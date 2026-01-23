Deviza
EUR/HUF382,56 +0,15% USD/HUF326,05 +0,33% GBP/HUF441,11 +0,53% CHF/HUF412,2 +0,08% PLN/HUF90,95 -0,02% RON/HUF75,09 +0,09% CZK/HUF15,77 +0,19% EUR/HUF382,56 +0,15% USD/HUF326,05 +0,33% GBP/HUF441,11 +0,53% CHF/HUF412,2 +0,08% PLN/HUF90,95 -0,02% RON/HUF75,09 +0,09% CZK/HUF15,77 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 834,56 -1,09% MTELEKOM1 938 -0,52% MOL3 718 -2,47% OTP38 700 -0,62% RICHTER10 410 -1,25% OPUS548 -0,73% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 300 0% BUMIX10 354,57 -0,27% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 625,21 -0,58% BUX123 834,56 -1,09% MTELEKOM1 938 -0,52% MOL3 718 -2,47% OTP38 700 -0,62% RICHTER10 410 -1,25% OPUS548 -0,73% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 300 0% BUMIX10 354,57 -0,27% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 625,21 -0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pozsonyi repülőtér
wizz air
ryanair
pozsony
repülőtér

Tavaly megtáltosodott a pozsonyi repülőtér, és az idén még nagyobb forgalmat vár

A pozsonyi repülőtéren 2025-ben az indulásokat és érkezéseket is beleértve a járatok teljes száma meghaladta a 29 ezret, és 3 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A légi áruszállítás mennyisége elérte a közel 19 ezer tonnát Pozsonyban, ami 70 százalékkal több, mint 2024-ben.
Sidó Zoltán
2026.01.23, 09:13
Frissítve: 2026.01.23, 09:28

A pozsonyi M. R. Stefánik repülőtér (BTS) 2025-ben több mint 2,4 millió utast szolgált ki, ami új rekord a repülőtér történetében. Az előző rekordot 2018-ban, a világjárvány előtti évben állították fel, közel 2,3 millió utassal. 

pozsony,Bratislava,,Slovakia,-,April,06,,2024;,Bratislava,International,Airport,Terminal
Pozsonyi repülőtér: idén még nagyobb forgalmat várnak / Fotó: Mounir Taha / Shutterstock

A repülőtér sajtótájékoztatóján elhangzott, a tavalyi utasszám 25 százalékkal, azaz több mint 490 ezer fővel nőtt 2024-hez képest. „Tavaly nyolc egymást követő hónapban történelmi havi rekordot döntöttünk az utasok száma terén, köszönhetően az új, menetrend szerinti járatok lendületes növekedésének” – mondta Dusan Novota, a pozsonyi repülőtér vezérigazgatója. Az izmosodó forgalomnak hála a légikikötő hosszú idő után végre újra nyereséggel zárta az évet. 

Négymilliós forgalomra számít Pozsony

Az idén arra számítunk, hogy még jelentősebben túlszárnyaljuk ezt a rekordot, több mint négymillió utas kiszolgálását tervezzük

– mondta a repülőtér vezetője. 

  • Ami 2026-ot illeti, a Ryanair 3 millió utast szállíthat. 
  • „Ha ehhez hozzáadjuk a Wizz Airt, akkor idén 4 millió vagy több utas szállításáról beszélünk” – tette hozzá Novota. 
  • Tavaly decemberben a repülőtér rekordot jelentő 226 ezer utast fogadott, ami majdnem a kétszerese a 2024 utolsó havi értékének, 
  • az abszolút havi csúcs pedig júliusban dőlt meg 365 ezer utassal. 

„A rekordok sorozatos megdöntésének fő oka a Ryanair járatszámainak növekedése. A Wizz Air lényegében novemberben gyújtotta be a rakétákat (november 14-én nyitotta meg bázisát Pozsonyban)” – válaszolta Novota a TASR szlovák hírügynökség kérdésére. 

Itt a Pozsony–Tel-Aviv járat is

A tavalyi utasszám alapján a leggyakrabban használt járatok Antalyába és Londonba (Luton és Stansted) indultak, ezt követte Hurghada, Milánó, Manchester és Málta. A tavaly megnyitott Pozsony–Tel Aviv-járatot azért tartják fontosnak, mert 

számos izraeli turista érkezik a szlovák főváros közelében fekvő pöstyéni nemzetközi hírű gyógyfürdőbe.

A repülőtéren 2025-ben az indulásokat és az érkezéseket is beleértve 

  • a járatok teljes száma meghaladta a 29 ezret, 
  • 3 százalékkal nőtt az előző évhez képest. 
  • A légi áruszállítás mennyisége elérte a közel 19 ezer tonnát, 
  • ami 70 százalékkal több, mint 2024-ben. 
  • Az útvonalak és az utasok számának növekedésével összefüggésben tavaly az M. R. Stefánik repülőtér 40 alkalmazottat vett fel, és jelenleg 610 alkalmazottja van.
Kapcsolódó

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu