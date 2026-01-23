Tavaly megtáltosodott a pozsonyi repülőtér, és az idén még nagyobb forgalmat vár
A pozsonyi M. R. Stefánik repülőtér (BTS) 2025-ben több mint 2,4 millió utast szolgált ki, ami új rekord a repülőtér történetében. Az előző rekordot 2018-ban, a világjárvány előtti évben állították fel, közel 2,3 millió utassal.
A repülőtér sajtótájékoztatóján elhangzott, a tavalyi utasszám 25 százalékkal, azaz több mint 490 ezer fővel nőtt 2024-hez képest. „Tavaly nyolc egymást követő hónapban történelmi havi rekordot döntöttünk az utasok száma terén, köszönhetően az új, menetrend szerinti járatok lendületes növekedésének” – mondta Dusan Novota, a pozsonyi repülőtér vezérigazgatója. Az izmosodó forgalomnak hála a légikikötő hosszú idő után végre újra nyereséggel zárta az évet.
Négymilliós forgalomra számít Pozsony
Az idén arra számítunk, hogy még jelentősebben túlszárnyaljuk ezt a rekordot, több mint négymillió utas kiszolgálását tervezzük
– mondta a repülőtér vezetője.
- Ami 2026-ot illeti, a Ryanair 3 millió utast szállíthat.
- „Ha ehhez hozzáadjuk a Wizz Airt, akkor idén 4 millió vagy több utas szállításáról beszélünk” – tette hozzá Novota.
- Tavaly decemberben a repülőtér rekordot jelentő 226 ezer utast fogadott, ami majdnem a kétszerese a 2024 utolsó havi értékének,
- az abszolút havi csúcs pedig júliusban dőlt meg 365 ezer utassal.
„A rekordok sorozatos megdöntésének fő oka a Ryanair járatszámainak növekedése. A Wizz Air lényegében novemberben gyújtotta be a rakétákat (november 14-én nyitotta meg bázisát Pozsonyban)” – válaszolta Novota a TASR szlovák hírügynökség kérdésére.
Itt a Pozsony–Tel-Aviv járat is
A tavalyi utasszám alapján a leggyakrabban használt járatok Antalyába és Londonba (Luton és Stansted) indultak, ezt követte Hurghada, Milánó, Manchester és Málta. A tavaly megnyitott Pozsony–Tel Aviv-járatot azért tartják fontosnak, mert
számos izraeli turista érkezik a szlovák főváros közelében fekvő pöstyéni nemzetközi hírű gyógyfürdőbe.
A repülőtéren 2025-ben az indulásokat és az érkezéseket is beleértve
- a járatok teljes száma meghaladta a 29 ezret,
- 3 százalékkal nőtt az előző évhez képest.
- A légi áruszállítás mennyisége elérte a közel 19 ezer tonnát,
- ami 70 százalékkal több, mint 2024-ben.
- Az útvonalak és az utasok számának növekedésével összefüggésben tavaly az M. R. Stefánik repülőtér 40 alkalmazottat vett fel, és jelenleg 610 alkalmazottja van.