, ami a 300 millió euró feletti mérlegfőösszeggel rendelkező nagyobb bankokat érinti. Ausztriában a költségvetés hiánya 2025-ben a GDP 4,5 százalékra rúg majd, míg az államadósság mutatója nagyjából 85 százalékon áll.
- Az Egyesült Királyság befagyasztotta a jövedelemadó küszöbértékeket, ami azt jelenti, hogy az inflációval együtt emelkedő bérek miatt több adózó kerül magasabb adósávba, és több adót fizet, anélkül, hogy az adókulcsok változnának. Ez idővel sokak számára adóemelést jelent. Ezenkívül az osztalékadó mértéke áprilistól emelkedni fog, mind az alapadó, mind a magasabb adókulcsú adófizetők esetében. Számos helyi önkormányzat emeli a helyi adót 2026-ban. 2025-ben az Egyesült Királyságban a költségvetés hiánya a GDP közel 5 százalékát tette ki, míg az államadósság mutatója 100 százalék fölé kúszott.