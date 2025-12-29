Deviza
Van, hogy nincs más lehetőség, mint a karácsonyi ajándék cseréje

A karácsonyi ajándékok cseréje azért, mert nem tetszik vagy haszontalan számunkra, „eretnek” gondolatnak tűnhet sokak számára a hozzá kapcsolt érzelmi vonatkozások miatt. Ám gyakran szükség lehet rá, és ha az ajándékozóval való viszonyunk ezt lehetővé teszi, akkor érdemes is lehet megtenni. Kérdés, hogy milyen lehetőségeink vannak akkor, ha az ajándék nem tetszik.
VG
2025.12.29, 15:13

Azt mindig az ajándékot kapónak kell tudnia, hogy a karácsonyi ajándék visszaadásával mennyire sérül a viszonya az ajándékozóval. Ugyanakkor érdemes arra gondolni, hogy feltehetően az ajándékozó szándéka is az volt, hogy örömet okozzon ajándékával, még ha nem is találta el ízlésünket, igényeinket – írja cikkében az Origo. A két fél kapcsolatán múlik, hogy „elbírja-e” a karácsonyi ajándék visszautasítását, másra cserélését. Ha igen, akkor a lap összeállítása szerint az alábbiakat kell szem előtt tartani.

munkaszüneti nap, népszavazásszenteste karácsony, ajándék
Előfordulhat, hogy a karácsonyi ajándék nem nyerte el tetszésünket, és úgy döntünk, szeretnénk visszaadni vagy másra cserélni (illusztráció) / Fotó: Sutterstock

Nem mindegy, hogy boltban vagy webáruházban vásárolták az ajándékot

A lap szerint az imént felvetett kérdés az elállási joggal függ össze, ezért nem mindegy, hogy a visszavinni vagy cserélni kívánt tárgyat fizikai üzletben vagy belföldi webáruházban vásároltuk vagy vásárolták, és az eljárásrend szempontjából alapvetően mindegy, hogy karácsony alkalmából vagy csak általában. (Megjegyezzük, hogy létezik olyan kereskedelmi gyakorlat, amelyben egy eladó önként vállalja, hogy például január végéig minden, például decemberben eladott terméket fogyasztói indoklás nélkül visszavesz, vagy az árát levásárolhatóvá teszi. Ezek azonban egyedi és eseti kereskedői döntések, túlmutatnak a szabályozási környezeten.)

Ha egyszerűen csak nem tetszik a karácsonyi ajándék, akkor sokkal nagyobb a mozgásterünk abban az esetben, ha a beszerzése webáruházban történt

– írja a lap.

Ebben az esetben ugyanis megillet bennünket az áru kézhezvételétől számított 14 napon belüli elállási jog, vagyis az, hogy indoklás vagy magyarázat nélkül visszaadjuk az árucikket. Fontos, hogy ez csak arra vonatkozik, ha a terméket még nem vettük használatba – ha már használtuk valamennyit, a kereskedő figyelembe fogja venni az értékcsökkenést, és így nem a teljes vételárát kapjuk vissza.

Ha tehát a webáruházban vásárolt terméket visszaadnánk, nem tudjuk megkerülni, hogy egyeztessünk erről az ajándékozóval. Nem pusztán azért, mert szükségünk lesz a vásárlást igazoló nyugtára (a webáruházak jelentős része már egyből számlát ad, olykor elektronikusan kiküldve azt), hanem azért is, hogy megtudjuk, mikor történt meg a termék átvétele, és a 14 napos határidőn belül maradjunk.

További részleteket erről a kérdésről, valamint arról, milyen fogyasztói lehetőségeink vannak akkor, ha nincs meg a vásárlást igazoló nyugta vagy számla, az Origo cikkében olvashat.

