A teljes megsemmisülés szélén az ukrán energiarendszer, szinte mindenhol vészhelyzetet hirdettek, a lakosokokat felszólították a menekülésre - de nincs hova menniük, hideg és éhezés vár rájuk
Az energiaválság miatt az ukrán belügyminisztérium arra kéri a polgárokat, hogy készüljenek fel az esetleges távozásra – jelentette a Strana.ua a minisztériumra hivatkozva.
Az ukrán energetikai szakemberek közlése szerint a rendszer jelenleg nem képes fedezni a reggeli és esti fogyasztási csúcsokat.
Az energiavészhelyzet miatt a Belügyminisztérium azt tanácsolja az ukránoknak, hogy három-öt napra elegendő vizet, élelmiszert és gyógyszert halmozzanak fel otthon, és készüljenek fel egy esetleges távozásra
– jelentette a minisztérium Telegram-csatornája.
Az ukránoknak azt tanácsolják, hogy csomagolják be egy bőröndbe a legszükségesebb dokumentumokat, meleg ruhát, elsősegélycsomagot, fűtőfelszerelést, személyes higiéniai eszközöket és készpénzt. Tavaly októberben az országban széles körű, többórás áramkimaradások voltak a hibás közműrendszerek miatt. Ez a múlt héten szükségállapot kihirdetéséhez vezetett.
Különösen Kijev lakosai vannak áram nélkül napok óta a hosszan tartó áramkimaradások miatt. Vitalij Klicsko polgármester kritikusnak nevezte az áram- és vízellátás helyzetét. Az ukrán DTEK energiaszolgáltató vállalat szerint a főváros lakói három órán keresztül kapnak áramot, és körülbelül tíz órán át vannak áram nélkül.
Vészhelyzeti áramszünet van érvényben
- Harkiv,
- Poltava,
- Vinnica,
- Cserkaszi,
- Szumi,
- Dnyipropetrovszk,
- Csernyihiv,
- Mikolajiv,
- Csernyivci
- és Odessza régióban.
Ukrajna kifogy az energiából, ha ilyen tempóban támadják
A hálózatok a műszaki tűrőképességük határán működnek, miután az elmúlt időszakban újabb súlyos károkat szenvedtek el. Emiatt a lakosság sok helyen csupán rövid időszakokra jut áramhoz, kizárólag az alapvető háztartási szükségletek ellátására.
Az Ukrenergo január 16-án minden megyében kénytelen volt rendkívüli és tervezett fogyasztáskorlátozásokat alkalmazni.
A hideg időjárás tovább növeli a terhelést, miközben a sérült infrastruktúra nem képes biztosítani a szükséges kapacitást. A rendszer jelenleg a legszigorúbb takarékos üzemmódban működik, annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyszabású hálózati összeomlást.
Nincsenek fényes kilátások az ukrán energiapolitikában
Energetikai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat. Egyre reálisabb az a forgatókönyv, amely szerint a lakosság naponta mindössze négy órán át jutna áramhoz. Oleg Popenko, a Közüzemi Fogyasztók Szövetségének elnöke szerint
újabb találatok és tartós hideg esetén egyes városokban akár „húszórás áramszünetekre” is átállhatnak, hogy kizárólag a létfontosságú infrastruktúrát tudják működtetni.
Ennek elkerülése érdekében Zelenszkij az áramimport fokozását sürgette, ahogy arról korábban beszámoltunk. Az Ukrenergo állami áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint mintegy 2450 megawattot tudnak importálni a szomszédos Lengyelország, Románia, Szlovákia és Magyarország területéről a hiányok fedezésére. Az ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében jelezte, hogy megoldásokat vár kabinetjétől egy napon belül.