Tavaly megtáltosodott a pozsonyi repülőtér, és az idén még nagyobb forgalmat vár

A pozsonyi M. R. Stefánik repülőtér (BTS) 2025-ben több mint 2,4 millió utast szolgált ki, ami új rekord a repülőtér történetében. Az előző rekordot 2018-ban, a világjárvány előtti évben állították fel, közel 2,3 millió utassal.

Pozsonyi repülőtér: idén még nagyobb forgalmat várnak / Fotó: Mounir Taha / Shutterstock

A repülőtér sajtótájékoztatóján elhangzott, a tavalyi utasszám 25 százalékkal, azaz több mint 490 ezer fővel nőtt 2024-hez képest. „Tavaly nyolc egymást követő hónapban történelmi havi rekordot döntöttünk az utasok száma terén, köszönhetően az új, menetrend szerinti járatok lendületes növekedésének” – mondta Dusan Novota, a pozsonyi repülőtér vezérigazgatója. Az izmosodó forgalomnak hála a légikikötő hosszú idő után végre újra nyereséggel zárta az évet.

Négymilliós forgalomra számít Pozsony

Az idén arra számítunk, hogy még jelentősebben túlszárnyaljuk ezt a rekordot, több mint négymillió utas kiszolgálását tervezzük

– mondta a repülőtér vezetője.

Ami 2026-ot illeti, a Ryanair 3 millió utast szállíthat.

„Ha ehhez hozzáadjuk a Wizz Airt, akkor idén 4 millió vagy több utas szállításáról beszélünk” – tette hozzá Novota.

Tavaly decemberben a repülőtér rekordot jelentő 226 ezer utast fogadott, ami majdnem a kétszerese a 2024 utolsó havi értékének,

az abszolút havi csúcs pedig júliusban dőlt meg 365 ezer utassal.

„A rekordok sorozatos megdöntésének fő oka a Ryanair járatszámainak növekedése. A Wizz Air lényegében novemberben gyújtotta be a rakétákat (november 14-én nyitotta meg bázisát Pozsonyban)” – válaszolta Novota a TASR szlovák hírügynökség kérdésére.

Itt a Pozsony–Tel-Aviv járat is

A tavalyi utasszám alapján a leggyakrabban használt járatok Antalyába és Londonba (Luton és Stansted) indultak, ezt követte Hurghada, Milánó, Manchester és Málta. A tavaly megnyitott Pozsony–Tel Aviv-járatot azért tartják fontosnak, mert

számos izraeli turista érkezik a szlovák főváros közelében fekvő pöstyéni nemzetközi hírű gyógyfürdőbe.

A repülőtéren 2025-ben az indulásokat és az érkezéseket is beleértve