Budapesti Corvinus Egyetem
idegennyelv
oktatás

Tényleg megszűnik az idegen nyelvek oktatása a Corvinuson? Kiderült, mi történik az egyetemen valójában – erre számíthatnak a hallgatók

Futótűzként terjedt el az interneten a hír, hogy a Corvinus megszünteti a „kis” idegen nyelvek oktatását, így a jövőben spanyol, francia, olasz, orosz, arab és kínai nyelvoktatás sem lesz az egyetemen. A VG a kérdésben megkereste az egyetemet, a válasz sokak számára meglepő lehet.
Mészáros Gergő
2025.12.02, 13:25
Frissítve: 2025.12.02, 13:44

„A Corvinus Egyetem vezetése úgy döntött, hogy Idegen Nyelvi Oktatási és Kutatási Központja a 2025–2026-os tanév tavaszi fél évétől erőforrásait az angol és német nyelvi képzésre, valamint a magyar mint idegen nyelv oktatására koncentrálja” – derült ki az egyetem válaszából, amit a VG megkeresésére küldött. Azt szerettük volna megtudni, hogy van-e alapjuk azoknak a híreszteléseknek, amelyek futótűzként tarolták le a közösségi médiát, azt állítva, hogy az egyetem megszünteti a „kis” idegen nyelvek oktatását.

Van alapja az idegennyelv-oktatás átalakításáról szóló híreknek a Corvinuson / Fotó: Mudra László / Budapesti Corvinus Egyetem

Van alapja az idegennyelv-oktatás átalakításáról szóló híreknek a Corvinuson

„Az egyéb nyelvi képzéseket csupán a hallgatók 7 százaléka veszi igénybe jelenleg, többségében alapszinten. A korábban saját munkavállalói révén kínált egyéb nyelvi képzések helyett a Corvinus új képzési formát épít ki külső szolgáltatókkal, nagykövetségekkel, kulturális intézetekkel és más egyetemekkel kötendő megállapodások révén. Például a portugál nyelvoktatás ettől a fél évtől már ilyen modellben működik” – emelte ki válaszában az egyetem.

A Corvinuson zajló nyelvoktatás drasztikus átalakításáról a hét elején kezdtek el záporozni a kérdések a különböző fórumokon, illetve a közösségi médiában. 

A Corvinus Hallgatói Önkormányzata kedden az alábbi bejegyzést tette közzé a kérdésben:

„Mindannyiunkat sokkolt a hír, hogy az Egyetem radikálisan csökkenteni tervezi a tanulható idegen nyelvek számát. Aggasztó, hogy sem a nyelvoktatókkal, sem a hallgatókkal semmilyen egyeztetés nem történt. A nemzetközi légkörnek elengedhetetlen része a nyelvoktatás, amely minden benchmark egyetemünkön virágzik, és az utóbbi években a Corvinus jellemzője is volt. Minket is a nyelvtanulási lehetőségek széles választékával csábítottak ide, ez része a Corvinus értékajánlatának. A Hallgatói Önkormányzat kiáll a szabad nyelvválasztás lehetősége mellett!”

A HÖK közleményében jelezte, hogy még a mai nap folyamán tárgyalásokat kezdeményeznek az egyetem vezetésével a kérdésben, a hallgatókat pedig arra kérik, hogy egy anomim form kitöltésével segítsék az érdekképviseletüket az egyetem vezetése felé. 

 

A döntés hátteréről további kérdéseket küldtünk az egyetemnek, amint kapunk választ, frissítjük vele a cikket.

