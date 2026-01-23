A teljes megsemmisülés szélén az ukrán energiarendszer, szinte mindenhol vészhelyzetet hirdettek, a lakosokokat felszólították a menekülésre - de nincs hova menniük, hideg és éhezés vár rájuk

Az energiaválság miatt az ukrán belügyminisztérium arra kéri a polgárokat, hogy készüljenek fel az esetleges távozásra – jelentette a Strana.ua a minisztériumra hivatkozva.

Kijev polgármestere is nyilatkozott az ukrán energiaválság súlyosbodásáról / Fotó: Ju.Stocker / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az ukrán energetikai szakemberek közlése szerint a rendszer jelenleg nem képes fedezni a reggeli és esti fogyasztási csúcsokat.

Az energiavészhelyzet miatt a Belügyminisztérium azt tanácsolja az ukránoknak, hogy három-öt napra elegendő vizet, élelmiszert és gyógyszert halmozzanak fel otthon, és készüljenek fel egy esetleges távozásra

– jelentette a minisztérium Telegram-csatornája.

Az ukránoknak azt tanácsolják, hogy csomagolják be egy bőröndbe a legszükségesebb dokumentumokat, meleg ruhát, elsősegélycsomagot, fűtőfelszerelést, személyes higiéniai eszközöket és készpénzt. Tavaly októberben az országban széles körű, többórás áramkimaradások voltak a hibás közműrendszerek miatt. Ez a múlt héten szükségállapot kihirdetéséhez vezetett.

Különösen Kijev lakosai vannak áram nélkül napok óta a hosszan tartó áramkimaradások miatt. Vitalij Klicsko polgármester kritikusnak nevezte az áram- és vízellátás helyzetét. Az ukrán DTEK energiaszolgáltató vállalat szerint a főváros lakói három órán keresztül kapnak áramot, és körülbelül tíz órán át vannak áram nélkül.

Vészhelyzeti áramszünet van érvényben

Harkiv,

Poltava,

Vinnica,

Cserkaszi,

Szumi,

Dnyipropetrovszk,

Csernyihiv,

Mikolajiv,

Csernyivci

és Odessza régióban.

Ukrajna kifogy az energiából, ha ilyen tempóban támadják

A hálózatok a műszaki tűrőképességük határán működnek, miután az elmúlt időszakban újabb súlyos károkat szenvedtek el. Emiatt a lakosság sok helyen csupán rövid időszakokra jut áramhoz, kizárólag az alapvető háztartási szükségletek ellátására.

Az Ukrenergo január 16-án minden megyében kénytelen volt rendkívüli és tervezett fogyasztáskorlátozásokat alkalmazni.

A hideg időjárás tovább növeli a terhelést, miközben a sérült infrastruktúra nem képes biztosítani a szükséges kapacitást. A rendszer jelenleg a legszigorúbb takarékos üzemmódban működik, annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyszabású hálózati összeomlást.